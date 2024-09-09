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беспилотник (3151) россия (93015) Румыния (1041)

Оппозиция Румынии призвала власти объяснить залет российских беспилотников на территорию страны

шахеди

Лидер главной оппозиционной партии USR Елена Ласкони призвала президента Клауса Йоханниса и премьер-министра Марчела Чолаку предоставить объяснения относительно российских беспилотников, которые зашли на территорию Румынии в минувшие выходные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

Отмечается, по меньшей мере два российских "Шахеда" вошли в воздушное пространство Румынии в ночь с субботы на воскресенье.

В то время как власти Румынии разослали предупреждения на мобильные телефоны об опасности падения объектов жителям Тулчи и Констанцы - уездов, граничащих с Украиной - об инциденте первыми сообщили Воздушные силы ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО отреагировали на нарушение дроном РФ воздушного пространства Румынии: Безответственные и потенциально опасные действия

"Абсолютно возмутительно узнавать больше от украинцев, чем от румынских властей", - заявила в воскресенье Ласкони, которая резко критиковала премьер-министра Чолаку, лидера либералов Николае Чуке и президента Клауса Йоханниса.

"Весной глава армии попросил нас внести изменения в законодательство, чтобы мы могли сбивать беспилотники, которые заходят на нашу территорию. Господин Чолаку, вы контролируете 60% парламента - собираетесь ли вы что-то с этим делать? Имеет ли что сказать генерал Чуке, или его заставляет молчать его босс, Клаус Йоханнис?" - добавила она.

