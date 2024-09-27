Рашисты массированно атаковали Одесщину беспилотниками, три человека погибли. ФОТО

Российские захватчики на утру 27 сентября атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками - ударили по Измаилу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Россияне запустили ударные беспилотники по югу нашей области. Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно.

К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых один ребенок", - говорится в

Повреждены частные и многоквартирные дома, дворовые постройки, здания, автомобили. В результате атаки вспыхнули несколько пожаров, которые оперативно ликвидировали пожарные. Правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян. Людям оказывается вся необходимая помощь.

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