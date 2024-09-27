Рашисти масовано атакували Ізмаїл на Одещині безпілотниками, три людини загинули. ФОТО
Російські загарбники під ранок 27 вересня атакували південь Одеської області ударними безпілотниками - вдарили по Ізмаїлу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Оле Кіпер.
"Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено.
На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина", - йдеться в
Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога.
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