Напомним, Министерство иностранных дел Румынии осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.
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Топ комментарии
+5
А все тому що в країнах НАТО , політики нагадують вже не яструбів як раніше , а безпорадних курей в курнику до якого заліз лис .
***** все це бачить і продовжує з них знущатись далі .
Все ж просто , якщо ти будеш боятися щоб постояти за себе - тебе п.здитимуть ще дужче .. Так було завжди . Пам'ятаю це ще з молодих років .
А ви сидіть і далі , трясіться там та моліться - хоч би не було ескалації .. в той час як вона вже йде і лише набирає хід .
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09.09.2024 10:43
+2
Румунській владі та НАТі-якщо ховати голову у пісок то постраждає власна дупа...
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09.09.2024 10:17
+2
Позбавлятись треба від ілюзії, що уникнення ескалації допоможе уникнути ескалації.
Після 13 квітня Іран досі сцить нанести удар возбздєнія по Ізраїлю, хоча той важливу шишку на їх території ліквідував. А все тому, що після 13 квітня ВПС кокнули рушникам цінний радар і попередили, що якщо повторять, то отвєтка вже не обмежиться лише одним радаром.
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09.09.2024 11:15
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Румунській владі та НАТі-якщо ховати голову у пісок то постраждає власна дупа...
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09.09.2024 10:17 Ответить
treba pozbavļatisa ot obšei amerikanskoi proti povitrjanoi sistemi - ce velika probļema koli streļti možļivo tiļki po dozvilu.
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09.09.2024 10:17 Ответить
Кому треба, той зрозуміє, а псувати людині стіл узкоязьічной клавіатурою не слід.
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09.09.2024 11:12 Ответить
ще один толераст понімающій малорос!
це, не рускоязичная клава. це клава з кирилицею!
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09.09.2024 11:22 Ответить
"Не рускоязичная клава"? Це тому там немає "Ї", а отой "Ъ"? І звідки ж він там?
Справа не в "клаві", а в умінні - як добавити іншу розкладку.
Але це не привід для сварок чи бикування на цьому ресурсі - ми всі на одному боці. Так?
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09.09.2024 11:30 Ответить
Нащо йому інша розкладка? Дописи латиницею прочитати можна, а людині доведеться зайвий раз перемикатись між розкладками (впевнений, у нього є щонайменше англійська) - і все заради того, щоб бацати коментарі на Цензорі російською мовою (бо українську він хіба що розуміє, але писати нею нормально не може)?
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09.09.2024 11:43 Ответить
До речі, там латиницею, але українська мова. То ж та людина і розуміє і може писати, якщо буде можливість. Але не всі(особливо старого покоління) знають і вміють користуватись "клавою", як кажуть "в сліпу" - без наліпок букв на ній(як це у мене).
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09.09.2024 11:52 Ответить
Так, щось не помітив, справді українською допис.
Вважаю, що ставити собі розкладу і навіть купувати клавіатуру з кирилицею лише заради того, щоб на Цензорі спілкуватись - це лише викличе втрати та незручності.
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09.09.2024 11:59 Ответить
ta nečitai - ja šo zastavļaju ? našļi da čovo dakapivatsa.
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09.09.2024 12:14 Ответить
Здається, ви не тому відповіли. Але я розумію. Хай щастить.
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09.09.2024 12:21 Ответить
vibačajus.
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09.09.2024 12:25 Ответить
Та всяке буває
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09.09.2024 13:11 Ответить
"Там" більше схоже на "азіровку, транслітеровану розкладкою "gwerty".
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09.09.2024 12:17 Ответить
Громадяни Латвії, тим більше корінні, не зобов'язані знати українську взагалі ні в якому вигляді, як і російську.
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09.09.2024 12:19 Ответить
tam shože na LV klavu , daļše što ?
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09.09.2024 12:24 Ответить
А тепер, будь ласка, поясніть, в якому це місці у мене там толерастія.
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09.09.2024 11:39 Ответить
Позбавлятись треба від ілюзії, що уникнення ескалації допоможе уникнути ескалації.
Після 13 квітня Іран досі сцить нанести удар возбздєнія по Ізраїлю, хоча той важливу шишку на їх території ліквідував. А все тому, що після 13 квітня ВПС кокнули рушникам цінний радар і попередили, що якщо повторять, то отвєтка вже не обмежиться лише одним радаром.
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09.09.2024 11:15 Ответить
ce povertaje nas za okean , u nas v LV vse jasno davno , ale p-p-o obšeje.
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09.09.2024 12:12 Ответить
Як показує історія, поки США в дупу черговий Перл-Харбор не прилетить, масова свідомість відчутно не зміниться.
Та схоже, що все настільки далеко зайшло, що лише одного Перл-Харбору може виявитись недостатньо.
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09.09.2024 12:16 Ответить
tak voni tam v drugij raz trampa vybirajut.....bilshe znati netreba. pozoriše.
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09.09.2024 12:21 Ответить
Так, сьогодні "масова свідомість" у США поставилась би до Пьорл-Харбору "с панімінієм". Аби бензин на заправці не здорожчав.
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09.09.2024 12:26 Ответить
З розумінням - ні, а от бажання "ескаліровать" явно б не було. Віддали б перевагу забуттю, як з 7 жовтня в Ізраїлі. Взагалі цікавий феномен, який точно не обійшовся без русні.
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09.09.2024 12:31 Ответить
Бажання "нє екскаліровать" - це і є "розуміння", таке ж саме, як німецький "путінферштейн".
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09.09.2024 15:01 Ответить
"З розумінням" ставляться, наприклад, до "палестинських активістів". А небажання ескаліровать виявляється у взаємовідносинах з КНДР та росією.
У першому випадку самим США нічого не загрожує, можна побути добрим за чужий рахунок, в другому - таки є куди ескаліровать, з суто технічної точки зору.
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09.09.2024 15:04 Ответить
"Палестинськім активістам" також є куди "екскаліравать", з суто технічної точки зору.
11.09.2001.
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09.09.2024 16:37 Ответить
Вони не погрожують США безпосередньо, "лише" закликають повністю знищити Ізраїль.
Хоча... все може змінитись.
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09.09.2024 16:39 Ответить
Так отож...
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09.09.2024 16:45 Ответить
румуни, пацикі конкретні.
чого тільки влад III цепеш дракула, вартий.
а, чаушеску, так і не встиг зрозуміти прикола.
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09.09.2024 10:18 Ответить
"пацики" чи ні, але вони в НАТО, а ми...
Як казав мені один одіозний командир роти(моєї) в 70-х: "Якщо ви, цівільні, такі розумні, то чому ж ви не ходите строєм?"
Коли ми будемо в НАТО, то навіть і тоді, я б не став нікого так ображати, бо треба спочатку подивитись у дзеркало і спитати: "А ми що - кращі?"
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09.09.2024 11:36 Ответить
Вона хоче дивитися на їх обісцяні штанці?
Іншого пояснення не існує.
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09.09.2024 10:25 Ответить
Просто ветер был попутный, вот и залетели... А сбивать нельзя было из-за плохой погоды.
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09.09.2024 10:26 Ответить
Відповідь: ЄРЕКТІЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ НАТО і ЄС.
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09.09.2024 10:41 Ответить
А все тому що в країнах НАТО , політики нагадують вже не яструбів як раніше , а безпорадних курей в курнику до якого заліз лис .
***** все це бачить і продовжує з них знущатись далі .
Все ж просто , якщо ти будеш боятися щоб постояти за себе - тебе п.здитимуть ще дужче .. Так було завжди . Пам'ятаю це ще з молодих років .
А ви сидіть і далі , трясіться там та моліться - хоч би не було ескалації .. в той час як вона вже йде і лише набирає хід .
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09.09.2024 10:43 Ответить
 
 