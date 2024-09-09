Румыния не была обязана сбивать российский дрон, залетевший на территорию страны, - премьер Чолаку

В Румынии заявили, что не были обязаны сбивать российский дрон, который залетел на территорию их страны.

Об этом заявил премьер-министр Марчел Чолаку, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, Румыния отреагировала на нарушение воздушного пространства и следила за ситуацией с помощью истребителей F-16.

Премьер добавил, что Румыния не была обязана принимать меры.

"Если бы беспилотники целились по румынской территории, конечно, наша страна вмешалась бы", - подчеркнул Чолаку.

Он назвал инцидент провокацией, призванной проверить способность соседних с Украиной государств реагировать на подобные ситуации.

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Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

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