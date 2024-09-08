У Латвії розбився російський безпілотник. Він залетів з Білорусі, - Міноборони країни
У суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.
Про це у соцмережі Х повідомило Міністерство оборони Латвії, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що інцидент зафіксували в Резекненському краї на сході Латвії. За попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.
Латвійські Сили оборони повідомили про цей інцидент високопосадовців, правоохоронців і командування НАТО.
Наразі триває розслідування.
Це перший з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну випадок, коли російський військовий БпЛА порушує повітряний простір Латвії.
Латвійський президент Едгар Рінкевичс відреагував на інцидент, заявивши, що триває розслідування.
"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає, і ми повинні вирішувати їх спільно",- йдеться у дописі президента Латвії у соцмережі Х.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 7 вересня на територію Білорусі залетіли щонайменше 7 дронів-камікадзе типу "шахед" і, імовірно, уперше зайшов також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam.
Будь ласка, зачекайте...
неграми на танках,
базою в Криму...
і десятки міліонів лохів цьому повірило,
міняло памперси,..
і кричало «путєн, ввєді вайска»
всяке буває
це вим'я хло навіть у кабайки не «нащупає» вже..
бо, вже б пару років, ракети летіли б на варшаву, а не на київ. і поляки б бігли на перегонки за віслу.