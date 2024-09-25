Конгрессмены-республиканцы считают визит Зеленского на завод в Пенсильвании агитацией за Харрис и требуют расследования
Конгрессмены-республиканцы подозревают президента Украины Владимира Зеленского в поддержке кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис и требуют провести расследование его визита в сопровождении демократов на завод в Пенсильвании.
Об этом говорится в письме республиканцев к генеральным инспекторам Министерств обороны и юстиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Девять законодателей-республиканцев во главе с конгрессменом Лэнсом Гуденом выразили обеспокоенность тем, что Зеленский летел на военном самолете C-17 и получил защиту Секретной службы во время своего визита на завод. Они требуют предоставить информацию о том, сколько средств налогоплательщиков США было потрачено на безопасность и поддержку визита Зеленского на завод.
"Если доллары налогоплательщиков были использованы для содействия этому визиту таким образом, что может нарушить федеральные законы или этические принципы, важно, чтобы Конгресс и общественность получили полный отчет об этих расходах и мотивах визита", - говорится в письме.
Республиканцы выразили подозрения, что эта поездка, во время которой Зеленского сопровождали высокопоставленные чиновники Демократической партии, была нацелена на поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис.
Законодатели также вспомнили слова украинского президента, в которых он заявил, что республиканец Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс могут привести к "глобальному конфликту". "Эти действия вызвали серьезные опасения у экспертов относительно возможной политической мотивации визита. Это может противоречить законодательству США", - говорится в письме.
По словам конгрессменов, существует вероятность нарушения закона Хэтча, который запрещает госслужащим выражать поддержку кандидатам во время выборов.
Конгрессмен Лэнс Гуден в соцсети Х написал, что визит Зеленского в Пенсильванию был больше похож на "предвыборный трюк, чем на дипломатическую миссию". "Я призываю к расследованию того, были ли использованы налоговые доллары для политической выгоды. Это было бы не просто неэтично; это было бы нарушением федерального закона", - написал политик.
В то же время Politico пишет, что иностранные лидеры регулярно летают на военных самолетах США во время путешествий по Соединенным Штатам. Издание отмечает, что представители республиканской партии "явно раздражены тем, что этот визит, вероятно, пошел на пользу демократам в нестабильном штате".
Напоминаем, 23 сентября Зеленский в рамках визита в США посетил завод в Скрентоне, штат Пенсильвания. Вместе с ним прибыли и чиновники от Демократической партии, такие как губернатор Джош Шапиро, сенатор Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт.
25 сентября в штабе Трампа сообщили, что кандидат в президенты США от Республиканской партии не встретится на этой неделе с Зеленским.
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До чого тут громадянин України Зеленський? Віце-президент США намагається порушити конституційні права США? Трампойобнуті черговий раз пізданули чергову нісенітницю. Демократам і республіканцям при розумі пофіг. А трампонов могила не виправить.
про цей товкмачив Рашкін на каналі Єрмакобанату- ФАБРИКА НОВИН вічному кремлівському слузі Медведчука-Кремля журналісту Юрію Бібіку
Робітників на заводі ніхто не перевіряв на відданість партіям а от роботу вони отримали й Україна надію.
Це ж можна зробити інший висновок - Трамп підтверджує, що перемога України у війні це не тема його агітації за себе.
Й ось вистрелило оце від республіканців - вони не хочуть бути вбивцями недобитої імперії комуністичного зла по-Рейганівськи . А самі Гарріс називають комуністкою...
А все інше перелічене- так будуть в ОПУ перед виборами хаяти США . щоб потім йти нас вої перевибори в березні з типу ВАЙНАНАДАЄЛА а ПАРТНЄРИ ХРЕНОВІ
Але й тут команда Гарріс переграла навіть плани Єрмака з Кремлем
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Шо за долбодятли? Кажуть, президент Рейган після замаху на нього опинився у лікарні і відразу, після операції, прийшовши до тями, запитав з притаманним йому гумором, чи присутні лікарі не належать до демократичної партії?
Всі посміялися, та й по тому. А тут якісь дурачки на повному серйозі з претензіями.
Воно знов кудись вляпалось.
Тому що немає аналітиків, дипломатів, від слова зовсім.
Одні папіни сини. В тому числі і єрмак.
Яких штовхали , пропхали на гору. Але як особистості вони нічого не варті.
І тільки святі трампісти - у білосніжно чистому спідньому. )))
Можемо очікувати щирої подяки.
Мені здається республіканці показали , що вон ПРОТИ РОЗГРОМУ РАШКИ .І Усі виступи в ООН були на темі війни в Україні Це усі поважні президенти друзі України агітували за Гарріс ?
