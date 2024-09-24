В Румынии обнаружили обломки шахеда у границы с Украиной

В Румынии обнаружили обломки российского ударного беспилотника на берегу Дуная.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Как сообщило румынское Министерство национальной обороны, специалисты обследовали территорию к югу от села Плауру уезда Тулча, откуда поступило сообщение об обломках беспилотников. Эта территория расположена за пределами населенного пункта, поэтому инфраструктура не пострадала.

Удалось установить, что соответствующие фрагменты от российского беспилотника "Герань-2" (то есть иранского Shahed), их изъяли для проведения экспертизы.

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Неизвестно, когда обломки беспилотника появились в том районе, но перед этим другие фрагменты дрона нашли в уезде Тулча 9 сентября. В целом обломки от российских "шахедов" на территории Румынии обнаруживали уже неоднократно.

Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой 8 сентября залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Это не первый раз, когда российские дроны нарушают воздушное пространство Румынии.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.