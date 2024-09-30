Оккупанты запустили "Шахеды" с севера и юга (обновлено)

Вечером 30 сентября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Сумская область - БпЛА! Возможна работа ПВО", - говорится в ПС ВСУ.

Также угроза применения вражеских беспилотников существует для Полтавщины. В регионе возможна работа ПВО.

В 22:51 Воздушные силы зафиксировали "Шахеды" в Херсонской области в направлении запада.

Обновление относительно движения ударных БпЛА

Обновление по состоянию на 23:21 30 сентября:

Новая группа БпЛА в Херсонской области! Курсом северо-западным.

БПЛА на севере Херсонской области.

Пересекают границу Николаевской области.

БпЛА в Сумской области двигаются в направлении Полтавской области. Курс западный.

Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО.

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