Може МАГАпридурки ще й ООН прикриють - непогано б було . Так от рашка не захоче
Зараз розслідування Конгресу щодо агітації ЗЄ за Гарріс тільки на користь їй мабуть піде.
А, якщо республіканці вивалять при цьому весь корупційний бекграунд ЗЄ, то Гарріс модна зливати воду.
не має воно мудрості
А бісяться зараз Трампісти- бо робітники-це їхня територія , а допомога УКРАЇНІ - ТОЧНО НЕ ЇХНЯ ТЕМА. У той же час, коли усі Іларіонви кричать що Трамп краще допоможе Україні
chatGPT, на основі публікацій зробив такий висновок про 2016 рік
"В 2016 году Петр Порошенко встретился с Хиллари Клинтон, но не с Дональдом Трампом, в основном из-за политической позиции Украины и ожиданий в период президентских выборов в США. Украинские чиновники, включая членов администрации Порошенко, открыто поддерживали Клинтон и критиковали Трампа, в основном из-за его заявлений в отношении России и Крыма. В частности, высказывания Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией вызвали обеспокоенность в Украине.
Украинские дипломаты, под руководством посла Валерия Чалого, приняли решение не взаимодействовать с командой Трампа во время кампании, так как считали, что Клинтон одержит победу. Однако эта политическая стратегия оказалась ошибочной после неожиданной победы Трампа, и команде Порошенко пришлось прилагать усилия для налаживания отношений с новой администрацией, которая оставалась настороженной по отношению к Украине из-за ее поддержки Клинтон.
Порошенко встретился с Трампом лишь в июне 2017 года, уже после того, как Трамп занял пост президента, но первоначальный провал в установлении контактов с его командой во время кампании стал стратегической ошибкой украинского руководства"
Хто це брехав на Валерія Чалого - що під його керівництвом, ото дурне "вирішили"?
З того всього знаю лише про міністра МВС (з 27 лютого 2014) який постив у соцмережах карикатури на Трампа...
Шкода, що сьогодні адміни надто толерантні до таких касапських наративів...
Наприклад по цим
https://www.rferl.org/a/ukraine-poroshenko-trump-meeting-russia-putin-sanctions-weapons/28564992.html
"Члени адміністрації Порошенка, включаючи його посла у Вашингтоні та українських законодавців, відкрито критикували Трампа та підтримували його опонента від Демократичної партії Гілларі Клінтон під час виборів 2016 року.
Багато хто зрештою видалив критичні зауваження щодо Трампа, які вони опублікували у своїх акаунтах у соціальних мережах після його перемоги на виборах."
https://www.politico.eu/article/ukrainian-efforts-to-sabotage-trump-backfire/
Вам питання зрозуміле, чи потрібно ще більш докладно пояснити?
Все інше можна запитати у автора Christopher Miller
"Members of Poroshenko's administration, including his ambassador to Washington and Ukrainian lawmakers, were openly critical of Trump and supportive of his Democratic opponent, Hillary Clinton, during the 2016 election."
Ви стверджуєте що ото що процитували: "Члени адміністрації Порошенка, включаючи його посла у Вашингтоні та українських законодавців..." - це і є АП?! В АП входять дипломати та нардепи ВР?!
Ви з альтернативного виміру?
1. а чого ви не направили своїх представників на завод?
2. ЕрЗе хотів зустрітися з Трампом. Напевне, наше МЗС просило в штабу Трампа пропозиції програми перебування в контексті з вигоди для респів... Але ж - в рандеву трампісти відмовили! І в програмі - скоріш за все, також...
Не було б цього , вони знайшли б щось інше .
Передвиборчі трюки тільки починаються . Лайно летітиме не лише в Зе , а й в інших президентів з інших країн , хто не вилизуватиме дупу їх сіятєльству - старому іржавому ********* .
ЗІ: і Порох в 2016-му був Трампу - до лампочки. Але потім за той випадок його юзали "Україна - на боці одного з кандидатів, за Клінтон".
"У запиті цитуються заяви Зеленського, що республіканський кандидат на посаду віце-президента Джей Ді Венс був «надто радикальний», а Трамп «насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він думає, що знає як». А також ставиться питання, чому президента України супроводжували лише демократи.
Нагадаю, Зеленський привселюдно говорив, що хоче зустрітися з Трампом, проте після його заяв, які розкритикували республіканці, Трамп на зустріч не погодився.
Здається, Трамп все більше точить зуб не тільки на Зеленського, а і на Україну в цілому - вона його просто дратує. Хоча незбалансована політика нинішньої влади на американському напрямі (невже так важко було просто обходити у своїх виступах тему американських виборів?) свою роль також зіграла".
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