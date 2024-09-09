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безпілотник (3681) росія (63614) Румунія (1118)

Опозиція Румунії закликала владу пояснити заліт російських безпілотників на територію країни

шахеди

Лідер головної опозиційної партії USR Елена Ласконі закликала президента Клауса Йоганніса та прем'єр-міністра Марчела Чолаку надати пояснення щодо російських безпілотників, які зайшли на територію Румунії минулими вихідними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

Зазначається, щонайменше  два російські "Шахеди" увійшли в повітряний простір Румунії в ніч з суботи на неділю.

У той час як влада Румунії розіслала попередження на мобільні телефони про небезпеку падіння об'єктів жителям Тулчі та Констанци - повітів, що межують з Україною - про інцидент першими повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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"Абсолютно обурливо дізнаватися більше від українців, ніж від румунської влади", – заявила у неділю Ласконі, яка різко критикувала прем'єр-міністра Чолаку, лідера лібералів Ніколає Чуке та президента Клауса Йоганніса.

"Навесні глава армії попросив нас внести зміни до законодавства, щоб ми могли збивати безпілотники, які заходять на нашу територію. Пане Чолаку, ви контролюєте 60% парламенту – чи збираєтеся ви щось з цим робити? Чи має що сказати генерал Чуке, чи його змушує мовчати його бос, Клаус Йоганніс?", – додала вона.

Нагадаємо, Міністерство зовнішніх справ Румунії засудило порушення повітряного простору власної країни.

