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4 украинца умерли в московском аэропорту "Шереметьево" в ожидании фильтрации, - правозащитники

В Москві померло 4 українців в очікуванні фільтрації

С начала этого года в центре фильтрации в московском аэропорту "Шереметьево" умерло четверо граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем фейсбуке сообщила Восточная правозащитная группа.

Правозащитники со ссылкой на источники утверждают, что практически 60-70% граждан Украины депортируют, не давая им возможности проехать на оккупированную территорию. Для прохождения фильтрации люди вынуждены стоять в очередях 15-27 часов.

"Источники, которые прошли такую фильтрацию, сообщили, что как минимум 4 граждан Украины умерли, находясь в такой очереди. Все они были пожилыми людьми", - говорится в сообщении.

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Автор: 

аэропорт (1509) москва (3073) смерть (9223) украинцы (3863)


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Топ комментарии
+30
"Єслі би нє ета Украіна, то і вайни би нєбило" - казали вони перед смертю...
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04.06.2024 19:53
+19
Три роки широкомасштабного вторгнення кацапів в Україну. Десять!?!? років фактичної агресії. Близькі,*******...Ні. Це все "вата", та й *** на неї.
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04.06.2024 20:34
+16
Может надо обьяснить кого там фильтруют? Откуда и куда они летят, и с какого хера они оказались в козлостане?
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04.06.2024 20:15
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"Єслі би нє ета Украіна, то і вайни би нєбило" - казали вони перед смертю...
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04.06.2024 19:53 Ответить
Чорти понесли...
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04.06.2024 19:58 Ответить
На родину, дамой...
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04.06.2024 20:21 Ответить
Может надо обьяснить кого там фильтруют? Откуда и куда они летят, и с какого хера они оказались в козлостане?
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04.06.2024 20:15 Ответить
Шереметьево- единственный пункт через который можно вьехать на неподконтрольную территорию. У этих людей там дома, квартиры. Они потыкались в УКраине, снимать не в состоыании больше, в ЕВропе по общагам годами тоже не вариант. Как правило, люди пожилые едут. Если не вьехать и не переоформить недвижимость на себя, ее там отбирают
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04.06.2024 22:35 Ответить
Можно и по земле через Латвию.
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04.06.2024 23:25 Ответить
Ошибаетесь, нельзя
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05.06.2024 05:29 Ответить
Так они що в лугондон самолетами летают, скромняги?
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05.06.2024 21:05 Ответить
Що там роблять українці?
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04.06.2024 20:19 Ответить
Хіба що на похорон близьких їхати на ТОТ...і то стрьомно...назад можна і не виїхати...фільтр буде ще жорсткіший
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04.06.2024 20:28 Ответить
Три роки широкомасштабного вторгнення кацапів в Україну. Десять!?!? років фактичної агресії. Близькі,*******...Ні. Це все "вата", та й *** на неї.
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04.06.2024 20:34 Ответить
Я не здивуюсь що це були уйобки що нудьгують за чергами по ковбасу за 2.20 і "єхалі атдихать в крим"...от же і здохли в черзі як і належить савєцкаму чєлавєку
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04.06.2024 20:53 Ответить
Люди домой едут.
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04.06.2024 22:38 Ответить
У них нет дома,кацап. "Благодаря" вам-*******.
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05.06.2024 07:00 Ответить
ты йбнутый или контуженный? СКорее родился недоношенным мамашей алкашом
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05.06.2024 22:48 Ответить
Конченая кацапская мразь-пшла нах. Сдохни.
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05.06.2024 22:51 Ответить
что ты ешще можшь сказать безмозглое чучело
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05.06.2024 22:53 Ответить
Гоша, ты реально дегенерат конченный, вот просто позор нации и семьи
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05.06.2024 22:55 Ответить
Не трольте. Старикам реально не на что жить. У кого там жилье те хоть не будут платить за оренду .
И там дают гуманитарку и 10 тыс рублев "пенсии". Многим хватает. А если подальше от Крынок и НовойКаховки то вообще относительно спокойно.
Побывав на подконтрольной они что уаидели? Сынки депутатов и ментов не горят желанием защищать их а прут в батальон Монако. Волонтеры выгорают. Молодежь погибает и калечится. От горя и безнадеги старики начинают верить в пропаганду... Да и гуманитарки там пожрать хватает, хотя и ее вкус дерьмо после Украинских продуктов
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04.06.2024 23:28 Ответить
То не українці а хохли. Земля бетоном.
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04.06.2024 20:31 Ответить
ну, це не українці померли, а хохли. Вже треба вміти розрізняти хохлів від українців.
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04.06.2024 20:41 Ответить
Відфільтрували
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04.06.2024 20:42 Ответить
ПочитайТЕ чатик "Шерємєт"єво/чат"і удівітєсь - там НЕМАЄ українців, тільки нащадки понаєхів,
але УСІ вони користуються нашим паспортом, бо бєзвіз!
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04.06.2024 20:42 Ответить
*****! Увідєть шєрємєтьєво і умєрєть...
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04.06.2024 22:14 Ответить
Маларосы с украинскими паспортами ездят на казлярню, на третьем году войны ... Ну не знаю, кто им доктор.
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05.06.2024 00:14 Ответить
Какие, млять, бессеребренники!
У тёщи квартира в Маскве, так её нужно Путину подарить???
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05.06.2024 10:38 Ответить
 
 