У Румунії знайшли уламки шахеда біля кордону з Україною

У Румунії виявили уламки російського ударного безпілотника на березі Дунаю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Як повідомило румунське Міністерство національної оборони, фахівці обстежили територію на південь від села Плауру повіту Тулча, звідки надійшло повідомлено про уламки безпілотників. Ця територія розташована за межами населеного пункту, тож інфраструктура не постраждала.

Вдалося встановити, що відповідні фрагменти від російського безпілотника "Герань-2" (тобто іранського Shahed), їх вилучили для проведення експертизи.

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Невідомо, коли уламки безпілотника з’явилися в тому районі, але перед цим інші фрагменти дрона відшукали в повіті Тулча 9 вересня. Загалом уламки від російських "шахедів" на території Румунії виявляли вже неодноразово.

Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої 8 вересня залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Це не вперше, коли російські дрони порушують повітряний простір Румунії.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.