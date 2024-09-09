Крупнейший аэропорт Швеции останавливал работу из-за активности дронов, - СМИ

Аэропорт Arlanda в Стокгольме останавливал свою работу из-за активности неизвестных дронов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишут местные СМИ.

Так, издание SVT отмечает, что в районе аэропорта обнаружили по меньшей мере четыре дрона разного размера, их типы пока неизвестны. Из-за наличия в воздухе беспилотников работу аэропорта остановили около 2 часов ночи, несколько самолетов перенаправили в другие аэропорты.

Впоследствии, около 3:30, работу аэропорта возобновили. Полиция открыла расследование относительно вероятного саботажа работы Arlanda.

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"Мы подозреваем, что это было сделано намеренно, но я не могу уточнить, с какой целью. Из-за конфиденциальности расследования мы не хотим разглашать больше информации о том, какой тип беспилотников был замечен и кем", - сказал представитель полиции Даниэль Викдал.

Пока никто не был арестован. Вооруженные силы Швеции заявили, что проинформированы об инциденте и находятся на связи с аэропортом.

Отметим, Стокгольм-Арланда - крупнейший международный аэропорт в Швеции, расположенный к северу от столицы страны.

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Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

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