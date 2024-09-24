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Новини
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У Румунії знайшли уламки шахеда біля кордону з Україною

шахеди

У Румунії виявили уламки російського ударного безпілотника на березі Дунаю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Як повідомило румунське Міністерство національної оборони, фахівці обстежили територію на південь від села Плауру повіту Тулча, звідки надійшло повідомлено про уламки безпілотників. Ця територія розташована за межами населеного пункту, тож інфраструктура не постраждала.

місто падіння шахеда в Румунії

Вдалося встановити, що відповідні фрагменти від російського безпілотника "Герань-2" (тобто іранського Shahed), їх вилучили для проведення експертизи.

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Невідомо, коли уламки безпілотника з’явилися в тому районі, але перед цим інші фрагменти дрона відшукали в повіті Тулча 9 вересня. Загалом уламки від російських "шахедів" на території Румунії виявляли вже неодноразово.

Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої 8 вересня залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Це не вперше, коли російські дрони порушують повітряний простір Румунії.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Автор: 

безпілотник (4195) Румунія (1163)


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Топ коментарі
+4
НАТО буде досліджувати чи це уламки, чи це Шахеда, чи взагалі знайшли
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24.09.2024 17:48
+4
Вони вже закривають очі на прямі фікти агресії, аби путін нє напал 🤮
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24.09.2024 18:00
+4
Ви просто дивитеся на НАТО з позицій радянської пропаганди. Але НАТО це не про напад. НАТО створювали для оборони від страшного СРСР. Не для нападу. Звичайно, що з часів розпаду СРСР блок деградував. Але навіть в період своєї найвищої могутності він не нападав і навіть не думав нападати на СРСР. Навіть не зважаючи на окуповану СРСР половину Європи.
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24.09.2024 18:14
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НАТО буде досліджувати чи це уламки, чи це Шахеда, чи взагалі знайшли
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24.09.2024 17:48 Відповісти
НАТО: Це був космічний корабель з Альфа Центавра.
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24.09.2024 17:52 Відповісти
Точно!
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24.09.2024 17:59 Відповісти
Прибульців завжди зображають голими, щоб їх принизити.
Десь на альфа-центаврі прибулець в діловому костюмі обіймає голого Байдена
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24.09.2024 18:04 Відповісти
Алієнам насрать на всі наші умовності. Позаземні етичні норми не в сфері компетенції homo sapiens.

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24.09.2024 18:13 Відповісти
Ось я на цій картинці алієн зображений зеленим уродцем.
Це типова риса хомо сапієнса - любе створіння принижувати.
А потім хомо задають питання "чому ми одинокі"?
Ладно - це лірика. Насправді ситуація для хомо більш трагічна - саме хомо є "голими домашніми тваринками", а не навпаки...
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24.09.2024 18:21 Відповісти
Не переймайтеся, просто: "не дивиться нагору".
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24.09.2024 17:54 Відповісти
Вони вже закривають очі на прямі фікти агресії, аби путін нє напал 🤮
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24.09.2024 18:00 Відповісти
Знов стурбувалися!
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24.09.2024 18:07 Відповісти
Ви просто дивитеся на НАТО з позицій радянської пропаганди. Але НАТО це не про напад. НАТО створювали для оборони від страшного СРСР. Не для нападу. Звичайно, що з часів розпаду СРСР блок деградував. Але навіть в період своєї найвищої могутності він не нападав і навіть не думав нападати на СРСР. Навіть не зважаючи на окуповану СРСР половину Європи.
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24.09.2024 18:14 Відповісти
Ссср наклепав танків більше ніж всі країни Нати разом. А ще встиг купу техніки роздарити арабським та лівацьким режимам. Але совкі "за мір во всьом мірє, протів "агрєсівного блока" )))
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24.09.2024 19:54 Відповісти
Ну то дочекаєтеся коли почне страждати інфраструктура , масово.
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24.09.2024 18:18 Відповісти
можи вони не встигли допинати доштовхати до кордону України ))))
Все одно ж Ната скаже "ето нє есеалация, ето нєпрєднамєрєнно"
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24.09.2024 19:52 Відповісти
 
 