В Латвии разбился российский беспилотник. Он залетел из Беларуси, - Минобороны страны

В субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Об этом в соцсети Х сообщило Министерство обороны Латвии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент зафиксировали в Резекненском крае на востоке Латвии. По предварительным данным, российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Латвийские Силы обороны сообщили об этом инциденте высокопоставленным чиновникам, правоохранителям и командованию НАТО.

Продолжается расследование.

Это первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину случай, когда российский военный БпЛА нарушает воздушное пространство Латвии.

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Латвийский президент Эдгар Ринкевичс отреагировал на инцидент, заявив, что продолжается расследование.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками. Количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет, и мы должны решать их совместно",- говорится в заметке президента Латвии в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 сентября на территорию Беларуси залетели не менее 7 дронов-камикадзе типа "шахед" и, вероятно, впервые зашел также один разведывательный российский БПЛА типа Supercam.

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