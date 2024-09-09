Оппозиция Румынии призвала власти объяснить залет российских беспилотников на территорию страны

Лидер главной оппозиционной партии USR Елена Ласкони призвала президента Клауса Йоханниса и премьер-министра Марчела Чолаку предоставить объяснения относительно российских беспилотников, которые зашли на территорию Румынии в минувшие выходные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

Отмечается, по меньшей мере два российских "Шахеда" вошли в воздушное пространство Румынии в ночь с субботы на воскресенье.

В то время как власти Румынии разослали предупреждения на мобильные телефоны об опасности падения объектов жителям Тулчи и Констанцы - уездов, граничащих с Украиной - об инциденте первыми сообщили Воздушные силы ВСУ.

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"Абсолютно возмутительно узнавать больше от украинцев, чем от румынских властей", - заявила в воскресенье Ласкони, которая резко критиковала премьер-министра Чолаку, лидера либералов Николае Чуке и президента Клауса Йоханниса.

"Весной глава армии попросил нас внести изменения в законодательство, чтобы мы могли сбивать беспилотники, которые заходят на нашу территорию. Господин Чолаку, вы контролируете 60% парламента - собираетесь ли вы что-то с этим делать? Имеет ли что сказать генерал Чуке, или его заставляет молчать его босс, Клаус Йоханнис?" - добавила она.

Напомним, Министерство иностранных дел Румынии осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.