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Румыния (1041) дроны (3563)

Румыния не была обязана сбивать российский дрон, залетевший на территорию страны, - премьер Чолаку

У Румунії відповіли, чому не збивали російський БПЛА

В Румынии заявили, что не были обязаны сбивать российский дрон, который залетел на территорию их страны.

Об этом заявил премьер-министр Марчел Чолаку, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, Румыния отреагировала на нарушение воздушного пространства и следила за ситуацией с помощью истребителей F-16.

Премьер добавил, что Румыния не была обязана принимать меры.

"Если бы беспилотники целились по румынской территории, конечно, наша страна вмешалась бы", - подчеркнул Чолаку.

Он назвал инцидент провокацией, призванной проверить способность соседних с Украиной государств реагировать на подобные ситуации.

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Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

Читайте: Беларусь замалчивает информацию о российских БпЛА, которые залетают на ее территорию, - Госпогранслужба
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Топ комментарии
+49
Він назвав інцидент провокацією, покликаною перевірити здатність сусідніх із Україною держав реагувати на подібні ситуації.

І ви цю перевірку ганебно провалили.
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09.09.2024 17:16
+23
Ну-да, ну-да!
Не дуже якісний дрон, невідомо як запрограмований, з підтвердженою купою ВИБУХІВКИ, залітає на вашу територію, літає над головами вашого населення, навіть більше - над головами ваших виборців та платників податків!
У будь яку мить міг впасти (атакувати) та вибухнути.
І ви "не були зобов'язані його збивати"!
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09.09.2024 17:19
+23
во дають !!!
"Якби безпілотники цілились по румунській території...."

Ердоган не питав куди цілився рашиський бомбардувальник, який на 15 км залетів на територію Туреччини - шмякнув і прівєт буйло, яке тільки губки пожувало
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09.09.2024 17:29
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Правила форума Совет форумчан
Він назвав інцидент провокацією, покликаною перевірити здатність сусідніх із Україною держав реагувати на подібні ситуації.

І ви цю перевірку ганебно провалили.
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09.09.2024 17:16 Ответить
во дають !!!
"Якби безпілотники цілились по румунській території...."

Ердоган не питав куди цілився рашиський бомбардувальник, який на 15 км залетів на територію Туреччини - шмякнув і прівєт буйло, яке тільки губки пожувало
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09.09.2024 17:29 Ответить
Ердоган - султан. Йому можна.
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09.09.2024 17:42 Ответить
Добридень. Помните, вы все конечно помните, как я стоял... пардон.
Потом нам давали уроки турецкой грамматики. Что извинения Эрдогана, это не извинения. Т.е как бы извинения, но только перед родными пилота. А перед ****** это не извинения.
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09.09.2024 18:29 Ответить
Цікаво, а коли Ердоган впишеться за братів - муслімів і почне збивати американські та ізраїльські літаки (з С400), він також буде вибачатися перед сім'ями пілотів?
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09.09.2024 22:32 Ответить
Если только помидоры и чартеры запретят.
США и евреи не знают (они думают (но ошибаются)что смерть Пердогана в яйце)).
***** то знает что смерть Пердогана в помидора.
Там еще микроавтобус был террористами взорван. Он летчиков вез. Може совпадение.
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09.09.2024 22:41 Ответить
Я не розумію, що ними керує, ну залетить ракета і що? Збили , послали нахер ***** і забули.
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09.09.2024 17:17 Ответить
один раз не пид..рас
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09.09.2024 17:20 Ответить
Ох і лошара, йому не стидно таке заявляти.
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09.09.2024 17:18 Ответить
суть цього кацапського заходу полягає в тому щоб намацати ширину коридору по якому дрони залітають до нас...тож румуни показали що коридор широчезний
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09.09.2024 17:19 Ответить
глушити хай падають чи кружляють над Румунією , виборці самі змусять збивати або відправлять в відставку .
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09.09.2024 17:48 Ответить
Ну-да, ну-да!
Не дуже якісний дрон, невідомо як запрограмований, з підтвердженою купою ВИБУХІВКИ, залітає на вашу територію, літає над головами вашого населення, навіть більше - над головами ваших виборців та платників податків!
У будь яку мить міг впасти (атакувати) та вибухнути.
І ви "не були зобов'язані його збивати"!
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09.09.2024 17:19 Ответить
Звичайно велика подяка румунам за Петріот, але, з його слів, виходить шо ***** попереджає чи має намір шахед херячити по їх території чи ні.
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09.09.2024 17:20 Ответить
Це єдина правильбна репліка...

