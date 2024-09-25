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Румыния полностью поддерживает мирную инициативу Зеленского, - президент Иоханнис

Президент Румунії Клаус Йоганніс

Румыния будет поддерживать Украину и украинцев столько, сколько это будет нужно.

Об этом в выступлении перед Генассамблеей ООН сказал президент Румынии Клаус Йоханнис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда дипломатия является самым тяжелым инструментом для использования, именно тогда нам нужно использовать ее больше всего. Посмотрите на ужасные глобальные последствия войны России против Украины. Это повлекло самый большой кризис безопасности в Европе в новейшей истории, нарушение международного права и последствия, выходящие далеко за пределы Европы", - подчеркнул румынский лидер.

Йоханнис заверил, что его страна будет поддерживать Украину и украинцев столько, сколько это будет нужно.

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"Наша безопасность не региональная, она глобальная. Эта жестокая война уже нанесла ущерб нациям и людям во всем мире. Продовольственная безопасность является доказательством. Моя страна играет решающую роль в реализации экспорта зерна из Украины через наши порты на Дунае и Черном море. Долговременный конфликт недопустим, и мы должны держаться курса... Румыния полностью поддерживает мирную инициативу президента Зеленского", - сказал президент Румынии.

Он также призвал ООН к мощной поддержке Украины.

"Украина нуждается в твердой поддержке всех государств-членов ООН, которые полны решимости соблюдать международное право и Устав ООН. Это единственный подход к обеспечению справедливого и прочного мира, который полностью соответствует Уставу ООН и международному праву", - резюмировал Йоханнис.

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Автор: 

Румыния (1092) Йоханнис Клаус (51) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+7
Важкі часи показують хто друг!
Приємно здивований, якими для українців братами стали румуни!
Дякую, Румунії за все!
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25.09.2024 21:16
+4
Хто міг сподіватися що Румунія стане нашим надійним союзником .
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25.09.2024 21:37
+3
Дякую полякам, що вистрілили собі в ногу!
Румуни хай заробляють, це великий проект, який принесе Румунії багато грошей!
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25.09.2024 21:48
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Важкі часи показують хто друг!
Приємно здивований, якими для українців братами стали румуни!
Дякую, Румунії за все!
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25.09.2024 21:16 Ответить
Ай да румуни. Це не пшеки. Дадуть Петрііот. І проблем нам не створюють.
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25.09.2024 21:52 Ответить
Україна має розвивати інтенсивно співпрацю з Румунією.
При тому, що недавно румуни попросили всьо збивати, що летить в їх сторону, Патріот нам дали, інтенсивно магістраль будують в свої порти, розбудовуємо спільно мости, переходи через спільний кордон, використовуємо румунські порти і т.д. Румунія наш стратегічний патрнер.
Разом будемо сильними !
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25.09.2024 21:29 Ответить
Хто міг сподіватися що Румунія стане нашим надійним союзником .
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25.09.2024 21:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6YMPQtXglxI В ОБХІД ПОЛЬЩІ. Як РУМУНІЯ будує новий автобан від кордону України до ЄС? Та як це допоможе Україні
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Поки поляки знущаються над Україною і українцями, румуни роблять бізнес !
Молодці, разом сильніші!
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25.09.2024 21:38 Ответить
Трішечки уточню.

Взагалі то ЄС гроші виділив, а Румунія будує.

ЄС розпочав будівництво в обхід Польщі після, того, як поляки почали блокувати нам кордон.
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25.09.2024 21:43 Ответить
Дякую полякам, що вистрілили собі в ногу!
Румуни хай заробляють, це великий проект, який принесе Румунії багато грошей!
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25.09.2024 21:48 Ответить
+100%
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25.09.2024 21:51 Ответить
Дякуємо ЄС та, особисто, Румунії!
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25.09.2024 21:45 Ответить
Мultumesc dar nu.
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25.09.2024 22:04 Ответить
Румыны, так держать и спасибо за помощь. Папа моей жены был румынскоподданый.
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26.09.2024 01:59 Ответить
Румуни вважають Південь Одещини і Буковини частиною своєї території. Як і всю Молдавію. Це у них називається "Романія Марє" (Велика Румунія). Ця "допомога" - то хитрі манси мамалижників, в надії на кусень нашої території, котрі добре розуміють, що влада мерзотників з Банкової веде Україну до розгрому і розвалу. Аналогічно думають і діють ляхи і мадяри, лише з різною мірою активності. Почитуйте історію, хоча б зрідка...
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26.09.2024 09:37 Ответить
 
 