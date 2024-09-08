В Латвии разбился российский беспилотник. Он залетел из Беларуси, - Минобороны страны
В субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.
Об этом в соцсети Х сообщило Министерство обороны Латвии, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инцидент зафиксировали в Резекненском крае на востоке Латвии. По предварительным данным, российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.
Латвийские Силы обороны сообщили об этом инциденте высокопоставленным чиновникам, правоохранителям и командованию НАТО.
Продолжается расследование.
Это первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину случай, когда российский военный БпЛА нарушает воздушное пространство Латвии.
Латвийский президент Эдгар Ринкевичс отреагировал на инцидент, заявив, что продолжается расследование.
"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками. Количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет, и мы должны решать их совместно",- говорится в заметке президента Латвии в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 сентября на территорию Беларуси залетели не менее 7 дронов-камикадзе типа "шахед" и, вероятно, впервые зашел также один разведывательный российский БПЛА типа Supercam.
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неграми на танках,
базою в Криму...
і десятки міліонів лохів цьому повірило,
міняло памперси,..
і кричало «путєн, ввєді вайска»
всяке буває
це вим'я хло навіть у кабайки не «нащупає» вже..
бо, вже б пару років, ракети летіли б на варшаву, а не на київ. і поляки б бігли на перегонки за віслу.