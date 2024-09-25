Конгрессмены-республиканцы считают визит Зеленского на завод в Пенсильвании агитацией за Харрис и требуют расследования

Конгрессмены-республиканцы подозревают президента Украины Владимира Зеленского в поддержке кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис и требуют провести расследование его визита в сопровождении демократов на завод в Пенсильвании.

Об этом говорится в письме республиканцев к генеральным инспекторам Министерств обороны и юстиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Девять законодателей-республиканцев во главе с конгрессменом Лэнсом Гуденом выразили обеспокоенность тем, что Зеленский летел на военном самолете C-17 и получил защиту Секретной службы во время своего визита на завод. Они требуют предоставить информацию о том, сколько средств налогоплательщиков США было потрачено на безопасность и поддержку визита Зеленского на завод.

"Если доллары налогоплательщиков были использованы для содействия этому визиту таким образом, что может нарушить федеральные законы или этические принципы, важно, чтобы Конгресс и общественность получили полный отчет об этих расходах и мотивах визита", - говорится в письме.

Республиканцы выразили подозрения, что эта поездка, во время которой Зеленского сопровождали высокопоставленные чиновники Демократической партии, была нацелена на поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис.

Законодатели также вспомнили слова украинского президента, в которых он заявил, что республиканец Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс могут привести к "глобальному конфликту". "Эти действия вызвали серьезные опасения у экспертов относительно возможной политической мотивации визита. Это может противоречить законодательству США", - говорится в письме.

По словам конгрессменов, существует вероятность нарушения закона Хэтча, который запрещает госслужащим выражать поддержку кандидатам во время выборов.

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Конгрессмен Лэнс Гуден в соцсети Х написал, что визит Зеленского в Пенсильванию был больше похож на "предвыборный трюк, чем на дипломатическую миссию". "Я призываю к расследованию того, были ли использованы налоговые доллары для политической выгоды. Это было бы не просто неэтично; это было бы нарушением федерального закона", - написал политик.

В то же время Politico пишет, что иностранные лидеры регулярно летают на военных самолетах США во время путешествий по Соединенным Штатам. Издание отмечает, что представители республиканской партии "явно раздражены тем, что этот визит, вероятно, пошел на пользу демократам в нестабильном штате".

Напоминаем, 23 сентября Зеленский в рамках визита в США посетил завод в Скрентоне, штат Пенсильвания. Вместе с ним прибыли и чиновники от Демократической партии, такие как губернатор Джош Шапиро, сенатор Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт.

25 сентября в штабе Трампа сообщили, что кандидат в президенты США от Республиканской партии не встретится на этой неделе с Зеленским.