Кон-геніальна...

Румунію ******** Марсівни....

Вселенські скоти...
Під Итаю пліткою_

З мотивом одним...

Румуни - непотрібки...

А роблять це - расіяні...

****** Захарової...
З улибкою...
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09.09.2024 17:33 Ответить
Ти сам зрозумів, що написав???🧐 Афтар, білять
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09.09.2024 17:55 Ответить
у вас транзитний повітряний простір для військових дронів?
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09.09.2024 17:20 Ответить
Ну ловите на здоровье. Или как сегодня заявили в Латвии, с прибытием к вам дронов. Главное чтобы без ескалации. Зато когда Польша или Латвия простой забор ставят отгородиться от рашистов и закрывают КПП так ***** уже визжит что ето ескалация и третья мировая война.
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09.09.2024 17:20 Ответить
"Румунія не була зобов'язана збивати російський дрон"
Так, не була зобов'язана але могла. І даремно не стала це робити.
Не можна демонструвати кацапам свою слабкість (а саме це ви зараз демонструєте).
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09.09.2024 17:20 Ответить
вони просто не встигли....
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09.09.2024 17:24 Ответить
Просто F-16 не знайшли своєчасно цілі.... які вийшли потім із повітряного простору...
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09.09.2024 17:22 Ответить
а якби йому в око дрон залетів
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09.09.2024 17:23 Ответить
Мабуть у румунів дуже велика чуйка що дрони будуть розвертатися у їхньому просторі на Україну. Тож боятися нічого. Можна навіть заробляти на дозволах використовувати їхнє небо. Але одного разу чуйка підведе.
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09.09.2024 17:23 Ответить
Куколди...мля
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09.09.2024 17:24 Ответить
Ну тепер кацапи Калібри можуть спокійно через Румунію запускати.
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09.09.2024 17:24 Ответить
Суть цього була перевірити і знайти нові шляхи, якими можна дрони по Україні запускати. І Європа цю перевірку просрала повністю. Виявляється, можна і через Румунію, і через Польщу. Та хоч з атлантичного океану через всю Європу, якби тільки долетів. Все одно всі сховаються, і заявлять, що їх це не стосується.
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09.09.2024 17:25 Ответить
А захищати повітряний простір країни від незаконних військових літальних апаратів це хіба не обовязок ППС Румунії ?
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09.09.2024 17:27 Ответить
ще треба було б, щоб шахед впав, як в Латвіії, в густонаселеній території і щоб обов'язково вибухнув
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09.09.2024 17:29 Ответить
феєрично! та яка різниця тим, хто від нього постраждав би...(слава Богу, що цього не сталося!), але ж це чужий, ворожий дрон, який являє собою потенційну небезпеку й може завдати шкоди..., це не вкладається в голові...
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09.09.2024 17:35 Ответить
Ху....и недо...ні натівські. Що ти румунська куєта несеш...
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09.09.2024 17:36 Ответить
імптотенти 80 лвл
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09.09.2024 17:39 Ответить
"Якби безпілотники цілились по румунській території, звичайно, наша країна втрутилася б"!!! От звідки він знав, що саме цей безпілотник не цілиться по румунській території? Виходить були завчасно попереджені стороною, що їх запускада?
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09.09.2024 17:41 Ответить
Кручіше нато тільки Україна
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09.09.2024 17:43 Ответить
ната біля України навіть рядом не стояла!
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09.09.2024 20:33 Ответить
Підари циганські. Наступного разу кацапи промахнуться і їбонуть по ваших будинках. Ваші літуни навіть до літаків не добіжать. Україна висловить вам довбням своє занепокоєння.
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09.09.2024 17:44 Ответить
Если Шахеды разворачиваются над Румынией и летят в Украину, то ПВО Украины обязана будет их сбивать над территорией Румынии. Так румынам больше понравится.
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09.09.2024 17:51 Ответить
залетит в детский сад и ли школу что вы потом споете
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09.09.2024 17:56 Ответить
доиграются мамалыжники до первых жертв
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09.09.2024 17:57 Ответить
Дядя, ты - дурак? (с)
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09.09.2024 17:58 Ответить
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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09.09.2024 17:59 Ответить
Дядя - дурак извини меня...
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09.09.2024 18:04 Ответить
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09.09.2024 20:34 Ответить
А НАТО повинні захищати Румунію, якщо до неї чисто випадково увійдуть війська РФ?

