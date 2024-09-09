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аэропорт (1507) Швеция (969) дроны (3563)

Крупнейший аэропорт Швеции останавливал работу из-за активности дронов, - СМИ

Аеропорт у Швеції зупиняв роботу через дрони

Аэропорт Arlanda в Стокгольме останавливал свою работу из-за активности неизвестных дронов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишут местные СМИ.

Так, издание SVT отмечает, что в районе аэропорта обнаружили по меньшей мере четыре дрона разного размера, их типы пока неизвестны. Из-за наличия в воздухе беспилотников работу аэропорта остановили около 2 часов ночи, несколько самолетов перенаправили в другие аэропорты.

Впоследствии, около 3:30, работу аэропорта возобновили. Полиция открыла расследование относительно вероятного саботажа работы Arlanda.

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"Мы подозреваем, что это было сделано намеренно, но я не могу уточнить, с какой целью. Из-за конфиденциальности расследования мы не хотим разглашать больше информации о том, какой тип беспилотников был замечен и кем", - сказал представитель полиции Даниэль Викдал.

Пока никто не был арестован. Вооруженные силы Швеции заявили, что проинформированы об инциденте и находятся на связи с аэропортом.

Отметим, Стокгольм-Арланда - крупнейший международный аэропорт в Швеции, расположенный к северу от столицы страны.

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Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

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Топ комментарии
+10
Можна я вгадаю з одного разу того, хто стоїть за цим дійством?
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09.09.2024 11:23
+6
якби були не в НАТО-то сбили би
а так треба "консєнсусс"(вибачаюсь за матюки)
та дозвіл Байдена
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09.09.2024 11:39
+4
Башкирові та Петрові з моковії, для того і залегендовані в країнах Західної Європи! Гадити і ще раз гадити! Грета Таумберг, може підтвердити це, як матьорий еколог, з 5 класу, прямо з горшка, вона уже на мітингах та маніфестаціях за ЩОСЬ …
Так і тут, дрони, самі не збираються
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09.09.2024 11:25
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Можна я вгадаю з одного разу того, хто стоїть за цим дійством?
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09.09.2024 11:23 Ответить
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09.09.2024 12:04 Ответить
Дивно це бачити від тих, хто перед вторгненням не окопувався, а збирався на шашлики, повіривши кривляці, якого самі і вибрали.
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09.09.2024 12:16 Ответить
Дивно це читати від тих, хто як куколди спостерігають як їхні кордони їбуть всі кому лінь.
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09.09.2024 12:31 Ответить
О, так ви провокатор! ОК. Будем знати.
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09.09.2024 13:10 Ответить
- Зараз у вашій хаті вашій дружині пара «аллах-акбарів» пісюнами проміж верніх і нижніх губів водить.
- О, так ви провокатор! ОК. Будем знати.
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09.09.2024 13:19 Ответить
ОК, переконала - ти просто ******* на всю голову шалава ОПешна. Бо цивілізована людина такої фуЄти не напише, а тут вже всі ознаки сексуальної залежності, як оті пуйловські "рєзіновиє попкі" та "половиє органи бабушкі і дедушкі". Відчуваю, що ти ще й прищаве чмо з прокуреними зубами і страшне...як атомна війна. Бррр! Яке ж ти гидке, пацюче.
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09.09.2024 22:02 Ответить
Коли для опонента немає аргумента, то малоосвічене у диспутах бидло переходить на особистості.
Куколдику, ти спікся. Біжи поплач в спідничку відтраханій і обкончаній кацапами Наті.
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09.09.2024 22:38 Ответить
Башкирові та Петрові з моковії, для того і залегендовані в країнах Західної Європи! Гадити і ще раз гадити! Грета Таумберг, може підтвердити це, як матьорий еколог, з 5 класу, прямо з горшка, вона уже на мітингах та маніфестаціях за ЩОСЬ …
Так і тут, дрони, самі не збираються
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09.09.2024 11:25 Ответить
Та ми теж спочатку не розуміли з якою метою кацапи напали на нас....
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09.09.2024 11:29 Ответить
Не всі. Багато розуміли і раніше чим вони напали. Тут просто бажання зрозуміти!!!
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09.09.2024 11:44 Ответить
Де вони діваються, ті всі їхні дрони
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09.09.2024 11:36 Ответить
якби були не в НАТО-то сбили би
а так треба "консєнсусс"(вибачаюсь за матюки)
та дозвіл Байдена
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09.09.2024 11:39 Ответить
А провокаторам нову методичку завезли - поливати лайном Штати і Байдена? Щось мені це нагадує з нашого життя...до виборів 19-го.
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09.09.2024 12:18 Ответить
Вот ети два питараса шпили-вили смотрят в Швеции?
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09.09.2024 11:43 Ответить
..не дакажИте, фошизды.. - https://www.youtube.com/watch?v=fw6Bfuv9jlo нет у вас методов против "Коли Сапрыкина" ..
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09.09.2024 11:51 Ответить
Шановні, а чи не час почати нарешті зупиняти активність цих "невідомих" дронів?
Безполітна зона для малих авіаційних засобів, якщо що. Все за законом.
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09.09.2024 12:12 Ответить
Кацапів кончених жаба давить через те , що Швеція вступила в НАТО ,
от і бісяться тварюки на своіх болотах , лякаючи весь світ 😡
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09.09.2024 12:26 Ответить
Чого це невідомі? Це кацапи . Гонить їх з крани і лишайте громадянства
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09.09.2024 12:31 Ответить
Действительна, с какой же целью это была сделана, наварнае сабатаж... хмммммм... Сложна...😂🤣
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09.09.2024 13:59 Ответить
 
 