Рашисти масовано атакували Ізмаїл на Одещині безпілотниками, три людини загинули. ФОТО

Російські загарбники під ранок 27 вересня атакували південь Одеської області ударними безпілотниками - вдарили по Ізмаїлу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Оле Кіпер.

"Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено.

На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина", - йдеться в

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі завдав ракетного удару по Дніпру: атакував підприємство





