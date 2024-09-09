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Румунія (1118) дрони (4308)

Румунія не була зобов’язана збивати російський дрон, який залетів на територію країни, - прем’єр Чолаку

У Румунії відповіли, чому не збивали російський БПЛА

У Румунії заявили, що не були зобов'язані збивати російський дрон, який залетів на територію їхньої країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Марчел Чолаку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, Румунія відреагувала на порушення повітряного простору та стежила за ситуацією за допомогою винищувачів F-16.

Прем'єр додав, що Румунія не була зобов'язана вживати заходів.

"Якби безпілотники цілились по румунській території, звичайно, наша країна втрутилася б", - наголосив Чолаку.

Він назвав інцидент провокацією, покликаною перевірити здатність сусідніх із Україною держав реагувати на подібні ситуації.

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Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.

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Автор: 
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Топ коментарі
+49
Він назвав інцидент провокацією, покликаною перевірити здатність сусідніх із Україною держав реагувати на подібні ситуації.

І ви цю перевірку ганебно провалили.
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09.09.2024 17:16
+23
Ну-да, ну-да!
Не дуже якісний дрон, невідомо як запрограмований, з підтвердженою купою ВИБУХІВКИ, залітає на вашу територію, літає над головами вашого населення, навіть більше - над головами ваших виборців та платників податків!
У будь яку мить міг впасти (атакувати) та вибухнути.
І ви "не були зобов'язані його збивати"!
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09.09.2024 17:19
+23
во дають !!!
"Якби безпілотники цілились по румунській території...."

Ердоган не питав куди цілився рашиський бомбардувальник, який на 15 км залетів на територію Туреччини - шмякнув і прівєт буйло, яке тільки губки пожувало
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09.09.2024 17:29
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Він назвав інцидент провокацією, покликаною перевірити здатність сусідніх із Україною держав реагувати на подібні ситуації.

І ви цю перевірку ганебно провалили.
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09.09.2024 17:16 Відповісти
во дають !!!
"Якби безпілотники цілились по румунській території...."

Ердоган не питав куди цілився рашиський бомбардувальник, який на 15 км залетів на територію Туреччини - шмякнув і прівєт буйло, яке тільки губки пожувало
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09.09.2024 17:29 Відповісти
Ердоган - султан. Йому можна.
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09.09.2024 17:42 Відповісти
Добридень. Помните, вы все конечно помните, как я стоял... пардон.
Потом нам давали уроки турецкой грамматики. Что извинения Эрдогана, это не извинения. Т.е как бы извинения, но только перед родными пилота. А перед ****** это не извинения.
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09.09.2024 18:29 Відповісти
Цікаво, а коли Ердоган впишеться за братів - муслімів і почне збивати американські та ізраїльські літаки (з С400), він також буде вибачатися перед сім'ями пілотів?
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09.09.2024 22:32 Відповісти
Если только помидоры и чартеры запретят.
США и евреи не знают (они думают (но ошибаются)что смерть Пердогана в яйце)).
***** то знает что смерть Пердогана в помидора.
Там еще микроавтобус был террористами взорван. Он летчиков вез. Може совпадение.
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09.09.2024 22:41 Відповісти
Я не розумію, що ними керує, ну залетить ракета і що? Збили , послали нахер ***** і забули.
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09.09.2024 17:17 Відповісти
один раз не пид..рас
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09.09.2024 17:20 Відповісти
Ох і лошара, йому не стидно таке заявляти.
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09.09.2024 17:18 Відповісти
суть цього кацапського заходу полягає в тому щоб намацати ширину коридору по якому дрони залітають до нас...тож румуни показали що коридор широчезний
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09.09.2024 17:19 Відповісти
глушити хай падають чи кружляють над Румунією , виборці самі змусять збивати або відправлять в відставку .
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09.09.2024 17:48 Відповісти
Ну-да, ну-да!
Не дуже якісний дрон, невідомо як запрограмований, з підтвердженою купою ВИБУХІВКИ, залітає на вашу територію, літає над головами вашого населення, навіть більше - над головами ваших виборців та платників податків!
У будь яку мить міг впасти (атакувати) та вибухнути.
І ви "не були зобов'язані його збивати"!
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09.09.2024 17:19 Відповісти
Звичайно велика подяка румунам за Петріот, але, з його слів, виходить шо ***** попереджає чи має намір шахед херячити по їх території чи ні.
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09.09.2024 17:20 Відповісти
Це єдина правильбна репліка...

