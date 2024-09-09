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Румунія (1118) дрони (4308)

У Румунії знайшли фрагменти російського дрона

Російський ударний безпілотник

Фахівці Міністерства оборони Румунії знашли фрагменти російського дрона в повіті Тулча, що біля кордону з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба міністерства.

Працівники Міноборони, розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ Румунії "зібрали фрагменти російського безпілотника" на околицях села Періправа в повіті Тулча.

Згодом їх тепер передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".

"Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях (села. – Ред.) Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння", – зазначають в міноборони.

В повідомленні зазначається, що уламки знайшли за межами населених пунктів, жодні елементи інфраструктури не постраждали.

Читайте: Опозиція Румунії закликала владу пояснити заліт російських безпілотників на територію країни

Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Водночас прем'єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що Румунія не була зобов'язана збивати російський дрон, який залетів на територію їхньої країни.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.

Також читайте: Найбільший аеропорт Швеції зупиняв роботу через активність дронів, - ЗМІ

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Топ коментарі
+6
За один день три порушення повітряного простору НАТО, того шо "ні один дюйм" по версії Столтенберга....
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09.09.2024 18:59
+4
а допитали куди летів? Якщо буде мовчати - то у лещата. Он у Латвії шахєд "розколовся", визнав що на Бобруйськ летів.
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09.09.2024 19:01
+3
Повезуть в музей як рідкісний ексонат?
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09.09.2024 18:57
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Повезуть в музей як рідкісний ексонат?
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09.09.2024 18:57 Відповісти
За один день три порушення повітряного простору НАТО, того шо "ні один дюйм" по версії Столтенберга....
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09.09.2024 18:59 Відповісти
Не Столтенбегра, а Байдена https://www.bbc.com/russian/news-64731418 Байден пообещал странам восточного блока НАТО защищать их территорию
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09.09.2024 19:08 Відповісти
А демократ, президент США Клінтон пообіцяв гарантії територіальної цілісності Україні.
Не безкоштовно.
Взяв авансову оплату за гарантії українською ядерною зброєю. Ліквідація української ядерної зброї принесла США бенефіти (економію військового бюджету США) близько 30 млрд. дол. щорічно.
І забезпечив гарантії Україні ... щирими вибаченнями.
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09.09.2024 21:58 Відповісти
у нього мабуть був гумовий мотор і деревляні ракетки
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09.09.2024 19:01 Відповісти
а допитали куди летів? Якщо буде мовчати - то у лещата. Он у Латвії шахєд "розколовся", визнав що на Бобруйськ летів.
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09.09.2024 19:01 Відповісти
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09.09.2024 19:25 Відповісти
Повідомляють, що Вірменія передала Україні всі свої зенітно-ракетні комплекси (системи ППО та ракети до них).

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09.09.2024 19:16 Відповісти
Чей туфля?
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09.09.2024 19:23 Відповісти
Пусть лучше закопают от греха подальше а то еще мадьяры потребуют их исключить из НАТО.
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09.09.2024 19:27 Відповісти
Орбан мабуть вважає (судячи з його демонстративної прихильності до Кремля), що довіряти здатності НАТО захистити Угорщину від РФ не варто.
Мабуть відчув, що доцільніше проактивно демонструвати визнання Угорщиною керівної та направляючої ролі російсько імператора Пу у Європі. Заздалегідь підкоритись путіну.
Бути його агентом у НАТО.
Бо путін добре платить своїм європейським васалам, і йому є звідки брати гроші.
Бо Європа невпинно продовжує купувати російський газ. From Dusk to Dawn.
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09.09.2024 22:19 Відповісти
Добре хоч не сказали що український. Хоча ''ще не вечір''. Через трохи влізе перелякана ната і дрон може стати українським.
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09.09.2024 19:33 Відповісти
Зараз ще отримаємо звинувачення у тому, що збили дрон над територією нато. Якщо вже крінжувати, так по самі вуха.
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09.09.2024 20:08 Відповісти
збройні сили Румунії не зобов'язані збивати вибухонебезпечні літаючі об'єкти, які літають територію їхньої країни...?
отета так НАТА!? мощщщщно!
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09.09.2024 20:29 Відповісти
 
 