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Топ коментарі
+5
А все тому що в країнах НАТО , політики нагадують вже не яструбів як раніше , а безпорадних курей в курнику до якого заліз лис .
***** все це бачить і продовжує з них знущатись далі .
Все ж просто , якщо ти будеш боятися щоб постояти за себе - тебе п.здитимуть ще дужче .. Так було завжди . Пам'ятаю це ще з молодих років .
А ви сидіть і далі , трясіться там та моліться - хоч би не було ескалації .. в той час як вона вже йде і лише набирає хід .
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09.09.2024 10:43
+2
Румунській владі та НАТі-якщо ховати голову у пісок то постраждає власна дупа...
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09.09.2024 10:17
+2
Позбавлятись треба від ілюзії, що уникнення ескалації допоможе уникнути ескалації.
Після 13 квітня Іран досі сцить нанести удар возбздєнія по Ізраїлю, хоча той важливу шишку на їх території ліквідував. А все тому, що після 13 квітня ВПС кокнули рушникам цінний радар і попередили, що якщо повторять, то отвєтка вже не обмежиться лише одним радаром.
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09.09.2024 11:15
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Румунській владі та НАТі-якщо ховати голову у пісок то постраждає власна дупа...
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09.09.2024 10:17 Відповісти
treba pozbavļatisa ot obšei amerikanskoi proti povitrjanoi sistemi - ce velika probļema koli streļti možļivo tiļki po dozvilu.
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09.09.2024 10:17 Відповісти
Кому треба, той зрозуміє, а псувати людині стіл узкоязьічной клавіатурою не слід.
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09.09.2024 11:12 Відповісти
ще один толераст понімающій малорос!
це, не рускоязичная клава. це клава з кирилицею!
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09.09.2024 11:22 Відповісти
"Не рускоязичная клава"? Це тому там немає "Ї", а отой "Ъ"? І звідки ж він там?
Справа не в "клаві", а в умінні - як добавити іншу розкладку.
Але це не привід для сварок чи бикування на цьому ресурсі - ми всі на одному боці. Так?
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09.09.2024 11:30 Відповісти
Нащо йому інша розкладка? Дописи латиницею прочитати можна, а людині доведеться зайвий раз перемикатись між розкладками (впевнений, у нього є щонайменше англійська) - і все заради того, щоб бацати коментарі на Цензорі російською мовою (бо українську він хіба що розуміє, але писати нею нормально не може)?
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09.09.2024 11:43 Відповісти
До речі, там латиницею, але українська мова. То ж та людина і розуміє і може писати, якщо буде можливість. Але не всі(особливо старого покоління) знають і вміють користуватись "клавою", як кажуть "в сліпу" - без наліпок букв на ній(як це у мене).
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09.09.2024 11:52 Відповісти
Так, щось не помітив, справді українською допис.
Вважаю, що ставити собі розкладу і навіть купувати клавіатуру з кирилицею лише заради того, щоб на Цензорі спілкуватись - це лише викличе втрати та незручності.
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09.09.2024 11:59 Відповісти
ta nečitai - ja šo zastavļaju ? našļi da čovo dakapivatsa.
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09.09.2024 12:14 Відповісти
Здається, ви не тому відповіли. Але я розумію. Хай щастить.
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09.09.2024 12:21 Відповісти
vibačajus.
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09.09.2024 12:25 Відповісти
Та всяке буває
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09.09.2024 13:11 Відповісти
"Там" більше схоже на "азіровку, транслітеровану розкладкою "gwerty".
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09.09.2024 12:17 Відповісти
Громадяни Латвії, тим більше корінні, не зобов'язані знати українську взагалі ні в якому вигляді, як і російську.
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09.09.2024 12:19 Відповісти
tam shože na LV klavu , daļše što ?
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09.09.2024 12:24 Відповісти
А тепер, будь ласка, поясніть, в якому це місці у мене там толерастія.
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09.09.2024 11:39 Відповісти
Позбавлятись треба від ілюзії, що уникнення ескалації допоможе уникнути ескалації.
Після 13 квітня Іран досі сцить нанести удар возбздєнія по Ізраїлю, хоча той важливу шишку на їх території ліквідував. А все тому, що після 13 квітня ВПС кокнули рушникам цінний радар і попередили, що якщо повторять, то отвєтка вже не обмежиться лише одним радаром.
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09.09.2024 11:15 Відповісти
ce povertaje nas za okean , u nas v LV vse jasno davno , ale p-p-o obšeje.
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09.09.2024 12:12 Відповісти
Як показує історія, поки США в дупу черговий Перл-Харбор не прилетить, масова свідомість відчутно не зміниться.
Та схоже, що все настільки далеко зайшло, що лише одного Перл-Харбору може виявитись недостатньо.
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09.09.2024 12:16 Відповісти
tak voni tam v drugij raz trampa vybirajut.....bilshe znati netreba. pozoriše.
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09.09.2024 12:21 Відповісти
Так, сьогодні "масова свідомість" у США поставилась би до Пьорл-Харбору "с панімінієм". Аби бензин на заправці не здорожчав.
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09.09.2024 12:26 Відповісти
З розумінням - ні, а от бажання "ескаліровать" явно б не було. Віддали б перевагу забуттю, як з 7 жовтня в Ізраїлі. Взагалі цікавий феномен, який точно не обійшовся без русні.
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09.09.2024 12:31 Відповісти
Бажання "нє екскаліровать" - це і є "розуміння", таке ж саме, як німецький "путінферштейн".
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09.09.2024 15:01 Відповісти
"З розумінням" ставляться, наприклад, до "палестинських активістів". А небажання ескаліровать виявляється у взаємовідносинах з КНДР та росією.
У першому випадку самим США нічого не загрожує, можна побути добрим за чужий рахунок, в другому - таки є куди ескаліровать, з суто технічної точки зору.
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09.09.2024 15:04 Відповісти
"Палестинськім активістам" також є куди "екскаліравать", з суто технічної точки зору.
11.09.2001.
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09.09.2024 16:37 Відповісти
Вони не погрожують США безпосередньо, "лише" закликають повністю знищити Ізраїль.
Хоча... все може змінитись.
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09.09.2024 16:39 Відповісти
Так отож...
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09.09.2024 16:45 Відповісти
румуни, пацикі конкретні.
чого тільки влад III цепеш дракула, вартий.
а, чаушеску, так і не встиг зрозуміти прикола.
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09.09.2024 10:18 Відповісти
"пацики" чи ні, але вони в НАТО, а ми...
Як казав мені один одіозний командир роти(моєї) в 70-х: "Якщо ви, цівільні, такі розумні, то чому ж ви не ходите строєм?"
Коли ми будемо в НАТО, то навіть і тоді, я б не став нікого так ображати, бо треба спочатку подивитись у дзеркало і спитати: "А ми що - кращі?"
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09.09.2024 11:36 Відповісти
Вона хоче дивитися на їх обісцяні штанці?
Іншого пояснення не існує.
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09.09.2024 10:25 Відповісти
Просто ветер был попутный, вот и залетели... А сбивать нельзя было из-за плохой погоды.
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09.09.2024 10:26 Відповісти
Відповідь: ЄРЕКТІЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ НАТО і ЄС.
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09.09.2024 10:41 Відповісти
А все тому що в країнах НАТО , політики нагадують вже не яструбів як раніше , а безпорадних курей в курнику до якого заліз лис .
***** все це бачить і продовжує з них знущатись далі .
Все ж просто , якщо ти будеш боятися щоб постояти за себе - тебе п.здитимуть ще дужче .. Так було завжди . Пам'ятаю це ще з молодих років .
А ви сидіть і далі , трясіться там та моліться - хоч би не було ескалації .. в той час як вона вже йде і лише набирає хід .
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09.09.2024 10:43 Відповісти
 
 