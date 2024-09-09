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аеропорт (1843) Швеція (915) дрони (4308)

Найбільший аеропорт Швеції зупиняв роботу через активність дронів, - ЗМІ

Аеропорт у Швеції зупиняв роботу через дрони

Аеропорт Arlanda у Стокгольмі зупиняв свою роботу через активність невідомих дронів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це пишуть місцеві ЗМІ.

Так, видання SVT зазначає, що в районі аеропорту виявили щонайменше чотири дрони різного розміру, їхні типи наразі невідомі. Через наявність у повітрі безпілотників роботу летовища зупинили близько 2 години ночі, кілька літаків перенаправили в інші аеропорти.

Згодом, близько 3:30, роботу аеропорту відновили. Поліція відкрила розслідування щодо ймовірного саботажу роботи Arlanda.

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"Ми підозрюємо, що це було зроблено навмисно, але я не можу уточнити, з якою метою. Через конфіденційність розслідування ми не хочемо розголошувати більше інформації про те, який тип безпілотників був помічений і ким", - сказав речник поліції Даніель Вікдал.

Наразі нікого не було заарештовано. Збройні сили Швеції заявили, що поінформовані про інцидент та перебувають на зв'язку з аеропортом.

Зазначимо, Стокгольм-Арланда – найбільший міжнародний аеропорт у Швеції, розташований на північ від столиці країни.

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Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

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Топ коментарі
+10
Можна я вгадаю з одного разу того, хто стоїть за цим дійством?
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09.09.2024 11:23
+6
якби були не в НАТО-то сбили би
а так треба "консєнсусс"(вибачаюсь за матюки)
та дозвіл Байдена
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09.09.2024 11:39
+4
Башкирові та Петрові з моковії, для того і залегендовані в країнах Західної Європи! Гадити і ще раз гадити! Грета Таумберг, може підтвердити це, як матьорий еколог, з 5 класу, прямо з горшка, вона уже на мітингах та маніфестаціях за ЩОСЬ …
Так і тут, дрони, самі не збираються
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09.09.2024 11:25
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Можна я вгадаю з одного разу того, хто стоїть за цим дійством?
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09.09.2024 11:23 Відповісти
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09.09.2024 12:04 Відповісти
Дивно це бачити від тих, хто перед вторгненням не окопувався, а збирався на шашлики, повіривши кривляці, якого самі і вибрали.
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09.09.2024 12:16 Відповісти
Дивно це читати від тих, хто як куколди спостерігають як їхні кордони їбуть всі кому лінь.
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09.09.2024 12:31 Відповісти
О, так ви провокатор! ОК. Будем знати.
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09.09.2024 13:10 Відповісти
- Зараз у вашій хаті вашій дружині пара «аллах-акбарів» пісюнами проміж верніх і нижніх губів водить.
- О, так ви провокатор! ОК. Будем знати.
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09.09.2024 13:19 Відповісти
ОК, переконала - ти просто ******* на всю голову шалава ОПешна. Бо цивілізована людина такої фуЄти не напише, а тут вже всі ознаки сексуальної залежності, як оті пуйловські "рєзіновиє попкі" та "половиє органи бабушкі і дедушкі". Відчуваю, що ти ще й прищаве чмо з прокуреними зубами і страшне...як атомна війна. Бррр! Яке ж ти гидке, пацюче.
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09.09.2024 22:02 Відповісти
Коли для опонента немає аргумента, то малоосвічене у диспутах бидло переходить на особистості.
Куколдику, ти спікся. Біжи поплач в спідничку відтраханій і обкончаній кацапами Наті.
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09.09.2024 22:38 Відповісти
Башкирові та Петрові з моковії, для того і залегендовані в країнах Західної Європи! Гадити і ще раз гадити! Грета Таумберг, може підтвердити це, як матьорий еколог, з 5 класу, прямо з горшка, вона уже на мітингах та маніфестаціях за ЩОСЬ …
Так і тут, дрони, самі не збираються
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09.09.2024 11:25 Відповісти
Та ми теж спочатку не розуміли з якою метою кацапи напали на нас....
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09.09.2024 11:29 Відповісти
Не всі. Багато розуміли і раніше чим вони напали. Тут просто бажання зрозуміти!!!
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09.09.2024 11:44 Відповісти
Де вони діваються, ті всі їхні дрони
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09.09.2024 11:36 Відповісти
якби були не в НАТО-то сбили би
а так треба "консєнсусс"(вибачаюсь за матюки)
та дозвіл Байдена
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09.09.2024 11:39 Відповісти
А провокаторам нову методичку завезли - поливати лайном Штати і Байдена? Щось мені це нагадує з нашого життя...до виборів 19-го.
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09.09.2024 12:18 Відповісти
Вот ети два питараса шпили-вили смотрят в Швеции?
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09.09.2024 11:43 Відповісти
..не дакажИте, фошизды.. - https://www.youtube.com/watch?v=fw6Bfuv9jlo нет у вас методов против "Коли Сапрыкина" ..
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09.09.2024 11:51 Відповісти
Шановні, а чи не час почати нарешті зупиняти активність цих "невідомих" дронів?
Безполітна зона для малих авіаційних засобів, якщо що. Все за законом.
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09.09.2024 12:12 Відповісти
Кацапів кончених жаба давить через те , що Швеція вступила в НАТО ,
от і бісяться тварюки на своіх болотах , лякаючи весь світ 😡
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09.09.2024 12:26 Відповісти
Чого це невідомі? Це кацапи . Гонить їх з крани і лишайте громадянства
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09.09.2024 12:31 Відповісти
Действительна, с какой же целью это была сделана, наварнае сабатаж... хмммммм... Сложна...😂🤣
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09.09.2024 13:59 Відповісти
 
 