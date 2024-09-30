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НАТО посилило моніторинг повітряного простору Румунії після падіння російських "Шахедів"

НАТО посилило моніторинг повітряного простору Румунії

З 29 вересня НАТО розпочало додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Об’єднаного командування Військово-повітряних сил Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про польоти AWACS було ухвалене за рекомендацією Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних НАТО в Європі. Зазначається, що залучення ще одного літака до моніторингу "допоможе підтримати посилену присутність Альянсу в регіоні і відстежувати російську військову активність".

Літаки спостереження "здійснюють моніторинг російської військової активності" на кордонах Альянсу та посилюють здатність Румунії реагувати на повітряні загрози поблизу її кордонів.

У НАТО наголосили, що польоти відбуватимуться виключно над територією Альянсу і здійснюватимуться з авіабази Превеза в Греції.

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Російські дрони на території країн-членів НАТО

За даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої 8 вересня залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Це не вперше, коли російські дрони порушують повітряний простір Румунії.

Читайте також: Румунія шукає російський дрон, який міг залетіти до країни під час атаки на Одещину

Автор: 

НАТО (6465) Румунія (1171) Шахед (1060)


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Потужно обіс**лись.
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30.09.2024 19:53 Відповісти
Ух ти...!!!
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30.09.2024 20:14 Відповісти
Як там називаються ті, шо ******* дивитися як їхню жінку грають, але не приймати участь? Ага
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30.09.2024 20:35 Відповісти
Зате кацапські дрони залітають виключно куди захочуть
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30.09.2024 20:41 Відповісти
🤪 ....яка блискавична реакція ....
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30.09.2024 21:22 Відповісти
 
 