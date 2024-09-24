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В Румынии обнаружили обломки шахеда у границы с Украиной

шахеди

В Румынии обнаружили обломки российского ударного беспилотника на берегу Дуная.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Как сообщило румынское Министерство национальной обороны, специалисты обследовали территорию к югу от села Плауру уезда Тулча, откуда поступило сообщение об обломках беспилотников. Эта территория расположена за пределами населенного пункта, поэтому инфраструктура не пострадала.

місто падіння шахеда в Румунії

Удалось установить, что соответствующие фрагменты от российского беспилотника "Герань-2" (то есть иранского Shahed), их изъяли для проведения экспертизы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парламент Румынии рассмотрит законопроект, который позволит армии страны сбивать беспилотники, - Reuters

Неизвестно, когда обломки беспилотника появились в том районе, но перед этим другие фрагменты дрона нашли в уезде Тулча 9 сентября. В целом обломки от российских "шахедов" на территории Румынии обнаруживали уже неоднократно.

Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой 8 сентября залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Это не первый раз, когда российские дроны нарушают воздушное пространство Румынии.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Автор: 

беспилотник (3624) Румыния (1091)


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Топ комментарии
+4
НАТО буде досліджувати чи це уламки, чи це Шахеда, чи взагалі знайшли
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24.09.2024 17:48
+4
Вони вже закривають очі на прямі фікти агресії, аби путін нє напал 🤮
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24.09.2024 18:00
+4
Ви просто дивитеся на НАТО з позицій радянської пропаганди. Але НАТО це не про напад. НАТО створювали для оборони від страшного СРСР. Не для нападу. Звичайно, що з часів розпаду СРСР блок деградував. Але навіть в період своєї найвищої могутності він не нападав і навіть не думав нападати на СРСР. Навіть не зважаючи на окуповану СРСР половину Європи.
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24.09.2024 18:14
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НАТО буде досліджувати чи це уламки, чи це Шахеда, чи взагалі знайшли
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24.09.2024 17:48 Ответить
НАТО: Це був космічний корабель з Альфа Центавра.
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24.09.2024 17:52 Ответить
Точно!
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24.09.2024 17:59 Ответить
Прибульців завжди зображають голими, щоб їх принизити.
Десь на альфа-центаврі прибулець в діловому костюмі обіймає голого Байдена
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24.09.2024 18:04 Ответить
Алієнам насрать на всі наші умовності. Позаземні етичні норми не в сфері компетенції homo sapiens.

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24.09.2024 18:13 Ответить
Ось я на цій картинці алієн зображений зеленим уродцем.
Це типова риса хомо сапієнса - любе створіння принижувати.
А потім хомо задають питання "чому ми одинокі"?
Ладно - це лірика. Насправді ситуація для хомо більш трагічна - саме хомо є "голими домашніми тваринками", а не навпаки...
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24.09.2024 18:21 Ответить
Не переймайтеся, просто: "не дивиться нагору".
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24.09.2024 17:54 Ответить
Вони вже закривають очі на прямі фікти агресії, аби путін нє напал 🤮
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24.09.2024 18:00 Ответить
Знов стурбувалися!
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24.09.2024 18:07 Ответить
Ви просто дивитеся на НАТО з позицій радянської пропаганди. Але НАТО це не про напад. НАТО створювали для оборони від страшного СРСР. Не для нападу. Звичайно, що з часів розпаду СРСР блок деградував. Але навіть в період своєї найвищої могутності він не нападав і навіть не думав нападати на СРСР. Навіть не зважаючи на окуповану СРСР половину Європи.
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24.09.2024 18:14 Ответить
Ссср наклепав танків більше ніж всі країни Нати разом. А ще встиг купу техніки роздарити арабським та лівацьким режимам. Але совкі "за мір во всьом мірє, протів "агрєсівного блока" )))
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24.09.2024 19:54 Ответить
Ну то дочекаєтеся коли почне страждати інфраструктура , масово.
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24.09.2024 18:18 Ответить
можи вони не встигли допинати доштовхати до кордону України ))))
Все одно ж Ната скаже "ето нє есеалация, ето нєпрєднамєрєнно"
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24.09.2024 19:52 Ответить
 
 