Румунія повністю підтримує мирну ініціативу Зеленського, - президент Йоганніс

Румунія підтримуватиме Україну та українців стільки, скільки це буде потрібно.

Про це у виступі перед Генасамблеєю ООН сказав президент Румунії Клаус Йоганніс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли дипломатія є найважчим інструментом для використання, саме тоді нам потрібно використовувати її найбільше. Подивіться на жахливі глобальні наслідки війни Росії проти України. Це спричинило найбільшу безпекову кризу в Європі в новітній історії, порушення міжнародного права та наслідки, що виходять далеко за межі Європи", - наголосив румунський лідер.

Йоганніс запевнив, що його країна буде підтримувати Україну та українців стільки, скільки це буде потрібно.

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"Наша безпека не регіональна, вона глобальна. Ця жорстока війна вже завдала шкоди націям і людям у всьому світі. Продовольча безпека є доказом. Моя країна відіграє вирішальну роль в реалізації експорту зерна з України через наші порти на Дунаї та Чорному морі. Довготривалий конфлікт неприпустимий, і ми повинні триматися курсу... Румунія повністю підтримує мирну ініціативу президента Зеленського", - сказав президент Румунії.

Він також закликав ООН до потужної підтримки України.

"Україна потребує твердої підтримки всіх держав-членів ООН, які сповнені рішучості дотримуватися міжнародного права та Статуту ООН. Це єдиний підхід до забезпечення справедливого і тривалого миру, який повністю відповідає Статуту ООН і міжнародному праву", - резюмував Йоганніс.

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