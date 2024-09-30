Оккупанты запустили "Шахеды" с севера и юга (обновлено)
Вечером 30 сентября россияне запустили по Украине "Шахеды".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
"Сумская область - БпЛА! Возможна работа ПВО", - говорится в ПС ВСУ.
Также угроза применения вражеских беспилотников существует для Полтавщины. В регионе возможна работа ПВО.
В 22:51 Воздушные силы зафиксировали "Шахеды" в Херсонской области в направлении запада.
Обновление относительно движения ударных БпЛА
Обновление по состоянию на 23:21 30 сентября:
Новая группа БпЛА в Херсонской области! Курсом северо-западным.
БПЛА на севере Херсонской области.
Пересекают границу Николаевской области.
БпЛА в Сумской области двигаются в направлении Полтавской области. Курс западный.
Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО.
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так як Україна вам не по зубах ,
бо ви гнилозуба алкашня і срань болотна 😡
Союзники! Давайте вже щось починати робити , запас міцності в Україні не вічний 🤷🏻
Щось українцям все гірше і гірше з усіх напрямків, а зелені все асфальтуються і серіаляться.
А партнери України, замість того, щоб поставити 150 "Томагавків" і дозволити вʼї***ти, висловлюють deep concern.
Про те, як це відбувається, https://t.me/serhii_flash/3999 розповів український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.
За його словами, українські системи РЕБ не "збивають" російські "Шахеди" в буквальному сенсі, а дезорієнтують їх у просторі, пригнічуючи сигнали супутникової навігації. Отже, БПЛА не розуміє, де він перебуває і не може знайти ціль. Однак це ще не гарантує відбиття атаки.
Як зазначає експерт, "Шахед" може пролетіти зону РЕБ за внутрішнім компасом, знайти знову ціль і полетіти до неї. Такий сценарій можливий за умови, що ціль розташована поза зоною дії засобів радіоелектронної боротьби.
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Якщо ж ціль перебуває всередині зони РЕБ, російський дрон із пригніченим сигналом може почати кружляти, влітаючи і вилітаючи з цієї зони. У підсумку у такого БПЛА закінчиться паливо, або ж його зіб'ють сили протиповітряної оборони (ППО).
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"Тепер ви розумієте чому важливо закрити РЕБом всю країну. Але зробити це складно. Щоб "побороти" спеціальну супутникову антену всередині "Шахеда", щільність глушилок на місцевості має бути високою", - підсумував Сергій Флеш."