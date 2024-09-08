УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7501 відвідувач онлайн
Новини
6 892 30
безпілотник (3677) Латвія (1291) росія (63594) Рінкевичс Едгарс (169)

У Латвії розбився російський безпілотник. Він залетів з Білорусі, - Міноборони країни

У Латвії розбився російський безпілотник. Він залетів з Білорусі, - Міноборони країни

У суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Про це у соцмережі Х повідомило Міністерство оборони Латвії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент зафіксували в Резекненському краї на сході Латвії. За попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Латвійські Сили оборони повідомили про цей інцидент високопосадовців, правоохоронців і командування НАТО.

Наразі триває розслідування. 

Це перший з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну випадок, коли російський військовий БпЛА порушує повітряний простір Латвії.

Читайте також: Щонайменше 8 дронів зайшли вночі в Білорусь, один "шахед" перебував за 70 км від кордону з Литвою, - Беларускі Гаюн. КАРТА

Латвійський президент Едгар Рінкевичс відреагував на інцидент, заявивши, що триває розслідування.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає, і ми повинні вирішувати їх спільно",- йдеться у дописі президента Латвії у соцмережі Х.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 7 вересня на територію Білорусі залетіли щонайменше 7 дронів-камікадзе типу "шахед" і, імовірно, уперше зайшов також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam.

Читайте також: У Румунії підтвердили заліт російського безпілотника на територію країни: У небо піднімали два винищувачі F-16
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
НАТО звично стає колупати піч.
показати весь коментар
08.09.2024 16:24
+19
***** щупає НАТО за вим'я. Реакції немає, отже пердольоти тепер залітатимуть частіше, а потім почнуть "випадково падати" на стратегічні цілі.
показати весь коментар
08.09.2024 16:28
+19
Старик Байден скаже "нічого не було". НАТА буде чекати на підсумки розслідування років 5. А ЄС викаже стурбованність (велику, значну, крайню)
показати весь коментар
08.09.2024 16:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НАТО звично стає колупати піч.
показати весь коментар
08.09.2024 16:24 Відповісти
а як кацапи лякало злим НАТО..
неграми на танках,
базою в Криму...

і десятки міліонів лохів цьому повірило,
міняло памперси,..
і кричало «путєн, ввєді вайска»
показати весь коментар
08.09.2024 16:53 Відповісти
Занепокоєння глибоке, стікуни.
показати весь коментар
08.09.2024 16:26 Відповісти
***** щупає НАТО за вим'я. Реакції немає, отже пердольоти тепер залітатимуть частіше, а потім почнуть "випадково падати" на стратегічні цілі.
показати весь коментар
08.09.2024 16:28 Відповісти
ну... якщо хакнути глонасс то мопед може і на москву розвернутися
всяке буває
показати весь коментар
08.09.2024 16:40 Відповісти
яке вим'я?
це вим'я хло навіть у кабайки не «нащупає» вже..
показати весь коментар
08.09.2024 17:00 Відповісти
Старик Байден скаже "нічого не було". НАТА буде чекати на підсумки розслідування років 5. А ЄС викаже стурбованність (велику, значну, крайню)
показати весь коментар
08.09.2024 16:29 Відповісти
Яка там глибина занепокоєння? Поміряйте там хтось.
показати весь коментар
08.09.2024 16:35 Відповісти
І шо? Надзвичайна стурбованість? Чи 336 китайське попередження?
показати весь коментар
08.09.2024 16:42 Відповісти
Вже безпілотники по всьому Нату "ненароком "літають)Поки Ната боїться спровокувати ескалацію дурними заборонами,москалі самі її провокують)Причому,як і вийде в результаті звинувать й саму в ескалації Нату)Ну ,а Ната й надалі свій статут в тисячне перечитуватиме,мабуть всіма мовами))
показати весь коментар
08.09.2024 16:48 Відповісти
США перейняли в китайців одну зі стратегій (не саму успішну): сісти на березі річки та почекати до поки по неї не попливе труп *****...
показати весь коментар
08.09.2024 16:49 Відповісти
Ви впевнені що вони чекають саме труп ху-йла а не когось іншого...
показати весь коментар
08.09.2024 16:51 Відповісти
Я на 100% мало у чому впевнений, але дії адміністрації БД по допомозі Україні, і одночасно з тим - недопущенню ескалації, кажуть що вірогідність того висока. Звичайно це якщо не чіпати конспірологічних теорій змов...
показати весь коментар
08.09.2024 17:00 Відповісти
О-о-о... Конспірологію у нас на форумі *******!..
показати весь коментар
08.09.2024 17:05 Відповісти
Тю...
показати весь коментар
08.09.2024 17:08 Відповісти
********** яка буде реакція, суки кацапські.
показати весь коментар
08.09.2024 17:21 Відповісти
***** відчуло вседозволеність і рясно пісає на єс і нату...
показати весь коментар
08.09.2024 17:24 Відповісти
хай, оці всі європейські лєвацькі рожеві пацифістські поні, моляться всім своїм богам, що крємлєбздун поліз в україну, а не в країни балтії!
бо, вже б пару років, ракети летіли б на варшаву, а не на київ. і поляки б бігли на перегонки за віслу.
показати весь коментар
08.09.2024 17:24 Відповісти
Вже б у Португалії була кацапня
показати весь коментар
08.09.2024 17:37 Відповісти
Нічого при ******** технологіях просто так не залітає
показати весь коментар
08.09.2024 17:35 Відповісти
Залетiв, а не вибухнув. Чому?
показати весь коментар
08.09.2024 17:41 Відповісти
Дроны то ладно. Получим команду главнокомандующего - пулемёты откопаем. Но вот что делать с летящей к нам ватой?
показати весь коментар
08.09.2024 17:44 Відповісти
топити в балтійському морі, або, отримати ножа в спину.
показати весь коментар
08.09.2024 17:54 Відповісти
Вату - жечь. Давить. Иначе будет как у нас
показати весь коментар
08.09.2024 18:55 Відповісти
Що робити? Згадайте "невеличку пригоду", котру отримав у санкт-лєнінграді чувак, що повернувся з війни в Україні. Сама "пригода" зветься сокирою, котра опинилася у спині того вояка.
показати весь коментар
08.09.2024 19:33 Відповісти
Ну так сглотнуть надо, ***** ж обидится, а Томагавки и самолеты пока Украине не давать, потому опять димон алкогольевич страшно смешно ядреной бонбой всех попугает.
показати весь коментар
08.09.2024 17:55 Відповісти
Коли він вже залетить підербюргеру у сраку? щоб він не тільки замастурбувався...а отримав повне задоволення і почав згадувати своїх дідовоївалів????
показати весь коментар
08.09.2024 18:30 Відповісти
Не будь Латвія під крилом НАТО,її до цього часу вже зайняли б війська рф,але ж латвійці-свідомі громадяни,в них голобородькіс в принципі би не пройшов.
показати весь коментар
08.09.2024 18:46 Відповісти
Жаль не упал на голову резекненской ватной швали!
показати весь коментар
08.09.2024 19:07 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2024 08:35 Відповісти
 
 