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4 українців померли в московському аеропорту "Шереметьєво" в очікуванні фільтрації, - правозахисники

В Москві померло 4 українців в очікуванні фільтрації

Від початку цього року в центрі фільтрації в московському аеропорту "Шереметьєво" померло четверо громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму фейсбуці повідомила Східна правозахисна група.

Правозахисники з посиланням на джерела стверджують, що практично 60-70% громадян України депортують, не даючи їм можливості проїхати на окуповану територію. Для проходження фільтрації люди змушені стояти в чергах 15-27 годин.

"Джерела, які пройшли таку фільтрацію, повідомили, що як мінімум 4 громадян України померли, перебуваючи в такій черзі. Усі вони були людьми похилого віку", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Польщі українець випав з вікна четвертого поверху та розбився на смерть

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Топ коментарі
+30
"Єслі би нє ета Украіна, то і вайни би нєбило" - казали вони перед смертю...
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04.06.2024 19:53
+19
Три роки широкомасштабного вторгнення кацапів в Україну. Десять!?!? років фактичної агресії. Близькі,*******...Ні. Це все "вата", та й *** на неї.
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04.06.2024 20:34
+16
Может надо обьяснить кого там фильтруют? Откуда и куда они летят, и с какого хера они оказались в козлостане?
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04.06.2024 20:15
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"Єслі би нє ета Украіна, то і вайни би нєбило" - казали вони перед смертю...
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04.06.2024 19:53 Відповісти
Чорти понесли...
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04.06.2024 19:58 Відповісти
На родину, дамой...
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04.06.2024 20:21 Відповісти
Может надо обьяснить кого там фильтруют? Откуда и куда они летят, и с какого хера они оказались в козлостане?
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04.06.2024 20:15 Відповісти
Шереметьево- единственный пункт через который можно вьехать на неподконтрольную территорию. У этих людей там дома, квартиры. Они потыкались в УКраине, снимать не в состоыании больше, в ЕВропе по общагам годами тоже не вариант. Как правило, люди пожилые едут. Если не вьехать и не переоформить недвижимость на себя, ее там отбирают
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04.06.2024 22:35 Відповісти
Можно и по земле через Латвию.
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04.06.2024 23:25 Відповісти
Ошибаетесь, нельзя
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05.06.2024 05:29 Відповісти
Так они що в лугондон самолетами летают, скромняги?
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05.06.2024 21:05 Відповісти
Що там роблять українці?
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04.06.2024 20:19 Відповісти
Хіба що на похорон близьких їхати на ТОТ...і то стрьомно...назад можна і не виїхати...фільтр буде ще жорсткіший
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04.06.2024 20:28 Відповісти
Три роки широкомасштабного вторгнення кацапів в Україну. Десять!?!? років фактичної агресії. Близькі,*******...Ні. Це все "вата", та й *** на неї.
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04.06.2024 20:34 Відповісти
Я не здивуюсь що це були уйобки що нудьгують за чергами по ковбасу за 2.20 і "єхалі атдихать в крим"...от же і здохли в черзі як і належить савєцкаму чєлавєку
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04.06.2024 20:53 Відповісти
Люди домой едут.
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04.06.2024 22:38 Відповісти
У них нет дома,кацап. "Благодаря" вам-*******.
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05.06.2024 07:00 Відповісти
ты йбнутый или контуженный? СКорее родился недоношенным мамашей алкашом
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05.06.2024 22:48 Відповісти
Конченая кацапская мразь-пшла нах. Сдохни.
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05.06.2024 22:51 Відповісти
что ты ешще можшь сказать безмозглое чучело
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05.06.2024 22:53 Відповісти
Гоша, ты реально дегенерат конченный, вот просто позор нации и семьи
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05.06.2024 22:55 Відповісти
Не трольте. Старикам реально не на что жить. У кого там жилье те хоть не будут платить за оренду .
И там дают гуманитарку и 10 тыс рублев "пенсии". Многим хватает. А если подальше от Крынок и НовойКаховки то вообще относительно спокойно.
Побывав на подконтрольной они что уаидели? Сынки депутатов и ментов не горят желанием защищать их а прут в батальон Монако. Волонтеры выгорают. Молодежь погибает и калечится. От горя и безнадеги старики начинают верить в пропаганду... Да и гуманитарки там пожрать хватает, хотя и ее вкус дерьмо после Украинских продуктов
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04.06.2024 23:28 Відповісти
То не українці а хохли. Земля бетоном.
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04.06.2024 20:31 Відповісти
ну, це не українці померли, а хохли. Вже треба вміти розрізняти хохлів від українців.
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04.06.2024 20:41 Відповісти
Відфільтрували
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04.06.2024 20:42 Відповісти
ПочитайТЕ чатик "Шерємєт"єво/чат"і удівітєсь - там НЕМАЄ українців, тільки нащадки понаєхів,
але УСІ вони користуються нашим паспортом, бо бєзвіз!
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04.06.2024 20:42 Відповісти
*****! Увідєть шєрємєтьєво і умєрєть...
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04.06.2024 22:14 Відповісти
Маларосы с украинскими паспортами ездят на казлярню, на третьем году войны ... Ну не знаю, кто им доктор.
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05.06.2024 00:14 Відповісти
Какие, млять, бессеребренники!
У тёщи квартира в Маскве, так её нужно Путину подарить???
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05.06.2024 10:38 Відповісти
 
 