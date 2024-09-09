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Румыния (1041) дроны (3563)

В Румынии нашли фрагменты российского дрона

Російський ударний безпілотник

Специалисты Министерства обороны Румынии нашли фрагменты российского дрона в уезде Тулча, что у границы с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба министерства.

Работники Минобороны, разведывательной службы и Министерства внутренних дел Румынии "собрали фрагменты российского беспилотника" в окрестностях села Периправа в уезде Тулча.

Впоследствии их теперь передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".

"В ближайшее время поиски также состоятся в окрестностях (села. - Ред.) Караорман, где, по сообщениям, есть еще один возможный район падения", - отмечают в Минобороны.

В сообщении отмечается, что обломки нашли за пределами населенных пунктов, никакие элементы инфраструктуры не пострадали.

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Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

В то же время премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что Румыния не была обязана сбивать российский дрон, который залетел на территорию их страны.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

Читайте также: Крупнейший аэропорт Швеции останавливал работу из-за активности дронов, - СМИ
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Топ комментарии
+6
За один день три порушення повітряного простору НАТО, того шо "ні один дюйм" по версії Столтенберга....
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09.09.2024 18:59
+4
а допитали куди летів? Якщо буде мовчати - то у лещата. Он у Латвії шахєд "розколовся", визнав що на Бобруйськ летів.
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09.09.2024 19:01
+3
Повезуть в музей як рідкісний ексонат?
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09.09.2024 18:57
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Повезуть в музей як рідкісний ексонат?
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09.09.2024 18:57 Ответить
За один день три порушення повітряного простору НАТО, того шо "ні один дюйм" по версії Столтенберга....
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09.09.2024 18:59 Ответить
Не Столтенбегра, а Байдена https://www.bbc.com/russian/news-64731418 Байден пообещал странам восточного блока НАТО защищать их территорию
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09.09.2024 19:08 Ответить
А демократ, президент США Клінтон пообіцяв гарантії територіальної цілісності Україні.
Не безкоштовно.
Взяв авансову оплату за гарантії українською ядерною зброєю. Ліквідація української ядерної зброї принесла США бенефіти (економію військового бюджету США) близько 30 млрд. дол. щорічно.
І забезпечив гарантії Україні ... щирими вибаченнями.
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09.09.2024 21:58 Ответить
у нього мабуть був гумовий мотор і деревляні ракетки
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09.09.2024 19:01 Ответить
а допитали куди летів? Якщо буде мовчати - то у лещата. Он у Латвії шахєд "розколовся", визнав що на Бобруйськ летів.
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09.09.2024 19:01 Ответить
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09.09.2024 19:25 Ответить
Повідомляють, що Вірменія передала Україні всі свої зенітно-ракетні комплекси (системи ППО та ракети до них).

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09.09.2024 19:16 Ответить
Чей туфля?
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09.09.2024 19:23 Ответить
Пусть лучше закопают от греха подальше а то еще мадьяры потребуют их исключить из НАТО.
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09.09.2024 19:27 Ответить
Орбан мабуть вважає (судячи з його демонстративної прихильності до Кремля), що довіряти здатності НАТО захистити Угорщину від РФ не варто.
Мабуть відчув, що доцільніше проактивно демонструвати визнання Угорщиною керівної та направляючої ролі російсько імператора Пу у Європі. Заздалегідь підкоритись путіну.
Бути його агентом у НАТО.
Бо путін добре платить своїм європейським васалам, і йому є звідки брати гроші.
Бо Європа невпинно продовжує купувати російський газ. From Dusk to Dawn.
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09.09.2024 22:19 Ответить
Добре хоч не сказали що український. Хоча ''ще не вечір''. Через трохи влізе перелякана ната і дрон може стати українським.
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09.09.2024 19:33 Ответить
Зараз ще отримаємо звинувачення у тому, що збили дрон над територією нато. Якщо вже крінжувати, так по самі вуха.
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09.09.2024 20:08 Ответить
збройні сили Румунії не зобов'язані збивати вибухонебезпечні літаючі об'єкти, які літають територію їхньої країни...?
отета так НАТА!? мощщщщно!
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09.09.2024 20:29 Ответить
 
 