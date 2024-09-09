Парламент Румынии рассмотрит законопроект, позволяющий армии страны сбивать беспилотники, - Reuters

Румынские законодатели планируют рассмотреть законопроект, который позволит Вооруженным силам страны сбивать беспилотники, которые нарушают воздушное пространство страны в мирное время.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

На фоне недавнего нарушения российским дроном воздушного пространства Румынии парламент страны может рассмотреть законодательство, которое позволит армии сбивать БпЛА, входящие в воздушное пространство страны в мирное время.

Отмечается, что соответствующий законопроект румынские законодатели планируют рассмотреть на следующей сессии.

К слову, накануне румынская оппозиция раскритиковала власть из-за нарушения российскими дронами воздушного пространства страны.

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Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Это не первый раз, когда российские дроны нарушают воздушное пространство Румынии.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

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