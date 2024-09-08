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беспилотник (3145) Латвия (1279) россия (93011) Ринкевичс Эдгарс (136)

В Латвии разбился российский беспилотник. Он залетел из Беларуси, - Минобороны страны

У Латвії розбився російський безпілотник. Він залетів з Білорусі, - Міноборони країни

В субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Об этом в соцсети Х сообщило Министерство обороны Латвии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент зафиксировали в Резекненском крае на востоке Латвии. По предварительным данным, российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Латвийские Силы обороны сообщили об этом инциденте высокопоставленным чиновникам, правоохранителям и командованию НАТО.

Продолжается расследование.

Это первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину случай, когда российский военный БпЛА нарушает воздушное пространство Латвии.

Читайте также: По меньшей мере 8 дронов зашли ночью в Беларусь, один "шахед" был в 70 км от границы с Литвой, - Беларускі Гаюн. КАРТА

Латвийский президент Эдгар Ринкевичс отреагировал на инцидент, заявив, что продолжается расследование.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками. Количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет, и мы должны решать их совместно",- говорится в заметке президента Латвии в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 сентября на территорию Беларуси залетели не менее 7 дронов-камикадзе типа "шахед" и, вероятно, впервые зашел также один разведывательный российский БПЛА типа Supercam.

Читайте также: В Румынии подтвердили залет российского беспилотника на территорию страны: В небо поднимали два истребителя F-16
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Топ комментарии
+20
НАТО звично стає колупати піч.
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08.09.2024 16:24
+19
***** щупає НАТО за вим'я. Реакції немає, отже пердольоти тепер залітатимуть частіше, а потім почнуть "випадково падати" на стратегічні цілі.
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08.09.2024 16:28
+19
Старик Байден скаже "нічого не було". НАТА буде чекати на підсумки розслідування років 5. А ЄС викаже стурбованність (велику, значну, крайню)
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08.09.2024 16:29
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НАТО звично стає колупати піч.
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08.09.2024 16:24 Ответить
а як кацапи лякало злим НАТО..
неграми на танках,
базою в Криму...

і десятки міліонів лохів цьому повірило,
міняло памперси,..
і кричало «путєн, ввєді вайска»
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08.09.2024 16:53 Ответить
Занепокоєння глибоке, стікуни.
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08.09.2024 16:26 Ответить
***** щупає НАТО за вим'я. Реакції немає, отже пердольоти тепер залітатимуть частіше, а потім почнуть "випадково падати" на стратегічні цілі.
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08.09.2024 16:28 Ответить
ну... якщо хакнути глонасс то мопед може і на москву розвернутися
всяке буває
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08.09.2024 16:40 Ответить
яке вим'я?
це вим'я хло навіть у кабайки не «нащупає» вже..
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08.09.2024 17:00 Ответить
Старик Байден скаже "нічого не було". НАТА буде чекати на підсумки розслідування років 5. А ЄС викаже стурбованність (велику, значну, крайню)
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08.09.2024 16:29 Ответить
Яка там глибина занепокоєння? Поміряйте там хтось.
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08.09.2024 16:35 Ответить
І шо? Надзвичайна стурбованість? Чи 336 китайське попередження?
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08.09.2024 16:42 Ответить
Вже безпілотники по всьому Нату "ненароком "літають)Поки Ната боїться спровокувати ескалацію дурними заборонами,москалі самі її провокують)Причому,як і вийде в результаті звинувать й саму в ескалації Нату)Ну ,а Ната й надалі свій статут в тисячне перечитуватиме,мабуть всіма мовами))
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08.09.2024 16:48 Ответить
США перейняли в китайців одну зі стратегій (не саму успішну): сісти на березі річки та почекати до поки по неї не попливе труп *****...
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08.09.2024 16:49 Ответить
Ви впевнені що вони чекають саме труп ху-йла а не когось іншого...
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08.09.2024 16:51 Ответить
Я на 100% мало у чому впевнений, але дії адміністрації БД по допомозі Україні, і одночасно з тим - недопущенню ескалації, кажуть що вірогідність того висока. Звичайно це якщо не чіпати конспірологічних теорій змов...
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08.09.2024 17:00 Ответить
О-о-о... Конспірологію у нас на форумі *******!..
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08.09.2024 17:05 Ответить
Тю...
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08.09.2024 17:08 Ответить
********** яка буде реакція, суки кацапські.
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08.09.2024 17:21 Ответить
***** відчуло вседозволеність і рясно пісає на єс і нату...
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08.09.2024 17:24 Ответить
хай, оці всі європейські лєвацькі рожеві пацифістські поні, моляться всім своїм богам, що крємлєбздун поліз в україну, а не в країни балтії!
бо, вже б пару років, ракети летіли б на варшаву, а не на київ. і поляки б бігли на перегонки за віслу.
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08.09.2024 17:24 Ответить
Вже б у Португалії була кацапня
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08.09.2024 17:37 Ответить
Нічого при ******** технологіях просто так не залітає
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08.09.2024 17:35 Ответить
Залетiв, а не вибухнув. Чому?
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08.09.2024 17:41 Ответить
Дроны то ладно. Получим команду главнокомандующего - пулемёты откопаем. Но вот что делать с летящей к нам ватой?
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08.09.2024 17:44 Ответить
топити в балтійському морі, або, отримати ножа в спину.
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08.09.2024 17:54 Ответить
Вату - жечь. Давить. Иначе будет как у нас
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08.09.2024 18:55 Ответить
Що робити? Згадайте "невеличку пригоду", котру отримав у санкт-лєнінграді чувак, що повернувся з війни в Україні. Сама "пригода" зветься сокирою, котра опинилася у спині того вояка.
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08.09.2024 19:33 Ответить
Ну так сглотнуть надо, ***** ж обидится, а Томагавки и самолеты пока Украине не давать, потому опять димон алкогольевич страшно смешно ядреной бонбой всех попугает.
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08.09.2024 17:55 Ответить
Коли він вже залетить підербюргеру у сраку? щоб він не тільки замастурбувався...а отримав повне задоволення і почав згадувати своїх дідовоївалів????
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08.09.2024 18:30 Ответить
Не будь Латвія під крилом НАТО,її до цього часу вже зайняли б війська рф,але ж латвійці-свідомі громадяни,в них голобородькіс в принципі би не пройшов.
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08.09.2024 18:46 Ответить
Жаль не упал на голову резекненской ватной швали!
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08.09.2024 19:07 Ответить
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09.09.2024 08:35 Ответить
 
 