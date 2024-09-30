НАТО посилило моніторинг повітряного простору Румунії після падіння російських "Шахедів"

З 29 вересня НАТО розпочало додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Об’єднаного командування Військово-повітряних сил Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про польоти AWACS було ухвалене за рекомендацією Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних НАТО в Європі. Зазначається, що залучення ще одного літака до моніторингу "допоможе підтримати посилену присутність Альянсу в регіоні і відстежувати російську військову активність".

Літаки спостереження "здійснюють моніторинг російської військової активності" на кордонах Альянсу та посилюють здатність Румунії реагувати на повітряні загрози поблизу її кордонів.

У НАТО наголосили, що польоти відбуватимуться виключно над територією Альянсу і здійснюватимуться з авіабази Превеза в Греції.

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Російські дрони на території країн-членів НАТО

За даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої 8 вересня залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Це не вперше, коли російські дрони порушують повітряний простір Румунії.

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