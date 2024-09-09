Румыния не была обязана сбивать российский дрон, залетевший на территорию страны, - премьер Чолаку
В Румынии заявили, что не были обязаны сбивать российский дрон, который залетел на территорию их страны.
Об этом заявил премьер-министр Марчел Чолаку, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По его словам, Румыния отреагировала на нарушение воздушного пространства и следила за ситуацией с помощью истребителей F-16.
Премьер добавил, что Румыния не была обязана принимать меры.
"Если бы беспилотники целились по румынской территории, конечно, наша страна вмешалась бы", - подчеркнул Чолаку.
Он назвал инцидент провокацией, призванной проверить способность соседних с Украиной государств реагировать на подобные ситуации.
Российские дроны на территории стран-членов НАТО
Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.
Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.
Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.
В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.
Пожалуйста, подождите...
І ви цю перевірку ганебно провалили.
"Якби безпілотники цілились по румунській території...."
Ердоган не питав куди цілився рашиський бомбардувальник, який на 15 км залетів на територію Туреччини - шмякнув і прівєт буйло, яке тільки губки пожувало
Потом нам давали уроки турецкой грамматики. Что извинения Эрдогана, это не извинения. Т.е как бы извинения, но только перед родными пилота. А перед ****** это не извинения.
США и евреи не знают (они думают (но ошибаются)что смерть Пердогана в яйце)).
***** то знает что смерть Пердогана в помидора.
Там еще микроавтобус был террористами взорван. Он летчиков вез. Може совпадение.
Не дуже якісний дрон, невідомо як запрограмований, з підтвердженою купою ВИБУХІВКИ, залітає на вашу територію, літає над головами вашого населення, навіть більше - над головами ваших виборців та платників податків!
У будь яку мить міг впасти (атакувати) та вибухнути.
І ви "не були зобов'язані його збивати"!
Кон-геніальна...
Румунію ******** Марсівни....
Вселенські скоти...
Під Итаю пліткою_
З мотивом одним...
Румуни - непотрібки...
А роблять це - расіяні...
****** Захарової...
З улибкою...
Так, не була зобов'язана але могла. І даремно не стала це робити.
Не можна демонструвати кацапам свою слабкість (а саме це ви зараз демонструєте).
?(с)
Мені вже здається, що зовсім не факт.
Знайдуть теж якесь пояснення.
Ну, продовжуйте рух!..
Сподіваюся, що у румунського пілота був штатний памперси.