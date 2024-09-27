Румыния ищет российский дрон, который мог залететь в страну во время атаки на Одесщину

В ночь на 27 сентября Россия в очередной раз атаковала ударными дронами территории Украины, в частности ударила по портовой инфраструктуре в районе Килии на Дунае, что рядом с границей с Румынией. Минобороны страны ведет поиски беспилотника, который, вероятно, залетел на ее территорию.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

"Для мониторинга ситуации два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86 авиабазы Борча, начиная с 1:52, а позже, начиная с 3:22, еще два самолета F-18 Испанской авиации. Силы из расширенной боевой службы воздушной полиции, с 57-й авиабазы Михаила Когелничану. Все четыре истребителя приземлились на авиабазе около 4:00", - говорится в сообщении.

После обнаружения дронов, приближающихся к воздушному пространству Украины рядом с границей Румынии, Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, и позже было передано сообщение тревоги RO-Alert жителям уезда Тулча.

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По данным военных о наличии зоны поражения на территории страны не сообщается. Силы Министерства национальной обороны проводят поиски дрона в этом районе вместе с авиацией и наземными группами.

"Министерство обороны Румынии решительно осуждает эти атаки, совершенные Российской Федерацией против отдельных объектов и элементов украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права", - добавили в оборонном ведомстве страны.

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Напомним, российские захватчики под утро 27 сентября атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками - ударили по Измаилу, три человека погибли.

Российские дроны на территории стран-членов НАТО

По данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой 8 сентября залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.