Конгресмени-республіканці вважають візит Зеленського на завод у Пенсильванії агітацією за Гарріс та вимагають розслідування
Конгресмени-республіканці підозрюють президента України Володимира Зеленського у підтримці кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.та вимагають провести розслідування його візиту у супроводі демократів на завод в Пенсильванії.
Про це ідеться у листі республіканців до генеральних інспекторів міністерств оборони та юстиції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Дев’ять законодавців-республіканців на чолі з конгресменом Ленсом Гуденом висловили занепокоєння тим, що Зеленський летів на військовому літаку C-17 і отримав захист Секретної служби під час свого візиту на завод. Вони вимагають надати інформацію про те, скільки коштів платників податків США було витрачено на безпеку та підтримку візиту Зеленського на завод.
"Якщо долари платників податків були використані для сприяння цьому візиту таким чином, що може порушити федеральні закони чи етичні принципи, важливо, щоб Конгрес і громадськість отримали повний звіт про ці витрати та мотиви візиту", — йдеться у листі.
Республіканці висловили підозри, що ця поїздка, під час якої Зеленського супроводжували високопосадовці Демократичної партії, була націлена на підтримку кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.
Законодавці також згадали слова українського президента, в яких він заявив, що республіканець Дональд Трамп та його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс можуть призвести до "глобального конфлікту". "Ці дії викликали серйозні побоювання у експертів щодо можливої політичної мотивації візиту. Це може суперечити законодавству США", – йдеться у листі.
За словами конгресменів, існує ймовірність порушення закону Хетча, який забороняє держслужбовцям висловлювати підтримку кандидатам під час виборів.
Конгресмен Ленс Гуден у соцмережі Х написав, що візит Зеленського до Пенсильванії був більше схожий на "передвиборчий трюк, ніж на дипломатичну місію". "Я закликаю до розслідування того, чи були використані податкові долари для політичної вигоди. Це було б не просто неетично; це було б порушенням федерального закону", — написав політик.
Водночас Politico пише, що іноземні лідери регулярно літають на військових літаках США під час подорожей по Сполучених Штатах. Видання зазначає, що представники республіканської партії "явно роздратовані тим, що цей візит, ймовірно, пішов на користь демократам у нестабільному штаті".
Нагадуємо, 23 вересня Зеленський в рамках візиту до США відвідав завод у Скрентоні, штат Пенсильванія. Разом із ним прибули й посадовці від Демократичної партії, як-от губернатор Джош Шапіро, сенатор Боб Кейсі та конгресмен Метт Картрайт.
25 вересня у штабі Трампа повідомили, що кандидат в президенти США від Республіканської партії не зустрінеться цього тижня з Зеленським.
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До чого тут громадянин України Зеленський? Віце-президент США намагається порушити конституційні права США? Трампойобнуті черговий раз пізданули чергову нісенітницю. Демократам і республіканцям при розумі пофіг. А трампонов могила не виправить.
про цей товкмачив Рашкін на каналі Єрмакобанату- ФАБРИКА НОВИН вічному кремлівському слузі Медведчука-Кремля журналісту Юрію Бібіку
Робітників на заводі ніхто не перевіряв на відданість партіям а от роботу вони отримали й Україна надію.
Це ж можна зробити інший висновок - Трамп підтверджує, що перемога України у війні це не тема його агітації за себе.
Й ось вистрелило оце від республіканців - вони не хочуть бути вбивцями недобитої імперії комуністичного зла по-Рейганівськи . А самі Гарріс називають комуністкою...
А все інше перелічене- так будуть в ОПУ перед виборами хаяти США . щоб потім йти нас вої перевибори в березні з типу ВАЙНАНАДАЄЛА а ПАРТНЄРИ ХРЕНОВІ
Але й тут команда Гарріс переграла навіть плани Єрмака з Кремлем
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Шо за долбодятли? Кажуть, президент Рейган після замаху на нього опинився у лікарні і відразу, після операції, прийшовши до тями, запитав з притаманним йому гумором, чи присутні лікарі не належать до демократичної партії?
Всі посміялися, та й по тому. А тут якісь дурачки на повному серйозі з претензіями.
Воно знов кудись вляпалось.
Тому що немає аналітиків, дипломатів, від слова зовсім.
Одні папіни сини. В тому числі і єрмак.
Яких штовхали , пропхали на гору. Але як особистості вони нічого не варті.
І тільки святі трампісти - у білосніжно чистому спідньому. )))
Можемо очікувати щирої подяки.
Мені здається республіканці показали , що вон ПРОТИ РОЗГРОМУ РАШКИ .І Усі виступи в ООН були на темі війни в Україні Це усі поважні президенти друзі України агітували за Гарріс ?
