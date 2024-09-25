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Румунія повністю підтримує мирну ініціативу Зеленського, - президент Йоганніс

Президент Румунії Клаус Йоганніс

Румунія підтримуватиме Україну та українців стільки, скільки це буде потрібно.

Про це у виступі перед Генасамблеєю ООН сказав президент Румунії Клаус Йоганніс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли дипломатія є найважчим інструментом для використання, саме тоді нам потрібно використовувати її найбільше. Подивіться на жахливі глобальні наслідки війни Росії проти України. Це спричинило найбільшу безпекову кризу в Європі в новітній історії, порушення міжнародного права та наслідки, що виходять далеко за межі Європи", - наголосив румунський лідер.

Йоганніс запевнив, що його країна буде підтримувати Україну та українців стільки, скільки це буде потрібно.

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"Наша безпека не регіональна, вона глобальна. Ця жорстока війна вже завдала шкоди націям і людям у всьому світі. Продовольча безпека є доказом. Моя країна відіграє вирішальну роль в реалізації експорту зерна з України через наші порти на Дунаї та Чорному морі. Довготривалий конфлікт неприпустимий, і ми повинні триматися курсу... Румунія повністю підтримує мирну ініціативу президента Зеленського", - сказав президент Румунії.

Він також закликав ООН до потужної підтримки України.

"Україна потребує твердої підтримки всіх держав-членів ООН, які сповнені рішучості дотримуватися міжнародного права та Статуту ООН. Це єдиний підхід до забезпечення справедливого і тривалого миру, який повністю відповідає Статуту ООН і міжнародному праву", - резюмував Йоганніс.

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Автор: 

Румунія (1163) Йоганніс Клаус (63) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+7
Важкі часи показують хто друг!
Приємно здивований, якими для українців братами стали румуни!
Дякую, Румунії за все!
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25.09.2024 21:16
+4
Хто міг сподіватися що Румунія стане нашим надійним союзником .
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25.09.2024 21:37
+3
Дякую полякам, що вистрілили собі в ногу!
Румуни хай заробляють, це великий проект, який принесе Румунії багато грошей!
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25.09.2024 21:48
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Важкі часи показують хто друг!
Приємно здивований, якими для українців братами стали румуни!
Дякую, Румунії за все!
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25.09.2024 21:16 Відповісти
Ай да румуни. Це не пшеки. Дадуть Петрііот. І проблем нам не створюють.
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25.09.2024 21:52 Відповісти
Україна має розвивати інтенсивно співпрацю з Румунією.
При тому, що недавно румуни попросили всьо збивати, що летить в їх сторону, Патріот нам дали, інтенсивно магістраль будують в свої порти, розбудовуємо спільно мости, переходи через спільний кордон, використовуємо румунські порти і т.д. Румунія наш стратегічний патрнер.
Разом будемо сильними !
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25.09.2024 21:29 Відповісти
Хто міг сподіватися що Румунія стане нашим надійним союзником .
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25.09.2024 21:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6YMPQtXglxI В ОБХІД ПОЛЬЩІ. Як РУМУНІЯ будує новий автобан від кордону України до ЄС? Та як це допоможе Україні
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Поки поляки знущаються над Україною і українцями, румуни роблять бізнес !
Молодці, разом сильніші!
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25.09.2024 21:38 Відповісти
Трішечки уточню.

Взагалі то ЄС гроші виділив, а Румунія будує.

ЄС розпочав будівництво в обхід Польщі після, того, як поляки почали блокувати нам кордон.
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25.09.2024 21:43 Відповісти
Дякую полякам, що вистрілили собі в ногу!
Румуни хай заробляють, це великий проект, який принесе Румунії багато грошей!
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25.09.2024 21:48 Відповісти
+100%
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25.09.2024 21:51 Відповісти
Дякуємо ЄС та, особисто, Румунії!
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25.09.2024 21:45 Відповісти
Мultumesc dar nu.
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25.09.2024 22:04 Відповісти
Румыны, так держать и спасибо за помощь. Папа моей жены был румынскоподданый.
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26.09.2024 01:59 Відповісти
Румуни вважають Південь Одещини і Буковини частиною своєї території. Як і всю Молдавію. Це у них називається "Романія Марє" (Велика Румунія). Ця "допомога" - то хитрі манси мамалижників, в надії на кусень нашої території, котрі добре розуміють, що влада мерзотників з Банкової веде Україну до розгрому і розвалу. Аналогічно думають і діють ляхи і мадяри, лише з різною мірою активності. Почитуйте історію, хоча б зрідка...
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26.09.2024 09:37 Відповісти
 
 