Зеленский и президент Панамы Мулино обсудили реализацию Формулы мира

В Нью-Йорке состоялась встреча Владимира Зеленского и президента Панамы Хосе Мулино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Зеленский поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Панамы, а также за присоединение к Совместному коммюнике по результатам Саммита мира.

"Благодарю вашу страну, ваш народ за то, что вы нас поддерживаете. И мы действительно сейчас услышали громкий голос вашей страны. Мы действительно это чувствуем. Это очень важно для нас, для наших людей", - сказал президент.

Среди тем встречи, в частности:

реализация Формулы мира, усиление сотрудничества в рамках Совета Безопасности ООН;

развитие двусторонних отношений;

а также условия, при которых удастся обеспечить устойчивый и справедливый мир для Украины.

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Украина и Панама договорились развивать сотрудничество в сельском хозяйстве и других отраслях.

Кроме того, Панама будет непостоянным членом Совбеза ООН с 1 января. Хосе Мулино отметил, что будет пытаться всячески поддерживать Украину на этой площадке.

Владимир Зеленский рассказал о планах открыть в следующем году посольство в Панаме, а также пригласил Хосе Мулино приехать в Украину с визитом.

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