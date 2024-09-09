Опозиція Румунії закликала владу пояснити заліт російських безпілотників на територію країни
Лідер головної опозиційної партії USR Елена Ласконі закликала президента Клауса Йоганніса та прем'єр-міністра Марчела Чолаку надати пояснення щодо російських безпілотників, які зайшли на територію Румунії минулими вихідними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.
Зазначається, щонайменше два російські "Шахеди" увійшли в повітряний простір Румунії в ніч з суботи на неділю.
У той час як влада Румунії розіслала попередження на мобільні телефони про небезпеку падіння об'єктів жителям Тулчі та Констанци - повітів, що межують з Україною - про інцидент першими повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Абсолютно обурливо дізнаватися більше від українців, ніж від румунської влади", – заявила у неділю Ласконі, яка різко критикувала прем'єр-міністра Чолаку, лідера лібералів Ніколає Чуке та президента Клауса Йоганніса.
"Навесні глава армії попросив нас внести зміни до законодавства, щоб ми могли збивати безпілотники, які заходять на нашу територію. Пане Чолаку, ви контролюєте 60% парламенту – чи збираєтеся ви щось з цим робити? Чи має що сказати генерал Чуке, чи його змушує мовчати його бос, Клаус Йоганніс?", – додала вона.
Нагадаємо, Міністерство зовнішніх справ Румунії засудило порушення повітряного простору власної країни.
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це, не рускоязичная клава. це клава з кирилицею!
Справа не в "клаві", а в умінні - як добавити іншу розкладку.
Але це не привід для сварок чи бикування на цьому ресурсі - ми всі на одному боці. Так?
Вважаю, що ставити собі розкладу і навіть купувати клавіатуру з кирилицею лише заради того, щоб на Цензорі спілкуватись - це лише викличе втрати та незручності.
Після 13 квітня Іран досі сцить нанести удар возбздєнія по Ізраїлю, хоча той важливу шишку на їх території ліквідував. А все тому, що після 13 квітня ВПС кокнули рушникам цінний радар і попередили, що якщо повторять, то отвєтка вже не обмежиться лише одним радаром.
Та схоже, що все настільки далеко зайшло, що лише одного Перл-Харбору може виявитись недостатньо.
У першому випадку самим США нічого не загрожує, можна побути добрим за чужий рахунок, в другому - таки є куди ескаліровать, з суто технічної точки зору.
11.09.2001.
Хоча... все може змінитись.
чого тільки влад III цепеш дракула, вартий.
а, чаушеску, так і не встиг зрозуміти прикола.
Як казав мені один одіозний командир роти(моєї) в 70-х: "Якщо ви, цівільні, такі розумні, то чому ж ви не ходите строєм?"
Коли ми будемо в НАТО, то навіть і тоді, я б не став нікого так ображати, бо треба спочатку подивитись у дзеркало і спитати: "А ми що - кращі?"
Іншого пояснення не існує.
***** все це бачить і продовжує з них знущатись далі .
Все ж просто , якщо ти будеш боятися щоб постояти за себе - тебе п.здитимуть ще дужче .. Так було завжди . Пам'ятаю це ще з молодих років .
А ви сидіть і далі , трясіться там та моліться - хоч би не було ескалації .. в той час як вона вже йде і лише набирає хід .