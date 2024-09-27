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Новини
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Румунія шукає російський дрон, який міг залетіти до країни під час атаки на Одещину

Румуни шукають російський безпілотник, який міг залетіти до них

У ніч на 27 вересня Росія вкотре атакувала ударними дронами території України, зокрема вдарила по портовій інфраструктурі в районі Кілії на Дунаї, що поруч із кордоном із Румунією. Міноборони країни веде пошуки безпілотника, який, ймовірно, залетів на її територію.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

"Для моніторингу ситуації два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86 авіабази Борча, починаючи з 1:52, а пізніше, починаючи з 3:22, ще два літаки F-18 Іспанської авіації. Сили з розширеної бойової служби повітряної поліції, з 57-ї авіабази Михайла Когелнічану. Усі чотири винищувачі приземлилися на авіабазі близько 4:00", - йдеться у повідомленні.

Після виявлення дронів, що наближаються до повітряного простору України поряд із кордоном Румунії, Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, і пізніше було передано повідомлення тривоги RO-Alert мешканцям повіту Тулча.

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За даними військових про наявність зони ураження на території країни не повідомляється. Сили Міністерства національної оборони проводять пошуки дрона в цьому районі разом з авіацією та наземними групами.

"Міністерство оборони Румунії рішуче засуджує ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти окремих об’єктів та елементів української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - додали в оборонному відомстві країни.

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Нагадаємо, російські загарбники під ранок 27 вересня атакували південь Одеської області ударними безпілотниками - вдарили по Ізмаїлу, три людини загинули. 

Російські дрони на території країн-членів НАТО

За даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої 8 вересня залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Автор: 

Ізмаїл (167) Румунія (1169) дрони (4762) Шахед (1049)


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Топ коментарі
+9
Краще не шукайте. Бо буде ескалація.
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27.09.2024 12:29
+5
Зате МЗС не просто, а рішуче засуджує.
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27.09.2024 12:23
+5
чуваки ганяють літаки для моніторінгу...*******....
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27.09.2024 12:23
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Ищут пожарники , ищет милиция..
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27.09.2024 12:21 Відповісти
Зате МЗС не просто, а рішуче засуджує.
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27.09.2024 12:23 Відповісти
чуваки ганяють літаки для моніторінгу...*******....
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27.09.2024 12:23 Відповісти
Кіт Васька краще моніторить дрони. І навіть збиває. )))

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27.09.2024 13:36 Відповісти
Краще не шукайте. Бо буде ескалація.
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27.09.2024 12:29 Відповісти
Якщо не збили ,то нічого шукати. ''Он улєтєл''.
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27.09.2024 12:34 Відповісти
Все вірно , потрібно збивати кацапську нечисть на своїй територіі,
а не шукати 😡
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27.09.2024 12:39 Відповісти
Хоч би вже так ,,приземлився" щоб ,,шукати" не довелось!!!
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27.09.2024 12:38 Відповісти
Давайте все ж таки румунів не козлити, вони на 100% залежать від НАТО, а НАТО це і є головна проблема, зі своїми - абеспакоеннастями и асуждениями. Румуни ондо не багаті ак де хто, а петріота дали, без зайвих фанфар і понтів.
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27.09.2024 12:39 Відповісти
Краще збивайте. Ми самі знайдемо.
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27.09.2024 12:45 Відповісти
Шукають,бо також хочуть мати дрона.
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27.09.2024 12:55 Відповісти
Рішуче засуджують. Ви ще ногами затупайте.
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27.09.2024 13:25 Відповісти
 
 