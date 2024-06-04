4 украинца умерли в московском аэропорту "Шереметьево" в ожидании фильтрации, - правозащитники
С начала этого года в центре фильтрации в московском аэропорту "Шереметьево" умерло четверо граждан Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем фейсбуке сообщила Восточная правозащитная группа.
Правозащитники со ссылкой на источники утверждают, что практически 60-70% граждан Украины депортируют, не давая им возможности проехать на оккупированную территорию. Для прохождения фильтрации люди вынуждены стоять в очередях 15-27 часов.
"Источники, которые прошли такую фильтрацию, сообщили, что как минимум 4 граждан Украины умерли, находясь в такой очереди. Все они были пожилыми людьми", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+30 Николай Николаевич #334532
показать весь комментарий04.06.2024 19:53
+19 Gary Grant
показать весь комментарий04.06.2024 20:34
+16 Wlad West
показать весь комментарий04.06.2024 20:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И там дают гуманитарку и 10 тыс рублев "пенсии". Многим хватает. А если подальше от Крынок и НовойКаховки то вообще относительно спокойно.
Побывав на подконтрольной они что уаидели? Сынки депутатов и ментов не горят желанием защищать их а прут в батальон Монако. Волонтеры выгорают. Молодежь погибает и калечится. От горя и безнадеги старики начинают верить в пропаганду... Да и гуманитарки там пожрать хватает, хотя и ее вкус дерьмо после Украинских продуктов
але УСІ вони користуються нашим паспортом, бо бєзвіз!
У тёщи квартира в Маскве, так её нужно Путину подарить???