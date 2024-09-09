У Румунії знайшли фрагменти російського дрона

Фахівці Міністерства оборони Румунії знашли фрагменти російського дрона в повіті Тулча, що біля кордону з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба міністерства.

Працівники Міноборони, розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ Румунії "зібрали фрагменти російського безпілотника" на околицях села Періправа в повіті Тулча.

Згодом їх тепер передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".

"Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях (села. – Ред.) Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння", – зазначають в міноборони.

В повідомленні зазначається, що уламки знайшли за межами населених пунктів, жодні елементи інфраструктури не постраждали.

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Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Водночас прем'єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що Румунія не була зобов'язана збивати російський дрон, який залетів на територію їхньої країни.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.

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