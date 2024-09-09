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Парламент Румунії розгляне законопроєкт, який дасть змогу армії країни збивати безпілотники, - Reuters

Парламент Румунії розгляне законопроєкт, який дасть змогу армії країни збивати безпілотники, - Reuters

Румунські законодавці планують розглянути законопроєкт, який дозволить Збройним силам країни збивати безпілотники, які порушують повітряний простір країни в мирний час.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

На тлі нещодавнього порушення російським дроном повітряного простору Румунії парламент країни може розглянути законодавство, яке дозволить армії збивати БпЛА, що входять у повітряний простір країни в мирний час.

Зазначається, що відповідний законопроєкт румунські законодавці планують розглянути на наступній сесії.

До слова, напередодні румунська опозиція розкритикувала владу через порушення російськими дронами повітряного простору країни.

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Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16. 

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої 8 вересня залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Це не вперше, коли російські дрони порушують повітряний простір Румунії.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Читайте також: Румунія не була зобов’язана збивати російський дрон, який залетів на територію країни, - прем’єр Чолаку
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Топ коментарі
+16
А звичайний армійський статут що наказує робити в таких ситуаціях???
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09.09.2024 23:19
+13
Ні фіґа собі , а без парламента що не мали права збивати .
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09.09.2024 23:19
+12
ААА, для цього країні НАТО ще закон потрібний...
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09.09.2024 23:20
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А звичайний армійський статут що наказує робити в таких ситуаціях???
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09.09.2024 23:19 Відповісти
Там это не прописано.
Вспомните. В 14-ом все военные требовали у пастора указаний.
Что делать если лезут через забор воинской части?
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10.09.2024 00:04 Відповісти
Якби ми тоді повелись на кацапські провокації в Криму,кількадесятитисячне угруповання кинулось би на Київ,плюс ракети і Україна б програла.Бо воювати не було чим,і не було з ким.Армії не було
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10.09.2024 00:36 Відповісти
Румыны тупые.
У них ума нет, а значит должны действовать по уставу. И это правильно.
Наш командир части умный. Он сразу оценил геополитическую обстановку, и своим бездействием не допустил развязывание войны. И это правильно.
Уж кому, но не нам румын критиковать
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10.09.2024 07:06 Відповісти
Тонко,дуже навіть.Але все одно їм боятися нема чого.НАТО штука не така простенька,туповато запрягає,купа перекурів і стурбованостей.Але може так поїхати,що мало не здасться
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10.09.2024 07:35 Відповісти
Ні фіґа собі , а без парламента що не мали права збивати .
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09.09.2024 23:19 Відповісти
ні, за грати можно попасти. Це ж беззакння - вогнепальної із зброї по дрону... Він же ж комусь належить....
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09.09.2024 23:34 Відповісти
Парламент мабуть не проти, а от застосування літаків та ракет американського виробництва мабуть потребує дозволу дідуся Джо...
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09.09.2024 23:43 Відповісти
ААА, для цього країні НАТО ще закон потрібний...
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09.09.2024 23:20 Відповісти
Для цього країні НАТО треба спитати дуики інших країн, і щоб прямо всі без виключень дозволили. Це вам не то.
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10.09.2024 00:25 Відповісти
Терміново треба розпочати консультації!!!!!
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10.09.2024 00:38 Відповісти
Когда Эрдоган сбил самолет НАТО не возмущалось. Но заявило что это было его решение, и если что они не при делах
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10.09.2024 07:11 Відповісти
Збивати потрібно все чуже барахло , яке може нашкодити даній територіі, а не роздумувати , що з ним робити 🙁
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09.09.2024 23:23 Відповісти
Мамчур. Помните?
Не дождался приказа пастора защищать аэродром. Пришлось уйти
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10.09.2024 00:07 Відповісти
Ви впевнені? А що 70+ % вже чекали гусню і "іх большиє зарплати" ви не пам'ятаєте? Та вони б ще й в спину стріляли, якби командир повів по тривозі в бій! І більшість там давно двоголовий аусвайс мали!
Невже повірили у Виставу "осаждьонниє мальчікі за зазабором"?
Вийшли тільки контрактники, ті що з материкових регіонів родом. А всі строковики ( сюрприз від януковоча) - з Кримської обл.
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10.09.2024 00:59 Відповісти
Пастор, как пастор, тогда вероятно мало что решал. "Жираф большой - ему видней" (с) В.В.
Решение сдать Крым без боя принято в виде рекомендации в вашингтонской "демократической конгрегации" тов. Барак Обама.

Пояснение тов. Б. Обама : https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/23/7408222/

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10.09.2024 01:12 Відповісти
Ну то почитай тоді Стенограму засідання РНБО від 28 лютого 2014 року! І не кивай на "Вашингтонський обком"!
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10.09.2024 02:56 Відповісти
Ах..єть(!!!) їм ще треба закон прийняти , щоб збивати над своєю територією ворожі об"єкти. Хоча це все рівно позитивний факт, подивимося тепер на бздливих поляків
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09.09.2024 23:26 Відповісти
Гумористи…
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09.09.2024 23:26 Відповісти
Если не ошибаюсь, то согласно закону, в мирное время пилоты не имеют права сбивать воздушную цель если нет визуального контакта с ней, что бы убедится что это действительно опасный объект. То есть если даже видят на радаре, то должны лететь и смотреть, что это.
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09.09.2024 23:29 Відповісти
Тоді у ракетників має бути ще кращий зір для візуального контакту із балістичною ракетою
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09.09.2024 23:39 Відповісти
Ну, коли в око прилетить, то контакт точно буде. А взагалі цікавий момент...
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10.09.2024 00:03 Відповісти
Отож та ваша 5-та стаття до сраки.
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10.09.2024 00:01 Відповісти
+++
Привязать к этому 5 статью устава НАТО. Я вами восхищен.
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10.09.2024 00:10 Відповісти
Чаушеску о×уїває.
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10.09.2024 00:42 Відповісти
Дайтє мнє такую бумажку!!! Фактічєская, окончатєльная браняяя!!!
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10.09.2024 00:54 Відповісти
Я так розумію, кожен парламентарій від власної хоробрості вже обісрався.
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10.09.2024 01:12 Відповісти
Поки що румунiя не встанi вiйни, завдяки Украiнi. Нехай позасiдаюь ще трохи. А то б висiв би той парламент ногами до гори вже.
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10.09.2024 04:01 Відповісти
Еще можно спиритический сеанс с Владом Цепешем провести, что он думает - сбивать или не сбивать, сосать или не сосать
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10.09.2024 05:06 Відповісти
Тільки безпілотники? А ракети нехай літають?
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10.09.2024 05:58 Відповісти
******. Пока в США не примут решение, никто не шелохнется. Тем более маленькие румыны. Плюс это желтый Reuters.
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10.09.2024 07:10 Відповісти
Куколды блд....то ли плакать то ли смеяться.....
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10.09.2024 08:08 Відповісти
А молодцы румыны, вот не ожидал....
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10.09.2024 15:11 Відповісти
 
 