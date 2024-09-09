Опозиція Румунії закликала владу пояснити заліт російських безпілотників на територію країни

Лідер головної опозиційної партії USR Елена Ласконі закликала президента Клауса Йоганніса та прем'єр-міністра Марчела Чолаку надати пояснення щодо російських безпілотників, які зайшли на територію Румунії минулими вихідними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

Зазначається, щонайменше два російські "Шахеди" увійшли в повітряний простір Румунії в ніч з суботи на неділю.

У той час як влада Румунії розіслала попередження на мобільні телефони про небезпеку падіння об'єктів жителям Тулчі та Констанци - повітів, що межують з Україною - про інцидент першими повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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"Абсолютно обурливо дізнаватися більше від українців, ніж від румунської влади", – заявила у неділю Ласконі, яка різко критикувала прем'єр-міністра Чолаку, лідера лібералів Ніколає Чуке та президента Клауса Йоганніса.

"Навесні глава армії попросив нас внести зміни до законодавства, щоб ми могли збивати безпілотники, які заходять на нашу територію. Пане Чолаку, ви контролюєте 60% парламенту – чи збираєтеся ви щось з цим робити? Чи має що сказати генерал Чуке, чи його змушує мовчати його бос, Клаус Йоганніс?", – додала вона.

Нагадаємо, Міністерство зовнішніх справ Румунії засудило порушення повітряного простору власної країни.