Кон-геніальна...

Румунію ******** Марсівни....

Вселенські скоти...
Під Итаю пліткою_

З мотивом одним...

Румуни - непотрібки...

А роблять це - расіяні...

****** Захарової...
З улибкою...
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09.09.2024 17:33 Відповісти
Ти сам зрозумів, що написав???🧐 Афтар, білять
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09.09.2024 17:55 Відповісти
у вас транзитний повітряний простір для військових дронів?
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09.09.2024 17:20 Відповісти
Ну ловите на здоровье. Или как сегодня заявили в Латвии, с прибытием к вам дронов. Главное чтобы без ескалации. Зато когда Польша или Латвия простой забор ставят отгородиться от рашистов и закрывают КПП так ***** уже визжит что ето ескалация и третья мировая война.
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09.09.2024 17:20 Відповісти
"Румунія не була зобов'язана збивати російський дрон"
Так, не була зобов'язана але могла. І даремно не стала це робити.
Не можна демонструвати кацапам свою слабкість (а саме це ви зараз демонструєте).
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09.09.2024 17:20 Відповісти
вони просто не встигли....
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09.09.2024 17:24 Відповісти
Просто F-16 не знайшли своєчасно цілі.... які вийшли потім із повітряного простору...
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09.09.2024 17:22 Відповісти
а якби йому в око дрон залетів
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09.09.2024 17:23 Відповісти
Мабуть у румунів дуже велика чуйка що дрони будуть розвертатися у їхньому просторі на Україну. Тож боятися нічого. Можна навіть заробляти на дозволах використовувати їхнє небо. Але одного разу чуйка підведе.
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09.09.2024 17:23 Відповісти
Куколди...мля
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09.09.2024 17:24 Відповісти
Ну тепер кацапи Калібри можуть спокійно через Румунію запускати.
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09.09.2024 17:24 Відповісти
Суть цього була перевірити і знайти нові шляхи, якими можна дрони по Україні запускати. І Європа цю перевірку просрала повністю. Виявляється, можна і через Румунію, і через Польщу. Та хоч з атлантичного океану через всю Європу, якби тільки долетів. Все одно всі сховаються, і заявлять, що їх це не стосується.
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09.09.2024 17:25 Відповісти
А захищати повітряний простір країни від незаконних військових літальних апаратів це хіба не обовязок ППС Румунії ?
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09.09.2024 17:27 Відповісти
ще треба було б, щоб шахед впав, як в Латвіії, в густонаселеній території і щоб обов'язково вибухнув
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09.09.2024 17:29 Відповісти
феєрично! та яка різниця тим, хто від нього постраждав би...(слава Богу, що цього не сталося!), але ж це чужий, ворожий дрон, який являє собою потенційну небезпеку й може завдати шкоди..., це не вкладається в голові...
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09.09.2024 17:35 Відповісти
Ху....и недо...ні натівські. Що ти румунська куєта несеш...
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09.09.2024 17:36 Відповісти
імптотенти 80 лвл
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09.09.2024 17:39 Відповісти
"Якби безпілотники цілились по румунській території, звичайно, наша країна втрутилася б"!!! От звідки він знав, що саме цей безпілотник не цілиться по румунській території? Виходить були завчасно попереджені стороною, що їх запускада?
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09.09.2024 17:41 Відповісти
Кручіше нато тільки Україна
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09.09.2024 17:43 Відповісти
ната біля України навіть рядом не стояла!
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09.09.2024 20:33 Відповісти
Підари циганські. Наступного разу кацапи промахнуться і їбонуть по ваших будинках. Ваші літуни навіть до літаків не добіжать. Україна висловить вам довбням своє занепокоєння.
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09.09.2024 17:44 Відповісти
Если Шахеды разворачиваются над Румынией и летят в Украину, то ПВО Украины обязана будет их сбивать над территорией Румынии. Так румынам больше понравится.
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09.09.2024 17:51 Відповісти
залетит в детский сад и ли школу что вы потом споете
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09.09.2024 17:56 Відповісти
доиграются мамалыжники до первых жертв
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09.09.2024 17:57 Відповісти
Дядя, ты - дурак? (с)
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09.09.2024 17:58 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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09.09.2024 17:59 Відповісти
Дядя - дурак извини меня...
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09.09.2024 18:04 Відповісти
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09.09.2024 20:34 Відповісти
А НАТО повинні захищати Румунію, якщо до неї чисто випадково увійдуть війська РФ?

