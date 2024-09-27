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Румыния ищет российский дрон, который мог залететь в страну во время атаки на Одесщину

Румуни шукають російський безпілотник, який міг залетіти до них

В ночь на 27 сентября Россия в очередной раз атаковала ударными дронами территории Украины, в частности ударила по портовой инфраструктуре в районе Килии на Дунае, что рядом с границей с Румынией. Минобороны страны ведет поиски беспилотника, который, вероятно, залетел на ее территорию.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

"Для мониторинга ситуации два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86 авиабазы Борча, начиная с 1:52, а позже, начиная с 3:22, еще два самолета F-18 Испанской авиации. Силы из расширенной боевой службы воздушной полиции, с 57-й авиабазы Михаила Когелничану. Все четыре истребителя приземлились на авиабазе около 4:00", - говорится в сообщении.

После обнаружения дронов, приближающихся к воздушному пространству Украины рядом с границей Румынии, Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, и позже было передано сообщение тревоги RO-Alert жителям уезда Тулча.

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По данным военных о наличии зоны поражения на территории страны не сообщается. Силы Министерства национальной обороны проводят поиски дрона в этом районе вместе с авиацией и наземными группами.

"Министерство обороны Румынии решительно осуждает эти атаки, совершенные Российской Федерацией против отдельных объектов и элементов украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права", - добавили в оборонном ведомстве страны.

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Напомним, российские захватчики под утро 27 сентября атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками - ударили по Измаилу, три человека погибли.

Российские дроны на территории стран-членов НАТО

По данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой 8 сентября залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Автор: 

Измаил (151) Румыния (1093) дроны (3974) Шахед (1043)


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Топ комментарии
+9
Краще не шукайте. Бо буде ескалація.
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27.09.2024 12:29
+5
Зате МЗС не просто, а рішуче засуджує.
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27.09.2024 12:23
+5
чуваки ганяють літаки для моніторінгу...*******....
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27.09.2024 12:23
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Ищут пожарники , ищет милиция..
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27.09.2024 12:21 Ответить
Зате МЗС не просто, а рішуче засуджує.
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27.09.2024 12:23 Ответить
чуваки ганяють літаки для моніторінгу...*******....
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27.09.2024 12:23 Ответить
Кіт Васька краще моніторить дрони. І навіть збиває. )))

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27.09.2024 13:36 Ответить
Краще не шукайте. Бо буде ескалація.
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27.09.2024 12:29 Ответить
Якщо не збили ,то нічого шукати. ''Он улєтєл''.
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27.09.2024 12:34 Ответить
Все вірно , потрібно збивати кацапську нечисть на своїй територіі,
а не шукати 😡
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27.09.2024 12:39 Ответить
Хоч би вже так ,,приземлився" щоб ,,шукати" не довелось!!!
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27.09.2024 12:38 Ответить
Давайте все ж таки румунів не козлити, вони на 100% залежать від НАТО, а НАТО це і є головна проблема, зі своїми - абеспакоеннастями и асуждениями. Румуни ондо не багаті ак де хто, а петріота дали, без зайвих фанфар і понтів.
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27.09.2024 12:39 Ответить
Краще збивайте. Ми самі знайдемо.
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27.09.2024 12:45 Ответить
Шукають,бо також хочуть мати дрона.
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27.09.2024 12:55 Ответить
Рішуче засуджують. Ви ще ногами затупайте.
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27.09.2024 13:25 Ответить
 
 