Румунія повністю підтримує мирну ініціативу Зеленського, - президент Йоганніс
Румунія підтримуватиме Україну та українців стільки, скільки це буде потрібно.
Про це у виступі перед Генасамблеєю ООН сказав президент Румунії Клаус Йоганніс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Коли дипломатія є найважчим інструментом для використання, саме тоді нам потрібно використовувати її найбільше. Подивіться на жахливі глобальні наслідки війни Росії проти України. Це спричинило найбільшу безпекову кризу в Європі в новітній історії, порушення міжнародного права та наслідки, що виходять далеко за межі Європи", - наголосив румунський лідер.
Йоганніс запевнив, що його країна буде підтримувати Україну та українців стільки, скільки це буде потрібно.
"Наша безпека не регіональна, вона глобальна. Ця жорстока війна вже завдала шкоди націям і людям у всьому світі. Продовольча безпека є доказом. Моя країна відіграє вирішальну роль в реалізації експорту зерна з України через наші порти на Дунаї та Чорному морі. Довготривалий конфлікт неприпустимий, і ми повинні триматися курсу... Румунія повністю підтримує мирну ініціативу президента Зеленського", - сказав президент Румунії.
Він також закликав ООН до потужної підтримки України.
"Україна потребує твердої підтримки всіх держав-членів ООН, які сповнені рішучості дотримуватися міжнародного права та Статуту ООН. Це єдиний підхід до забезпечення справедливого і тривалого миру, який повністю відповідає Статуту ООН і міжнародному праву", - резюмував Йоганніс.
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Приємно здивований, якими для українців братами стали румуни!
Дякую, Румунії за все!
При тому, що недавно румуни попросили всьо збивати, що летить в їх сторону, Патріот нам дали, інтенсивно магістраль будують в свої порти, розбудовуємо спільно мости, переходи через спільний кордон, використовуємо румунські порти і т.д. Румунія наш стратегічний патрнер.
Разом будемо сильними !
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Поки поляки знущаються над Україною і українцями, румуни роблять бізнес !
Молодці, разом сильніші!
Взагалі то ЄС гроші виділив, а Румунія будує.
ЄС розпочав будівництво в обхід Польщі після, того, як поляки почали блокувати нам кордон.
Румуни хай заробляють, це великий проект, який принесе Румунії багато грошей!