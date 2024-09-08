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Одеська область (3003) дрони (4305) Сили оборони півдня (294)

Вночі "Шахеди" атакували Вилкове на Одещині: є влучання, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Шахеди над Одещиною

Сьогодні, 8 вересня 2024 року, вночі Одещина зазнала чергової атаки ворожих БпЛА, які було запущено з акваторії Чорного моря. Повітряна тривога тривала понад три години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

"На жаль, зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс. На щастя, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

"Українська протиповітряна оборона продовжує робити все можливе для захисту регіону від атак. Наголошуємо громадянам про важливість оперативного реагування на сигнал повітряної тривоги та бути уважними, дотримуючись необхідних заходів безпеки", - наголошують у Силах оборони Півдня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено ракету Х-59 та 15 із 23 "Шахедів", - Повітряні сили

Як зазначалося, вночі група "Шахедів" порушила повітряний простір Румунії. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у суботу ввечері на території України зафіксовано рух російських ударних безпілотників.

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Топ коментарі
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Аж до Вилково долітають ворожі шахеди ,чому відповіді нема ,чому ніхто не знищує казарми , склади і залізничні станції в терористичних лднр ?
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08.09.2024 11:53
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Аж до Вилково долітають ворожі шахеди ,чому відповіді нема ,чому ніхто не знищує казарми , склади і залізничні станції в терористичних лднр ?
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08.09.2024 11:53 Відповісти
Нас цікавлять тільки цілі в Московії.
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08.09.2024 12:10 Відповісти
Бо тамженашелюдє!
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08.09.2024 13:36 Відповісти
Там що, взагалі їх нічим збивати? Повідомляли про рух цих шахедів, значить, знали, куди летять, спостерігали за ними, і що? Невже таки нічим збивати?
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08.09.2024 11:59 Відповісти
погугліть вартість шахеда та зенітної ракети, може щось зрозумієте
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08.09.2024 13:40 Відповісти
Їх збивають тачанками з кулеметами і прожекторами, а не ракетами
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08.09.2024 16:36 Відповісти
тому і виникають питання у растуди.
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08.09.2024 16:40 Відповісти
Рибу у каналах глушать! За Сейм мстяться!
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08.09.2024 12:05 Відповісти
Цікаво, чому ухилянти не перетинають кордон в Одеській області.. Дивлячись на мапу тут дуже все френдлі.. Треба спробувати
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08.09.2024 12:09 Відповісти
перетинають ще й як - траса Одеса-Рені має 7.5 км кордону з Молдовою...
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08.09.2024 12:11 Відповісти
Дуже цікаво
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08.09.2024 12:16 Відповісти
10 років тому, спокусившись красивою рекламою про Вилково по ТВ, встиг там побувати. Скажу чесно зовсім не вразило. Чагарники, комари, оси. Української Венеції там немає. В реальній Венеції був то поїздки в Вилково тому міг порівняти.
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08.09.2024 13:40 Відповісти
 
 