Мені вже здається, що зовсім не факт.
Знайдуть теж якесь пояснення.
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09.09.2024 18:08 Ответить
**@ть его в рот. (с) игорь валерьевич. От тут як раз не соромно процитувати цього пройдисвіта - влучніше не висловишся
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09.09.2024 18:10 Ответить
Таке враження, що Румунія не країна східного рубежа НАТО, а клуб білошвачок якийсь. Свого часу Туреччина показала, що треюа робити з кацапськими пердолетами.
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09.09.2024 18:27 Ответить
Збивати, звісно, не зобов'язані. А якщо та ракета влучить у ваш румунський дитсадок, школу чи лікарню, будете розповідати родичам загиблих, що були не зобов'язані?
Ну, продовжуйте рух!..
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09.09.2024 18:35 Ответить
В якому часі ми живемо?
Сподіваюся, що у румунського пілота був штатний памперси.
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09.09.2024 18:40 Ответить
Цитата з фільма "Запрешаю входить на государственную пристань!"
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09.09.2024 18:42 Ответить
Ну якби на Бухарест, то ми б звісно тоді..., а так воно ж не туди, то ми так...
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09.09.2024 18:51 Ответить
Этот ЦЫГАН, что ИДИОТ - т.е. пусть дрон летит и падает на румынские головы???!!!
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09.09.2024 18:52 Ответить
О...!О...О..О...!Яке воно !?О...!...О....О....!
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09.09.2024 19:06 Ответить
А разве на корпусе на румынском языке большими буквами было написано, куда он нацелился?
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09.09.2024 19:10 Ответить
А может пуйло позвонил в Бухарест и сказал, что мол не сбивайте мои шахеды. они развернуться над вашей столицей и полетят дальше бомбить Украину?
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09.09.2024 19:14 Ответить
Интересно, сербам, значит, нельзя соседей геноцидить, а сруцким людоедам украинцев можно? Небо не закрыли. За помощь спасибо, конечно, но ведь маловато...маловато будет!
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09.09.2024 19:39 Ответить
ната... й опта...
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09.09.2024 20:24 Ответить
Мені цікаво, а що буде якщо ракета з ядеркою залетить? Знову втрутся?
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09.09.2024 20:26 Ответить
А якби дрон влетів в центр комерційний ,то треба збивати чи ні?
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09.09.2024 20:34 Ответить
Правду кажуть що мовчання - золото. Мабудь цього дебіла такому не вчили бо як відкрив рота, то вся дурість з нього і вилізла.
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09.09.2024 22:21 Ответить
Главное оружие НАТО и ЕС ---- красиво гадить под себя и выражать беспокойство
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09.09.2024 22:35 Ответить
 
 