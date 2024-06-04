4 українців померли в московському аеропорту "Шереметьєво" в очікуванні фільтрації, - правозахисники
Від початку цього року в центрі фільтрації в московському аеропорту "Шереметьєво" померло четверо громадян України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму фейсбуці повідомила Східна правозахисна група.
Правозахисники з посиланням на джерела стверджують, що практично 60-70% громадян України депортують, не даючи їм можливості проїхати на окуповану територію. Для проходження фільтрації люди змушені стояти в чергах 15-27 годин.
"Джерела, які пройшли таку фільтрацію, повідомили, що як мінімум 4 громадян України померли, перебуваючи в такій черзі. Усі вони були людьми похилого віку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+30 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар04.06.2024 19:53
+19 Gary Grant
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+16 Wlad West
показати весь коментар04.06.2024 20:15
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Будь ласка, зачекайте...
И там дают гуманитарку и 10 тыс рублев "пенсии". Многим хватает. А если подальше от Крынок и НовойКаховки то вообще относительно спокойно.
Побывав на подконтрольной они что уаидели? Сынки депутатов и ментов не горят желанием защищать их а прут в батальон Монако. Волонтеры выгорают. Молодежь погибает и калечится. От горя и безнадеги старики начинают верить в пропаганду... Да и гуманитарки там пожрать хватает, хотя и ее вкус дерьмо после Украинских продуктов
але УСІ вони користуються нашим паспортом, бо бєзвіз!
У тёщи квартира в Маскве, так её нужно Путину подарить???