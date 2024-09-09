Румунія не була зобов’язана збивати російський дрон, який залетів на територію країни, - прем’єр Чолаку

У Румунії заявили, що не були зобов'язані збивати російський дрон, який залетів на територію їхньої країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Марчел Чолаку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, Румунія відреагувала на порушення повітряного простору та стежила за ситуацією за допомогою винищувачів F-16.

Прем'єр додав, що Румунія не була зобов'язана вживати заходів.

"Якби безпілотники цілились по румунській території, звичайно, наша країна втрутилася б", - наголосив Чолаку.

Він назвав інцидент провокацією, покликаною перевірити здатність сусідніх із Україною держав реагувати на подібні ситуації.

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Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.

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