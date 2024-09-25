Румыния полностью поддерживает мирную инициативу Зеленского, - президент Иоханнис

Румыния будет поддерживать Украину и украинцев столько, сколько это будет нужно.

Об этом в выступлении перед Генассамблеей ООН сказал президент Румынии Клаус Йоханнис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда дипломатия является самым тяжелым инструментом для использования, именно тогда нам нужно использовать ее больше всего. Посмотрите на ужасные глобальные последствия войны России против Украины. Это повлекло самый большой кризис безопасности в Европе в новейшей истории, нарушение международного права и последствия, выходящие далеко за пределы Европы", - подчеркнул румынский лидер.

Йоханнис заверил, что его страна будет поддерживать Украину и украинцев столько, сколько это будет нужно.

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"Наша безопасность не региональная, она глобальная. Эта жестокая война уже нанесла ущерб нациям и людям во всем мире. Продовольственная безопасность является доказательством. Моя страна играет решающую роль в реализации экспорта зерна из Украины через наши порты на Дунае и Черном море. Долговременный конфликт недопустим, и мы должны держаться курса... Румыния полностью поддерживает мирную инициативу президента Зеленского", - сказал президент Румынии.

Он также призвал ООН к мощной поддержке Украины.

"Украина нуждается в твердой поддержке всех государств-членов ООН, которые полны решимости соблюдать международное право и Устав ООН. Это единственный подход к обеспечению справедливого и прочного мира, который полностью соответствует Уставу ООН и международному праву", - резюмировал Йоханнис.

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