Мені вже здається, що зовсім не факт.
Знайдуть теж якесь пояснення.
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09.09.2024 18:08 Відповісти
**@ть его в рот. (с) игорь валерьевич. От тут як раз не соромно процитувати цього пройдисвіта - влучніше не висловишся
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09.09.2024 18:10 Відповісти
Таке враження, що Румунія не країна східного рубежа НАТО, а клуб білошвачок якийсь. Свого часу Туреччина показала, що треюа робити з кацапськими пердолетами.
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09.09.2024 18:27 Відповісти
Збивати, звісно, не зобов'язані. А якщо та ракета влучить у ваш румунський дитсадок, школу чи лікарню, будете розповідати родичам загиблих, що були не зобов'язані?
Ну, продовжуйте рух!..
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09.09.2024 18:35 Відповісти
В якому часі ми живемо?
Сподіваюся, що у румунського пілота був штатний памперси.
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09.09.2024 18:40 Відповісти
Цитата з фільма "Запрешаю входить на государственную пристань!"
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09.09.2024 18:42 Відповісти
Ну якби на Бухарест, то ми б звісно тоді..., а так воно ж не туди, то ми так...
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09.09.2024 18:51 Відповісти
Этот ЦЫГАН, что ИДИОТ - т.е. пусть дрон летит и падает на румынские головы???!!!
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09.09.2024 18:52 Відповісти
О...!О...О..О...!Яке воно !?О...!...О....О....!
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09.09.2024 19:06 Відповісти
А разве на корпусе на румынском языке большими буквами было написано, куда он нацелился?
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09.09.2024 19:10 Відповісти
А может пуйло позвонил в Бухарест и сказал, что мол не сбивайте мои шахеды. они развернуться над вашей столицей и полетят дальше бомбить Украину?
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09.09.2024 19:14 Відповісти
Интересно, сербам, значит, нельзя соседей геноцидить, а сруцким людоедам украинцев можно? Небо не закрыли. За помощь спасибо, конечно, но ведь маловато...маловато будет!
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09.09.2024 19:39 Відповісти
ната... й опта...
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09.09.2024 20:24 Відповісти
Мені цікаво, а що буде якщо ракета з ядеркою залетить? Знову втрутся?
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09.09.2024 20:26 Відповісти
А якби дрон влетів в центр комерційний ,то треба збивати чи ні?
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09.09.2024 20:34 Відповісти
Правду кажуть що мовчання - золото. Мабудь цього дебіла такому не вчили бо як відкрив рота, то вся дурість з нього і вилізла.
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09.09.2024 22:21 Відповісти
Главное оружие НАТО и ЕС ---- красиво гадить под себя и выражать беспокойство
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09.09.2024 22:35 Відповісти
 
 