РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11187 посетителей онлайн
Новости
6 445 16

Рашисты массированно атаковали Одесщину беспилотниками, три человека погибли. ФОТО

Российские захватчики на утру 27 сентября атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками - ударили по Измаилу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Россияне запустили ударные беспилотники по югу нашей области. Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно.

К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых один ребенок", - говорится в

Повреждены частные и многоквартирные дома, дворовые постройки, здания, автомобили. В результате атаки вспыхнули несколько пожаров, которые оперативно ликвидировали пожарные. Правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян. Людям оказывается вся необходимая помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ночью нанес ракетный удар по Днепру: атаковал предприятие

Обстріли Одещини 27 вересня
Обстріли Одещини 27 вересня
Обстріли Одещини 27 вересня

Автор: 

Измаил (151) обстрел (27336) Одесская область (3588)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
..а який толк Ви намагаєтеся очікувати? Навесні 2019 року дурноголові очкікували манну небесну. Отримали війну... Невже до сьогоднішнього дня так і не доходить, що вибори 2019..це реалізація планів здати Україну, що хрипатий і намагався зробити і до початку війни і в перші місяці війни. Не втік..бо чекав... Невже це не ясно було? Крім мудрого наріду всі в світі знали... і знають про плани і здібності нашого неперевершенного оратора...))) Достатньо людини почути словосполучення План Перемоги зеленського щоб зрозуміти, що при владі ідіот... А хто ж ідіоту щось дасть...
показать весь комментарий
27.09.2024 10:06
+6
показать весь комментарий
27.09.2024 09:15
+6
Мені, даруйте, до сраки русня : запитайте у них, якщо вона вас так непокоїть. У мене є своя країна, я працюю і плачу податки на свою Батьківщину (у т.ч. на це т.з. "керівництво"), мій син воює за свою землю, мої діди і прадіди погибли за свою землю (усі до одного). І я маю повне право і повинен спитати у свого керівництва: чому країна не захищена, чому розкрадається, чому гробиться Армія, сиплеться фронт, чому мерзотники з Банкової піаряться і гастролюють за кордонами, коли на нас падають ракети, бомби і шахеди.
показать весь комментарий
27.09.2024 10:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч про уламки та ллкаційне втрачення не пишуть. Лише правда про небезпеку БПЛА змусить людей підніматися з ліжок серед ночі та йти в укриття які є в кожному місті. В Хмельницькому тільки на початку агресії народ масово прямував у сховища, навіть імпровізовані у підвалах. Натомість тепер лише одиниці реагують на повітряні тривоги. Окрім мешканців будинків прилеглих до військових частин та нафтобази.
показать весь комментарий
27.09.2024 08:48 Ответить
начальник Одеської ОВА Оле Кіпер Джерело:

показать весь комментарий
27.09.2024 08:51 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2024 09:15 Ответить
Черговий злочин рашиської орди проти мирного населення і так кожен день.
показать весь комментарий
27.09.2024 09:19 Ответить
З "рашистською ордою" усе зрозуміло: орда є орда. А т.з. "керівництво" України не організувало і не забезпечило ППО і ПРО оборону країни. Стріляли зі стрілкової зброї наосліп у нічне небо.
Мерзотників зеленських - єрмаків - сирських- шмигалів би сюди у цю "хрущовку". Поруч із убитими і скаліченими людьми... Скоти - гастролюють за морями-океянами за державний кошт і без толку.
показать весь комментарий
27.09.2024 09:42 Ответить
Точно такі ж питання можна задати і русні. Чому вони не збивають всі БПЛА ракетами, теж гатять в небо зі стрілкотні, а ті, що збивають, постійно утворюють дуже влучні уламки?
показать весь комментарий
27.09.2024 09:57 Ответить
Мені, даруйте, до сраки русня : запитайте у них, якщо вона вас так непокоїть. У мене є своя країна, я працюю і плачу податки на свою Батьківщину (у т.ч. на це т.з. "керівництво"), мій син воює за свою землю, мої діди і прадіди погибли за свою землю (усі до одного). І я маю повне право і повинен спитати у свого керівництва: чому країна не захищена, чому розкрадається, чому гробиться Армія, сиплеться фронт, чому мерзотники з Банкової піаряться і гастролюють за кордонами, коли на нас падають ракети, бомби і шахеди.
показать весь комментарий
27.09.2024 10:19 Ответить
Може, крім всього цього, фізично не вистачає ресурсів закрити всі напрямки?
У русні, при їх-то можливостях, і то фанера пролітає.
показать весь комментарий
27.09.2024 10:29 Ответить
Пiдтримую! 👍🤝 А Вашому синочку Божого захисту та благословення! 🙏🙏🙏
Дякую Вам за сина i бажаю повернення синочка додому живим та неушкодженим!
показать весь комментарий
27.09.2024 10:49 Ответить
Дякую і передам Ваші молитви.
показать весь комментарий
27.09.2024 17:16 Ответить
..а який толк Ви намагаєтеся очікувати? Навесні 2019 року дурноголові очкікували манну небесну. Отримали війну... Невже до сьогоднішнього дня так і не доходить, що вибори 2019..це реалізація планів здати Україну, що хрипатий і намагався зробити і до початку війни і в перші місяці війни. Не втік..бо чекав... Невже це не ясно було? Крім мудрого наріду всі в світі знали... і знають про плани і здібності нашого неперевершенного оратора...))) Достатньо людини почути словосполучення План Перемоги зеленського щоб зрозуміти, що при владі ідіот... А хто ж ідіоту щось дасть...
показать весь комментарий
27.09.2024 10:06 Ответить
"План перемоги" , Зеленський ... ну-ну. В Нью-Йорку тобі гарно - зустрічі с поважними панами , фотосесії , інтерв'ю ... Ці пересічні з Ізмаїлу з радістю склали б тобі та Єрмаку компанію в Нью-Йорку , але ... - це не для наріда, а для його потужних "слуг" .
показать весь комментарий
27.09.2024 10:26 Ответить
Коли українці були вже у війні, воно грало своїм обов'язком на роялі і каталося до патрушева за інструкціями.
Наслідки катання theПОЦА до кацапіі - вибори 2019!
Далі, початок війн було тільки питання часу.
COVID сильно сплутав карти кацапні.
Війна мала розпочатися під зиму 2020. Але.
показать весь комментарий
27.09.2024 12:55 Ответить
Измаїл зараз канал вивозу збіжжя.Туда перенесено логістику.Хтось гребе надприбутки,але с ціх прибутків не можна купувати ППО. Дешевше платити за вивіз життями аборігенів.Зробили разом!
показать весь комментарий
27.09.2024 16:08 Ответить
Схоже. що це підступна помста кацапидлів у відповідь на "ПЕРЕСЕЛЕННЯ " їхнього генералісімуса о. суворова із набережної Ізмаїла( де він. переможно . гарцював на шкапі із 1913р. ) до каналізаційного господарства . згідно рішення одеситів ...
показать весь комментарий
27.09.2024 17:36 Ответить
 
 