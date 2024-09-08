У Латвії розбився російський безпілотник. Він залетів з Білорусі, - Міноборони країни

У суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Про це у соцмережі Х повідомило Міністерство оборони Латвії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інцидент зафіксували в Резекненському краї на сході Латвії. За попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Латвійські Сили оборони повідомили про цей інцидент високопосадовців, правоохоронців і командування НАТО.

Наразі триває розслідування.

Це перший з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну випадок, коли російський військовий БпЛА порушує повітряний простір Латвії.

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Латвійський президент Едгар Рінкевичс відреагував на інцидент, заявивши, що триває розслідування.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає, і ми повинні вирішувати їх спільно",- йдеться у дописі президента Латвії у соцмережі Х.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 7 вересня на територію Білорусі залетіли щонайменше 7 дронів-камікадзе типу "шахед" і, імовірно, уперше зайшов також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam.

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