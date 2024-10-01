Окупанти запустили "Шахеди" з півночі та півдня (оновлено)
Ввечері 30 вересня росіяни запустили по Україні "Шахеди".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.
"Сумська область - БпЛА! Можлива робота ППО", - йдеться в ПС ЗСУ.
Також загроза застосування ворожих безпілотників існує для Полтавщини. В регіоні можлива робота ППО.
О 22:51 Повітряні сили зафіксували "Шахеди"на Херсонщині в напрямку заходу.
Оновлення щодо руху ударних БпЛА
Оновлення станом на 23:21 30 вересня:
- Нова група БпЛА на Херсонщині! Курсом північно-західним.
- БпЛА на півночі Херсонської області. Перетинають межу Миколаївської області.
- БпЛА на Сумщині рухаються в напрямку Полтавської області. Курс західний.
- Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Оновлення станом на 00:43 1 жовтня:
- "Шахеди" на Кіровоградщині, в напрямку Новомиргорода.
- "Шахеди" на півдні Миколаївщини курсом на північний захід, в напрямку Первомайська.
- "Шахеди" на Херсонщині та Миколаївщині строєм курсом на північний захід.
Оновлення станом на 01:38 1 жовтня:
- БпЛА на півночі Миколаївщини. Курсом північно-західним.
- БпЛА на Кіровоградщині. Курсом на південний схід.
- БпЛА на Черкащині. Курсом на північ.
- Київська область - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Топ коментарі
+14 Alexey Poltorak
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+5 Redcar Ukraine
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так як Україна вам не по зубах ,
бо ви гнилозуба алкашня і срань болотна 😡
Союзники! Давайте вже щось починати робити , запас міцності в Україні не вічний 🤷🏻
Щось українцям все гірше і гірше з усіх напрямків, а зелені все асфальтуються і серіаляться.
А партнери України, замість того, щоб поставити 150 "Томагавків" і дозволити вʼї***ти, висловлюють deep concern.
Про те, як це відбувається, https://t.me/serhii_flash/3999 розповів український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.
За його словами, українські системи РЕБ не "збивають" російські "Шахеди" в буквальному сенсі, а дезорієнтують їх у просторі, пригнічуючи сигнали супутникової навігації. Отже, БПЛА не розуміє, де він перебуває і не може знайти ціль. Однак це ще не гарантує відбиття атаки.
Як зазначає експерт, "Шахед" може пролетіти зону РЕБ за внутрішнім компасом, знайти знову ціль і полетіти до неї. Такий сценарій можливий за умови, що ціль розташована поза зоною дії засобів радіоелектронної боротьби.
https://focus.ua/static/storage/originals/2/a1/81ddca96aeaac68e1f0a96eca80c2a12.jpg
Якщо ж ціль перебуває всередині зони РЕБ, російський дрон із пригніченим сигналом може почати кружляти, влітаючи і вилітаючи з цієї зони. У підсумку у такого БПЛА закінчиться паливо, або ж його зіб'ють сили протиповітряної оборони (ППО).
https://focus.ua/static/storage/originals/1/56/3c5be0c63d5ab20ca4dd14a60be09561.jpg
"Тепер ви розумієте чому важливо закрити РЕБом всю країну. Але зробити це складно. Щоб "побороти" спеціальну супутникову антену всередині "Шахеда", щільність глушилок на місцевості має бути високою", - підсумував Сергій Флеш."