Може МАГАпридурки ще й ООН прикриють - непогано б було . Так от рашка не захоче
Зараз розслідування Конгресу щодо агітації ЗЄ за Гарріс тільки на користь їй мабуть піде.
А, якщо республіканці вивалять при цьому весь корупційний бекграунд ЗЄ, то Гарріс модна зливати воду.
не має воно мудрості
А бісяться зараз Трампісти- бо робітники-це їхня територія , а допомога УКРАЇНІ - ТОЧНО НЕ ЇХНЯ ТЕМА. У той же час, коли усі Іларіонви кричать що Трамп краще допоможе Україні
chatGPT, на основі публікацій зробив такий висновок про 2016 рік
"В 2016 году Петр Порошенко встретился с Хиллари Клинтон, но не с Дональдом Трампом, в основном из-за политической позиции Украины и ожиданий в период президентских выборов в США. Украинские чиновники, включая членов администрации Порошенко, открыто поддерживали Клинтон и критиковали Трампа, в основном из-за его заявлений в отношении России и Крыма. В частности, высказывания Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией вызвали обеспокоенность в Украине.
Украинские дипломаты, под руководством посла Валерия Чалого, приняли решение не взаимодействовать с командой Трампа во время кампании, так как считали, что Клинтон одержит победу. Однако эта политическая стратегия оказалась ошибочной после неожиданной победы Трампа, и команде Порошенко пришлось прилагать усилия для налаживания отношений с новой администрацией, которая оставалась настороженной по отношению к Украине из-за ее поддержки Клинтон.
Порошенко встретился с Трампом лишь в июне 2017 года, уже после того, как Трамп занял пост президента, но первоначальный провал в установлении контактов с его командой во время кампании стал стратегической ошибкой украинского руководства"
Хто це брехав на Валерія Чалого - що під його керівництвом, ото дурне "вирішили"?
З того всього знаю лише про міністра МВС (з 27 лютого 2014) який постив у соцмережах карикатури на Трампа...
Шкода, що сьогодні адміни надто толерантні до таких касапських наративів...
Наприклад по цим
https://www.rferl.org/a/ukraine-poroshenko-trump-meeting-russia-putin-sanctions-weapons/28564992.html
"Члени адміністрації Порошенка, включаючи його посла у Вашингтоні та українських законодавців, відкрито критикували Трампа та підтримували його опонента від Демократичної партії Гілларі Клінтон під час виборів 2016 року.
Багато хто зрештою видалив критичні зауваження щодо Трампа, які вони опублікували у своїх акаунтах у соціальних мережах після його перемоги на виборах."
https://www.politico.eu/article/ukrainian-efforts-to-sabotage-trump-backfire/
Вам питання зрозуміле, чи потрібно ще більш докладно пояснити?
Все інше можна запитати у автора Christopher Miller
"Members of Poroshenko's administration, including his ambassador to Washington and Ukrainian lawmakers, were openly critical of Trump and supportive of his Democratic opponent, Hillary Clinton, during the 2016 election."
Ви стверджуєте що ото що процитували: "Члени адміністрації Порошенка, включаючи його посла у Вашингтоні та українських законодавців..." - це і є АП?! В АП входять дипломати та нардепи ВР?!
Ви з альтернативного виміру?
1. а чого ви не направили своїх представників на завод?
2. ЕрЗе хотів зустрітися з Трампом. Напевне, наше МЗС просило в штабу Трампа пропозиції програми перебування в контексті з вигоди для респів... Але ж - в рандеву трампісти відмовили! І в програмі - скоріш за все, також...
Не було б цього , вони знайшли б щось інше .
Передвиборчі трюки тільки починаються . Лайно летітиме не лише в Зе , а й в інших президентів з інших країн , хто не вилизуватиме дупу їх сіятєльству - старому іржавому ********* .
ЗІ: і Порох в 2016-му був Трампу - до лампочки. Але потім за той випадок його юзали "Україна - на боці одного з кандидатів, за Клінтон".
"У запиті цитуються заяви Зеленського, що республіканський кандидат на посаду віце-президента Джей Ді Венс був «надто радикальний», а Трамп «насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він думає, що знає як». А також ставиться питання, чому президента України супроводжували лише демократи.
Нагадаю, Зеленський привселюдно говорив, що хоче зустрітися з Трампом, проте після його заяв, які розкритикували республіканці, Трамп на зустріч не погодився.
Здається, Трамп все більше точить зуб не тільки на Зеленського, а і на Україну в цілому - вона його просто дратує. Хоча незбалансована політика нинішньої влади на американському напрямі (невже так важко було просто обходити у своїх виступах тему американських виборів?) свою роль також зіграла".
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