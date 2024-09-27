Румунія шукає російський дрон, який міг залетіти до країни під час атаки на Одещину

У ніч на 27 вересня Росія вкотре атакувала ударними дронами території України, зокрема вдарила по портовій інфраструктурі в районі Кілії на Дунаї, що поруч із кордоном із Румунією. Міноборони країни веде пошуки безпілотника, який, ймовірно, залетів на її територію.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

"Для моніторингу ситуації два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86 авіабази Борча, починаючи з 1:52, а пізніше, починаючи з 3:22, ще два літаки F-18 Іспанської авіації. Сили з розширеної бойової служби повітряної поліції, з 57-ї авіабази Михайла Когелнічану. Усі чотири винищувачі приземлилися на авіабазі близько 4:00", - йдеться у повідомленні.

Після виявлення дронів, що наближаються до повітряного простору України поряд із кордоном Румунії, Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, і пізніше було передано повідомлення тривоги RO-Alert мешканцям повіту Тулча.

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За даними військових про наявність зони ураження на території країни не повідомляється. Сили Міністерства національної оборони проводять пошуки дрона в цьому районі разом з авіацією та наземними групами.

"Міністерство оборони Румунії рішуче засуджує ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти окремих об’єктів та елементів української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - додали в оборонному відомстві країни.

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Нагадаємо, російські загарбники під ранок 27 вересня атакували південь Одеської області ударними безпілотниками - вдарили по Ізмаїлу, три людини загинули.

Російські дрони на території країн-членів НАТО

За даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої 8 вересня залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.