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Зеленский и президент Панамы Мулино обсудили реализацию Формулы мира

Володимир Зеленський та президент Панами Хосу Муліно

В Нью-Йорке состоялась встреча Владимира Зеленского и президента Панамы Хосе Мулино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Зеленский поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Панамы, а также за присоединение к Совместному коммюнике по результатам Саммита мира.

"Благодарю вашу страну, ваш народ за то, что вы нас поддерживаете. И мы действительно сейчас услышали громкий голос вашей страны. Мы действительно это чувствуем. Это очень важно для нас, для наших людей", - сказал президент.

Среди тем встречи, в частности:

  • реализация Формулы мира, усиление сотрудничества в рамках Совета Безопасности ООН;
  • развитие двусторонних отношений;
  • а также условия, при которых удастся обеспечить устойчивый и справедливый мир для Украины.

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Украина и Панама договорились развивать сотрудничество в сельском хозяйстве и других отраслях.

Кроме того, Панама будет непостоянным членом Совбеза ООН с 1 января. Хосе Мулино отметил, что будет пытаться всячески поддерживать Украину на этой площадке.

Владимир Зеленский рассказал о планах открыть в следующем году посольство в Панаме, а также пригласил Хосе Мулино приехать в Украину с визитом.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Панама (54) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+7
******* мопсєль......... Потужна потужність!
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25.09.2024 19:52
+6
Оп-па... Наступне обговорення буде з пінгвінами Антарктиди?
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25.09.2024 20:03
+3
говорили балакали-сіли і заплакали
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25.09.2024 19:51
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говорили балакали-сіли і заплакали
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25.09.2024 19:51 Ответить
Та нічого. Лише 190 країн лишається.
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25.09.2024 19:52 Ответить
******* мопсєль......... Потужна потужність!
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25.09.2024 19:52 Ответить
неабияка
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25.09.2024 20:09 Ответить
Про Сергія Каналоша буде,чи ні ?Чи буде як з синком Пуйка ?)
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25.09.2024 19:52 Ответить
Зеленский: Дай Taurus или гитлер капут!
Мулино: Я не Шольц какой-нибудь, предлагаю сельское хозяйство или другие отрасли.

Переходим к следующей стране...
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25.09.2024 19:56 Ответить
Про '. План," " план " потрібен. Бо вже ломка.
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25.09.2024 21:03 Ответить
До чого ж потужно та незламно.
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25.09.2024 20:01 Ответить
панама цешо?
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25.09.2024 20:03 Ответить
Оп-па... Наступне обговорення буде з пінгвінами Антарктиди?
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25.09.2024 20:03 Ответить
У пiнгвiнiв немає Таурасiв. А от " В далеком созвездии Тау Кита.."
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25.09.2024 20:10 Ответить
IQ Ze = IQ 73% = IQ пінгвіна
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25.09.2024 20:15 Ответить
Чом би й ні?
Дикий же отримав з бюджету 20 млн$ на формування з пінгвінів бойових бригад для ЗСУ. Гроші знайшли.
А пагаваріть?
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25.09.2024 20:24 Ответить
Милий Сірожа! Антарктична наукова станція - це режимний об'єкт. І мало хто знає, чим вона займається. Бо це державна таємниця. Ну не пінгвінами. Це точно.
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25.09.2024 20:33 Ответить
Мила Оресто,
цей "режимний об'єкт" займається тим же чим й більшість подібних- пиляє бюджет. А в зв'язку з тим, що бюджет2025 буде дефіцитним на 2/3, ЗЕпропогандист Дикий вирішив прібарахліться уже сьогодні.
І це пАтужна таємниця!
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25.09.2024 23:24 Ответить
Сергію, не слухайте пінгвінів. Вони брешуть більше, ніж Зєля!
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26.09.2024 03:43 Ответить
А з банановою республікою буде обговорення?
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25.09.2024 20:10 Ответить
Ти мав на увазі Еквадор , Сурінам ... звичайно будуть , якщо вже не відбулися.
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25.09.2024 20:25 Ответить
А как Панама может помочь или хотя бы повлеять на войну с рашей?
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25.09.2024 20:20 Ответить
Вовчіку зачьот!
Оце він прям по адрєсу
В англійській панама є синонімом шахрайства/афери згадка про велике крадівництво при будівництві каналу.
Тож хто як не Панама підтримає ZePanama
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25.09.2024 20:20 Ответить
Походу як Лазаренко в Панаму хоче втекти, готує собі місце для втечі
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25.09.2024 20:23 Ответить
якщо ОЦЕ не шиза, то що?
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25.09.2024 20:35 Ответить
Без Сан-Марино не считово. На крайняк Гондурас.
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25.09.2024 20:51 Ответить
Панама - це одна з тих країн яка не впровадила санкції проти російської банківської системи. Де ремонтують російські кораблі. Це та прокладка через яку течуть російські кошти до інших країн. Це та країна в якій кажуть що це не війна, а щось там росіяни не поділили з українцями. Це та країна яка надає вільний вступ російському бізнесу
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25.09.2024 22:13 Ответить
От це рівень ЗЄ.
До нормального політикуму цей недоцарьок не дотягує і ніколи не дотягне.
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25.09.2024 22:31 Ответить
 
 