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законопроект (3204) парламент (891) Румыния (1041)

Парламент Румынии рассмотрит законопроект, позволяющий армии страны сбивать беспилотники, - Reuters

Парламент Румунії розгляне законопроєкт, який дасть змогу армії країни збивати безпілотники, - Reuters

Румынские законодатели планируют рассмотреть законопроект, который позволит Вооруженным силам страны сбивать беспилотники, которые нарушают воздушное пространство страны в мирное время.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

На фоне недавнего нарушения российским дроном воздушного пространства Румынии парламент страны может рассмотреть законодательство, которое позволит армии сбивать БпЛА, входящие в воздушное пространство страны в мирное время.

Отмечается, что соответствующий законопроект румынские законодатели планируют рассмотреть на следующей сессии.

К слову, накануне румынская оппозиция раскритиковала власть из-за нарушения российскими дронами воздушного пространства страны.

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Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Это не первый раз, когда российские дроны нарушают воздушное пространство Румынии.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

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Топ комментарии
+16
А звичайний армійський статут що наказує робити в таких ситуаціях???
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09.09.2024 23:19
+13
Ні фіґа собі , а без парламента що не мали права збивати .
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09.09.2024 23:19
+12
ААА, для цього країні НАТО ще закон потрібний...
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09.09.2024 23:20
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А звичайний армійський статут що наказує робити в таких ситуаціях???
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09.09.2024 23:19 Ответить
Там это не прописано.
Вспомните. В 14-ом все военные требовали у пастора указаний.
Что делать если лезут через забор воинской части?
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10.09.2024 00:04 Ответить
Якби ми тоді повелись на кацапські провокації в Криму,кількадесятитисячне угруповання кинулось би на Київ,плюс ракети і Україна б програла.Бо воювати не було чим,і не було з ким.Армії не було
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10.09.2024 00:36 Ответить
Румыны тупые.
У них ума нет, а значит должны действовать по уставу. И это правильно.
Наш командир части умный. Он сразу оценил геополитическую обстановку, и своим бездействием не допустил развязывание войны. И это правильно.
Уж кому, но не нам румын критиковать
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10.09.2024 07:06 Ответить
Тонко,дуже навіть.Але все одно їм боятися нема чого.НАТО штука не така простенька,туповато запрягає,купа перекурів і стурбованостей.Але може так поїхати,що мало не здасться
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10.09.2024 07:35 Ответить
Ні фіґа собі , а без парламента що не мали права збивати .
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09.09.2024 23:19 Ответить
ні, за грати можно попасти. Це ж беззакння - вогнепальної із зброї по дрону... Він же ж комусь належить....
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09.09.2024 23:34 Ответить
Парламент мабуть не проти, а от застосування літаків та ракет американського виробництва мабуть потребує дозволу дідуся Джо...
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09.09.2024 23:43 Ответить
ААА, для цього країні НАТО ще закон потрібний...
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09.09.2024 23:20 Ответить
Для цього країні НАТО треба спитати дуики інших країн, і щоб прямо всі без виключень дозволили. Це вам не то.
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10.09.2024 00:25 Ответить
Терміново треба розпочати консультації!!!!!
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10.09.2024 00:38 Ответить
Когда Эрдоган сбил самолет НАТО не возмущалось. Но заявило что это было его решение, и если что они не при делах
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10.09.2024 07:11 Ответить
Збивати потрібно все чуже барахло , яке може нашкодити даній територіі, а не роздумувати , що з ним робити 🙁
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09.09.2024 23:23 Ответить
Мамчур. Помните?
Не дождался приказа пастора защищать аэродром. Пришлось уйти
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10.09.2024 00:07 Ответить
Ви впевнені? А що 70+ % вже чекали гусню і "іх большиє зарплати" ви не пам'ятаєте? Та вони б ще й в спину стріляли, якби командир повів по тривозі в бій! І більшість там давно двоголовий аусвайс мали!
Невже повірили у Виставу "осаждьонниє мальчікі за зазабором"?
Вийшли тільки контрактники, ті що з материкових регіонів родом. А всі строковики ( сюрприз від януковоча) - з Кримської обл.
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10.09.2024 00:59 Ответить
Пастор, как пастор, тогда вероятно мало что решал. "Жираф большой - ему видней" (с) В.В.
Решение сдать Крым без боя принято в виде рекомендации в вашингтонской "демократической конгрегации" тов. Барак Обама.

Пояснение тов. Б. Обама : https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/23/7408222/

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10.09.2024 01:12 Ответить
Ну то почитай тоді Стенограму засідання РНБО від 28 лютого 2014 року! І не кивай на "Вашингтонський обком"!
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10.09.2024 02:56 Ответить
Ах..єть(!!!) їм ще треба закон прийняти , щоб збивати над своєю територією ворожі об"єкти. Хоча це все рівно позитивний факт, подивимося тепер на бздливих поляків
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09.09.2024 23:26 Ответить
Гумористи…
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09.09.2024 23:26 Ответить
Если не ошибаюсь, то согласно закону, в мирное время пилоты не имеют права сбивать воздушную цель если нет визуального контакта с ней, что бы убедится что это действительно опасный объект. То есть если даже видят на радаре, то должны лететь и смотреть, что это.
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09.09.2024 23:29 Ответить
Тоді у ракетників має бути ще кращий зір для візуального контакту із балістичною ракетою
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09.09.2024 23:39 Ответить
Ну, коли в око прилетить, то контакт точно буде. А взагалі цікавий момент...
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10.09.2024 00:03 Ответить
Отож та ваша 5-та стаття до сраки.
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10.09.2024 00:01 Ответить
+++
Привязать к этому 5 статью устава НАТО. Я вами восхищен.
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10.09.2024 00:10 Ответить
Чаушеску о×уїває.
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10.09.2024 00:42 Ответить
Дайтє мнє такую бумажку!!! Фактічєская, окончатєльная браняяя!!!
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10.09.2024 00:54 Ответить
Я так розумію, кожен парламентарій від власної хоробрості вже обісрався.
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10.09.2024 01:12 Ответить
Поки що румунiя не встанi вiйни, завдяки Украiнi. Нехай позасiдаюь ще трохи. А то б висiв би той парламент ногами до гори вже.
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10.09.2024 04:01 Ответить
Еще можно спиритический сеанс с Владом Цепешем провести, что он думает - сбивать или не сбивать, сосать или не сосать
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10.09.2024 05:06 Ответить
Тільки безпілотники? А ракети нехай літають?
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10.09.2024 05:58 Ответить
******. Пока в США не примут решение, никто не шелохнется. Тем более маленькие румыны. Плюс это желтый Reuters.
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10.09.2024 07:10 Ответить
Куколды блд....то ли плакать то ли смеяться.....
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10.09.2024 08:08 Ответить
А молодцы румыны, вот не ожидал....
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10.09.2024 15:11 Ответить
 
 