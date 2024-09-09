Оппозиция Румынии призвала власти объяснить залет российских беспилотников на территорию страны
Лидер главной оппозиционной партии USR Елена Ласкони призвала президента Клауса Йоханниса и премьер-министра Марчела Чолаку предоставить объяснения относительно российских беспилотников, которые зашли на территорию Румынии в минувшие выходные.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.
Отмечается, по меньшей мере два российских "Шахеда" вошли в воздушное пространство Румынии в ночь с субботы на воскресенье.
В то время как власти Румынии разослали предупреждения на мобильные телефоны об опасности падения объектов жителям Тулчи и Констанцы - уездов, граничащих с Украиной - об инциденте первыми сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Абсолютно возмутительно узнавать больше от украинцев, чем от румынских властей", - заявила в воскресенье Ласкони, которая резко критиковала премьер-министра Чолаку, лидера либералов Николае Чуке и президента Клауса Йоханниса.
"Весной глава армии попросил нас внести изменения в законодательство, чтобы мы могли сбивать беспилотники, которые заходят на нашу территорию. Господин Чолаку, вы контролируете 60% парламента - собираетесь ли вы что-то с этим делать? Имеет ли что сказать генерал Чуке, или его заставляет молчать его босс, Клаус Йоханнис?" - добавила она.
Напомним, Министерство иностранных дел Румынии осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.
Пожалуйста, подождите...
це, не рускоязичная клава. це клава з кирилицею!
Справа не в "клаві", а в умінні - як добавити іншу розкладку.
Але це не привід для сварок чи бикування на цьому ресурсі - ми всі на одному боці. Так?
Вважаю, що ставити собі розкладу і навіть купувати клавіатуру з кирилицею лише заради того, щоб на Цензорі спілкуватись - це лише викличе втрати та незручності.
Після 13 квітня Іран досі сцить нанести удар возбздєнія по Ізраїлю, хоча той важливу шишку на їх території ліквідував. А все тому, що після 13 квітня ВПС кокнули рушникам цінний радар і попередили, що якщо повторять, то отвєтка вже не обмежиться лише одним радаром.
Та схоже, що все настільки далеко зайшло, що лише одного Перл-Харбору може виявитись недостатньо.
У першому випадку самим США нічого не загрожує, можна побути добрим за чужий рахунок, в другому - таки є куди ескаліровать, з суто технічної точки зору.
11.09.2001.
Хоча... все може змінитись.
чого тільки влад III цепеш дракула, вартий.
а, чаушеску, так і не встиг зрозуміти прикола.
Як казав мені один одіозний командир роти(моєї) в 70-х: "Якщо ви, цівільні, такі розумні, то чому ж ви не ходите строєм?"
Коли ми будемо в НАТО, то навіть і тоді, я б не став нікого так ображати, бо треба спочатку подивитись у дзеркало і спитати: "А ми що - кращі?"
Іншого пояснення не існує.
***** все це бачить і продовжує з них знущатись далі .
Все ж просто , якщо ти будеш боятися щоб постояти за себе - тебе п.здитимуть ще дужче .. Так було завжди . Пам'ятаю це ще з молодих років .
А ви сидіть і далі , трясіться там та моліться - хоч би не було ескалації .. в той час як вона вже йде і лише набирає хід .