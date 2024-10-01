Окупанти запустили "Шахеди" з півночі та півдня (оновлено)

Ввечері 30 вересня росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Сумська область - БпЛА! Можлива робота ППО", - йдеться в ПС ЗСУ.

Також загроза застосування ворожих безпілотників існує для Полтавщини. В регіоні можлива робота ППО.

О 22:51 Повітряні сили зафіксували "Шахеди"на Херсонщині в напрямку заходу.

Оновлення щодо руху ударних БпЛА

Оновлення станом на 23:21 30 вересня:

Нова група БпЛА на Херсонщині! Курсом північно-західним.

БпЛА на півночі Херсонської області. Перетинають межу Миколаївської області.

БпЛА на Сумщині рухаються в напрямку Полтавської області. Курс західний.

Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.

Оновлення станом на 00:43 1 жовтня:

"Шахеди" на Кіровоградщині, в напрямку Новомиргорода.

"Шахеди" на півдні Миколаївщини курсом на північний захід, в напрямку Первомайська.

"Шахеди" на Херсонщині та Миколаївщині строєм курсом на північний захід.

Оновлення станом на 01:38 1 жовтня:

БпЛА на півночі Миколаївщини. Курсом північно-західним.

БпЛА на Кіровоградщині. Курсом на південний схід.

БпЛА на Черкащині. Курсом на північ.

Київська область - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.

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