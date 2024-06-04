4 українців померли в московському аеропорту "Шереметьєво" в очікуванні фільтрації, - правозахисники

Від початку цього року в центрі фільтрації в московському аеропорту "Шереметьєво" померло четверо громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму фейсбуці повідомила Східна правозахисна група.

Правозахисники з посиланням на джерела стверджують, що практично 60-70% громадян України депортують, не даючи їм можливості проїхати на окуповану територію. Для проходження фільтрації люди змушені стояти в чергах 15-27 годин.

"Джерела, які пройшли таку фільтрацію, повідомили, що як мінімум 4 громадян України померли, перебуваючи в такій черзі. Усі вони були людьми похилого віку", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Польщі українець випав з вікна четвертого поверху та розбився на смерть