Зеленский и президент Панамы Мулино обсудили реализацию Формулы мира
В Нью-Йорке состоялась встреча Владимира Зеленского и президента Панамы Хосе Мулино.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Зеленский поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Панамы, а также за присоединение к Совместному коммюнике по результатам Саммита мира.
"Благодарю вашу страну, ваш народ за то, что вы нас поддерживаете. И мы действительно сейчас услышали громкий голос вашей страны. Мы действительно это чувствуем. Это очень важно для нас, для наших людей", - сказал президент.
Среди тем встречи, в частности:
- реализация Формулы мира, усиление сотрудничества в рамках Совета Безопасности ООН;
- развитие двусторонних отношений;
- а также условия, при которых удастся обеспечить устойчивый и справедливый мир для Украины.
Украина и Панама договорились развивать сотрудничество в сельском хозяйстве и других отраслях.
Кроме того, Панама будет непостоянным членом Совбеза ООН с 1 января. Хосе Мулино отметил, что будет пытаться всячески поддерживать Украину на этой площадке.
Владимир Зеленский рассказал о планах открыть в следующем году посольство в Панаме, а также пригласил Хосе Мулино приехать в Украину с визитом.
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Мулино: Я не Шольц какой-нибудь, предлагаю сельское хозяйство или другие отрасли.
Переходим к следующей стране...
Дикий же отримав з бюджету 20 млн$ на формування з пінгвінів бойових бригад для ЗСУ. Гроші знайшли.
А пагаваріть?
цей "режимний об'єкт" займається тим же чим й більшість подібних- пиляє бюджет. А в зв'язку з тим, що бюджет2025 буде дефіцитним на 2/3, ЗЕпропогандист Дикий вирішив прібарахліться уже сьогодні.
І це пАтужна таємниця!
Оце він прям по адрєсу
В англійській панама є синонімом шахрайства/афери згадка про велике крадівництво при будівництві каналу.
Тож хто як не Панама підтримає ZePanama
До нормального політикуму цей недоцарьок не дотягує і ніколи не дотягне.