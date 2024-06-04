4 украинца умерли в московском аэропорту "Шереметьево" в ожидании фильтрации, - правозащитники

С начала этого года в центре фильтрации в московском аэропорту "Шереметьево" умерло четверо граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем фейсбуке сообщила Восточная правозащитная группа.

Правозащитники со ссылкой на источники утверждают, что практически 60-70% граждан Украины депортируют, не давая им возможности проехать на оккупированную территорию. Для прохождения фильтрации люди вынуждены стоять в очередях 15-27 часов.

"Источники, которые прошли такую фильтрацию, сообщили, что как минимум 4 граждан Украины умерли, находясь в такой очереди. Все они были пожилыми людьми", - говорится в сообщении.

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