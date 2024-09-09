Парламент Румунії розгляне законопроєкт, який дасть змогу армії країни збивати безпілотники, - Reuters
Румунські законодавці планують розглянути законопроєкт, який дозволить Збройним силам країни збивати безпілотники, які порушують повітряний простір країни в мирний час.
Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
На тлі нещодавнього порушення російським дроном повітряного простору Румунії парламент країни може розглянути законодавство, яке дозволить армії збивати БпЛА, що входять у повітряний простір країни в мирний час.
Зазначається, що відповідний законопроєкт румунські законодавці планують розглянути на наступній сесії.
До слова, напередодні румунська опозиція розкритикувала владу через порушення російськими дронами повітряного простору країни.
Російські дрони на території країн-членів НАТО
Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.
Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої 8 вересня залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.
Це не вперше, коли російські дрони порушують повітряний простір Румунії.
Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.
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Вспомните. В 14-ом все военные требовали у пастора указаний.
Что делать если лезут через забор воинской части?
У них ума нет, а значит должны действовать по уставу. И это правильно.
Наш командир части умный. Он сразу оценил геополитическую обстановку, и своим бездействием не допустил развязывание войны. И это правильно.
Уж кому, но не нам румын критиковать
Не дождался приказа пастора защищать аэродром. Пришлось уйти
Невже повірили у Виставу "осаждьонниє мальчікі за зазабором"?
Вийшли тільки контрактники, ті що з материкових регіонів родом. А всі строковики ( сюрприз від януковоча) - з Кримської обл.
Решение сдать Крым без боя принято в виде рекомендации в вашингтонской "демократической конгрегации" тов. Барак Обама.
Пояснение тов. Б. Обама : https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/23/7408222/
Привязать к этому 5 статью устава НАТО. Я вами восхищен.