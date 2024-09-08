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Одесская область (3375) дроны (3562) Силы обороны юга (269)

Ночью "Шахеды" атаковали Вилково на Одесщине: есть попадания, повреждена гражданская инфраструктура

Шахеди над Одещиною

Сегодня, 8 сентября 2024 года, ночью Одесская область подверглась очередной атаке вражеских БпЛА, которые были запущены из акватории Черного моря. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

"К сожалению, зафиксированы попадания в городе Вилково, где пострадала гражданская инфраструктура, гостинично-ресторанный комплекс. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

"Украинская противовоздушная оборона продолжает делать все возможное для защиты региона от атак. Подчеркиваем гражданам о важности оперативного реагирования на сигнал воздушной тревоги и быть внимательными, соблюдая необходимые меры безопасности", - отмечают в Силах обороны Юга.

Также читайте: Уничтожена ракета Х-59 и 15 из 23 "Шахедов", - Воздушные силы

Как отмечалось, ночью группа "Шахедов" нарушила воздушное пространство Румынии. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в субботу вечером на территории Украины зафиксировано движение российских ударных беспилотников.
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Топ комментарии
+1
Аж до Вилково долітають ворожі шахеди ,чому відповіді нема ,чому ніхто не знищує казарми , склади і залізничні станції в терористичних лднр ?
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08.09.2024 11:53
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Аж до Вилково долітають ворожі шахеди ,чому відповіді нема ,чому ніхто не знищує казарми , склади і залізничні станції в терористичних лднр ?
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08.09.2024 11:53 Ответить
Нас цікавлять тільки цілі в Московії.
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08.09.2024 12:10 Ответить
Бо тамженашелюдє!
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08.09.2024 13:36 Ответить
Там що, взагалі їх нічим збивати? Повідомляли про рух цих шахедів, значить, знали, куди летять, спостерігали за ними, і що? Невже таки нічим збивати?
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08.09.2024 11:59 Ответить
погугліть вартість шахеда та зенітної ракети, може щось зрозумієте
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08.09.2024 13:40 Ответить
Їх збивають тачанками з кулеметами і прожекторами, а не ракетами
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08.09.2024 16:36 Ответить
тому і виникають питання у растуди.
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08.09.2024 16:40 Ответить
Рибу у каналах глушать! За Сейм мстяться!
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08.09.2024 12:05 Ответить
Цікаво, чому ухилянти не перетинають кордон в Одеській області.. Дивлячись на мапу тут дуже все френдлі.. Треба спробувати
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08.09.2024 12:09 Ответить
перетинають ще й як - траса Одеса-Рені має 7.5 км кордону з Молдовою...
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08.09.2024 12:11 Ответить
Дуже цікаво
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08.09.2024 12:16 Ответить
10 років тому, спокусившись красивою рекламою про Вилково по ТВ, встиг там побувати. Скажу чесно зовсім не вразило. Чагарники, комари, оси. Української Венеції там немає. В реальній Венеції був то поїздки в Вилково тому міг порівняти.
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08.09.2024 13:40 Ответить
 
 