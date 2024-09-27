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Новини
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Рашисти масовано атакували Ізмаїл на Одещині безпілотниками, три людини загинули. ФОТО

Російські загарбники під ранок 27 вересня атакували південь Одеської області ударними безпілотниками - вдарили по Ізмаїлу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Оле Кіпер.

"Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено.

На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина",  - йдеться в 

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога.

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Обстріли Одещини 27 вересня
Обстріли Одещини 27 вересня
Обстріли Одещини 27 вересня

Автор: 

Ізмаїл (167) обстріл (28657) Одеська область (3236)


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Топ коментарі
+8
..а який толк Ви намагаєтеся очікувати? Навесні 2019 року дурноголові очкікували манну небесну. Отримали війну... Невже до сьогоднішнього дня так і не доходить, що вибори 2019..це реалізація планів здати Україну, що хрипатий і намагався зробити і до початку війни і в перші місяці війни. Не втік..бо чекав... Невже це не ясно було? Крім мудрого наріду всі в світі знали... і знають про плани і здібності нашого неперевершенного оратора...))) Достатньо людини почути словосполучення План Перемоги зеленського щоб зрозуміти, що при владі ідіот... А хто ж ідіоту щось дасть...
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27.09.2024 10:06
+6
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27.09.2024 09:15
+6
Мені, даруйте, до сраки русня : запитайте у них, якщо вона вас так непокоїть. У мене є своя країна, я працюю і плачу податки на свою Батьківщину (у т.ч. на це т.з. "керівництво"), мій син воює за свою землю, мої діди і прадіди погибли за свою землю (усі до одного). І я маю повне право і повинен спитати у свого керівництва: чому країна не захищена, чому розкрадається, чому гробиться Армія, сиплеться фронт, чому мерзотники з Банкової піаряться і гастролюють за кордонами, коли на нас падають ракети, бомби і шахеди.
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27.09.2024 10:19
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Хоч про уламки та ллкаційне втрачення не пишуть. Лише правда про небезпеку БПЛА змусить людей підніматися з ліжок серед ночі та йти в укриття які є в кожному місті. В Хмельницькому тільки на початку агресії народ масово прямував у сховища, навіть імпровізовані у підвалах. Натомість тепер лише одиниці реагують на повітряні тривоги. Окрім мешканців будинків прилеглих до військових частин та нафтобази.
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27.09.2024 08:48 Відповісти
начальник Одеської ОВА Оле Кіпер Джерело:

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27.09.2024 08:51 Відповісти
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27.09.2024 09:15 Відповісти
Черговий злочин рашиської орди проти мирного населення і так кожен день.
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27.09.2024 09:19 Відповісти
З "рашистською ордою" усе зрозуміло: орда є орда. А т.з. "керівництво" України не організувало і не забезпечило ППО і ПРО оборону країни. Стріляли зі стрілкової зброї наосліп у нічне небо.
Мерзотників зеленських - єрмаків - сирських- шмигалів би сюди у цю "хрущовку". Поруч із убитими і скаліченими людьми... Скоти - гастролюють за морями-океянами за державний кошт і без толку.
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27.09.2024 09:42 Відповісти
Точно такі ж питання можна задати і русні. Чому вони не збивають всі БПЛА ракетами, теж гатять в небо зі стрілкотні, а ті, що збивають, постійно утворюють дуже влучні уламки?
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27.09.2024 09:57 Відповісти
Мені, даруйте, до сраки русня : запитайте у них, якщо вона вас так непокоїть. У мене є своя країна, я працюю і плачу податки на свою Батьківщину (у т.ч. на це т.з. "керівництво"), мій син воює за свою землю, мої діди і прадіди погибли за свою землю (усі до одного). І я маю повне право і повинен спитати у свого керівництва: чому країна не захищена, чому розкрадається, чому гробиться Армія, сиплеться фронт, чому мерзотники з Банкової піаряться і гастролюють за кордонами, коли на нас падають ракети, бомби і шахеди.
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27.09.2024 10:19 Відповісти
Може, крім всього цього, фізично не вистачає ресурсів закрити всі напрямки?
У русні, при їх-то можливостях, і то фанера пролітає.
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27.09.2024 10:29 Відповісти
Пiдтримую! 👍🤝 А Вашому синочку Божого захисту та благословення! 🙏🙏🙏
Дякую Вам за сина i бажаю повернення синочка додому живим та неушкодженим!
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27.09.2024 10:49 Відповісти
Дякую і передам Ваші молитви.
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27.09.2024 17:16 Відповісти
..а який толк Ви намагаєтеся очікувати? Навесні 2019 року дурноголові очкікували манну небесну. Отримали війну... Невже до сьогоднішнього дня так і не доходить, що вибори 2019..це реалізація планів здати Україну, що хрипатий і намагався зробити і до початку війни і в перші місяці війни. Не втік..бо чекав... Невже це не ясно було? Крім мудрого наріду всі в світі знали... і знають про плани і здібності нашого неперевершенного оратора...))) Достатньо людини почути словосполучення План Перемоги зеленського щоб зрозуміти, що при владі ідіот... А хто ж ідіоту щось дасть...
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27.09.2024 10:06 Відповісти
"План перемоги" , Зеленський ... ну-ну. В Нью-Йорку тобі гарно - зустрічі с поважними панами , фотосесії , інтерв'ю ... Ці пересічні з Ізмаїлу з радістю склали б тобі та Єрмаку компанію в Нью-Йорку , але ... - це не для наріда, а для його потужних "слуг" .
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27.09.2024 10:26 Відповісти
Коли українці були вже у війні, воно грало своїм обов'язком на роялі і каталося до патрушева за інструкціями.
Наслідки катання theПОЦА до кацапіі - вибори 2019!
Далі, початок війн було тільки питання часу.
COVID сильно сплутав карти кацапні.
Війна мала розпочатися під зиму 2020. Але.
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27.09.2024 12:55 Відповісти
Измаїл зараз канал вивозу збіжжя.Туда перенесено логістику.Хтось гребе надприбутки,але с ціх прибутків не можна купувати ППО. Дешевше платити за вивіз життями аборігенів.Зробили разом!
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27.09.2024 16:08 Відповісти
Схоже. що це підступна помста кацапидлів у відповідь на "ПЕРЕСЕЛЕННЯ " їхнього генералісімуса о. суворова із набережної Ізмаїла( де він. переможно . гарцював на шкапі із 1913р. ) до каналізаційного господарства . згідно рішення одеситів ...
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27.09.2024 17:36 Відповісти
 
 