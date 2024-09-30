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Оккупанты запустили "Шахеды" с севера и юга (обновлено)

Атака Шахедів 30 вересня

Вечером 30 сентября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Сумская область - БпЛА! Возможна работа ПВО", - говорится в ПС ВСУ.

Также угроза применения вражеских беспилотников существует для Полтавщины. В регионе возможна работа ПВО.

В 22:51 Воздушные силы зафиксировали "Шахеды" в Херсонской области в направлении запада.

Обновление относительно движения ударных БпЛА

Обновление по состоянию на 23:21 30 сентября:

Новая группа БпЛА в Херсонской области! Курсом северо-западным.

БПЛА на севере Херсонской области.

Пересекают границу Николаевской области.

БпЛА в Сумской области двигаются в направлении Полтавской области. Курс западный.

Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО.

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Автор: 

Воздушные силы (2340) воздушная тревога (797) Шахед (1057)


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Топ комментарии
+14
Підари!
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30.09.2024 21:58
+5
Нова реальність? Щоночі під 60 шахедів тепер літатиме?

Щось українцям все гірше і гірше з усіх напрямків, а зелені все асфальтуються і серіаляться.
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30.09.2024 22:26
+4
Кацапи кляті , зупиніться ,
так як Україна вам не по зубах ,
бо ви гнилозуба алкашня і срань болотна 😡
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30.09.2024 21:59
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Підари!
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30.09.2024 21:58 Ответить
Кацапи кляті , зупиніться ,
так як Україна вам не по зубах ,
бо ви гнилозуба алкашня і срань болотна 😡
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30.09.2024 21:59 Ответить
Слова на кацапів не діють... Єдині "заклики", що на них реально впливають - "дрон, снаряд, чи черга з кулемета... З перебитими ногами спиняться швидше...
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01.10.2024 06:36 Ответить
Чорт забирай нема паритету по нанесеною ударів і близько нема.
Союзники! Давайте вже щось починати робити , запас міцності в Україні не вічний 🤷🏻
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30.09.2024 22:02 Ответить
Ддерждеп каже ж чим бити, багато.
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01.10.2024 01:43 Ответить
Так же с юга запустили...
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30.09.2024 22:09 Ответить
За***ли чурки вонючие!!!
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30.09.2024 22:09 Ответить
китайская разработка а где же дроны США?
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30.09.2024 22:14 Ответить
Нова реальність? Щоночі під 60 шахедів тепер літатиме?

Щось українцям все гірше і гірше з усіх напрямків, а зелені все асфальтуються і серіаляться.
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30.09.2024 22:26 Ответить
Думаю, більше. Завод в ******** нарощує виробництво; коммі_китай, думаю, клепає клони L550 сотнями (якщо не тисячами) в день. При відточеному конвеєрі собівартість такого моторчика невелика.

А партнери України, замість того, щоб поставити 150 "Томагавків" і дозволити вʼї***ти, висловлюють deep concern.
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30.09.2024 22:31 Ответить
А це партнери винні що дрони літають? А як там нова залізниця в Маріуполі? Чи тільки розмови про буданова, амне його роботу?!
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01.10.2024 03:19 Ответить
Так то "партнери" забрали військове ПдФО у громад?? То вони проспали мільярди доларів допомоги?? Подолякоскот такий подолякоскот...
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01.10.2024 06:03 Ответить
Скоро буде цілодобова тривога, бо шахеди виробляють у дуже великих кількостях
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30.09.2024 22:38 Ответить
поки що досягли п'ятисот на місяць.
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01.10.2024 01:29 Ответить
за вересень більше 1000 випустили, значить виробляють значно більше
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01.10.2024 09:21 Ответить
я на радіо NV вчора чув цифру 500 на місяць. Іншої інформації з інших джерел не бачив.
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01.10.2024 11:45 Ответить
Вересень став першим місяцем зі щоденними атаками БПЛАhttps://tsn.ua/video/video-novini/nichniy-dronopad-30-veresnya-use-scho-vidomo-pro-naslidki.html типу "Шахед". Усього ворог випустив по Україні 1339 ударних "Шахедів", з яких 1107 було збито, а ще деяка частина подавлені засобами РЕБ.
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01.10.2024 12:14 Ответить
ми про виробнитво, а не про накоплені для ударів ресурси. Мене цікавить об'єм виробництва за день\місяць, і тенденції росту чи сповільнення.
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01.10.2024 15:30 Ответить
@ "Сили оборони України почали застосовувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для відбиття атак ударних безпілотних апаратів "Шахед", що запускаються зс рф.
Про те, як це відбувається, https://t.me/serhii_flash/3999 розповів український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

За його словами, українські системи РЕБ не "збивають" російські "Шахеди" в буквальному сенсі, а дезорієнтують їх у просторі, пригнічуючи сигнали супутникової навігації. Отже, БПЛА не розуміє, де він перебуває і не може знайти ціль. Однак це ще не гарантує відбиття атаки.

Як зазначає експерт, "Шахед" може пролетіти зону РЕБ за внутрішнім компасом, знайти знову ціль і полетіти до неї. Такий сценарій можливий за умови, що ціль розташована поза зоною дії засобів радіоелектронної боротьби.
https://focus.ua/static/storage/originals/2/a1/81ddca96aeaac68e1f0a96eca80c2a12.jpg

Якщо ж ціль перебуває всередині зони РЕБ, російський дрон із пригніченим сигналом може почати кружляти, влітаючи і вилітаючи з цієї зони. У підсумку у такого БПЛА закінчиться паливо, або ж його зіб'ють сили протиповітряної оборони (ППО).

https://focus.ua/static/storage/originals/1/56/3c5be0c63d5ab20ca4dd14a60be09561.jpg

"Тепер ви розумієте чому важливо закрити РЕБом всю країну. Але зробити це складно. Щоб "побороти" спеціальну супутникову антену всередині "Шахеда", щільність глушилок на місцевості має бути високою", - підсумував Сергій Флеш."
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30.09.2024 23:25 Ответить
 
 