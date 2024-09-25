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Конгресмени-республіканці вважають візит Зеленського на завод у Пенсильванії агітацією за Гарріс та вимагають розслідування

Зеленський відвідав завод у США, де виробляють снаряди для України

Конгресмени-республіканці підозрюють президента України Володимира Зеленського у підтримці кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.та вимагають провести розслідування його візиту у супроводі демократів на завод в Пенсильванії.

Про це ідеться у листі республіканців до генеральних інспекторів міністерств оборони та юстиції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Дев’ять законодавців-республіканців на чолі з конгресменом Ленсом Гуденом висловили занепокоєння тим, що Зеленський летів на військовому літаку C-17 і отримав захист Секретної служби під час свого візиту на завод. Вони вимагають надати інформацію про те, скільки коштів платників податків США було витрачено на безпеку та підтримку візиту Зеленського на завод. 

"Якщо долари платників податків були використані для сприяння цьому візиту таким чином, що може порушити федеральні закони чи етичні принципи, важливо, щоб Конгрес і громадськість отримали повний звіт про ці витрати та мотиви візиту", — йдеться у листі.

Республіканці висловили підозри, що ця поїздка, під час якої Зеленського супроводжували високопосадовці Демократичної партії, була націлена на підтримку кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.

Законодавці  також згадали слова українського президента, в яких він заявив, що республіканець Дональд Трамп та його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс можуть призвести до "глобального конфлікту". "Ці дії викликали серйозні побоювання у експертів щодо можливої ​​політичної мотивації візиту. Це може суперечити законодавству США", – йдеться у листі.

За словами конгресменів, існує ймовірність порушення закону Хетча, який забороняє держслужбовцям висловлювати підтримку кандидатам під час виборів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спікер Палати представників Джонсон не впевнений, що зустрінеться із Зеленським

Конгресмен Ленс Гуден у соцмережі Х написав, що візит Зеленського до Пенсильванії був більше схожий на "передвиборчий трюк, ніж на дипломатичну місію". "Я закликаю до розслідування того, чи були використані податкові долари для політичної вигоди. Це було б не просто неетично; це було б порушенням федерального закону", — написав політик.

Водночас Politico пише, що іноземні лідери регулярно літають на військових літаках США під час подорожей по Сполучених Штатах. Видання зазначає, що представники республіканської партії "явно роздратовані тим, що цей візит, ймовірно, пішов на користь демократам у нестабільному штаті".

Нагадуємо, 23 вересня Зеленський в рамках візиту до США відвідав завод у Скрентоні, штат Пенсильванія. Разом із ним прибули й посадовці від Демократичної партії, як-от губернатор Джош Шапіро, сенатор Боб Кейсі та конгресмен Метт Картрайт.

25 вересня у штабі Трампа повідомили, що кандидат в президенти США від Республіканської партії не зустрінеться цього тижня з Зеленським.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Конгрес США (1230) США (23032)


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Топ коментарі
+18
Краще б думали щоб нічого з заводом не сталося після візиту того бідоносця.
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25.09.2024 18:36
+16
З брехуном трампом та ібанаріями-трампістами
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25.09.2024 18:40
+12
sovsem ņeveļika poterja - trampila sdast UA po ļubomu.
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25.09.2024 18:39
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Всьо, шмаркля посралась з республіканцями і Трампом.
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25.09.2024 18:35 Відповісти
sovsem ņeveļika poterja - trampila sdast UA po ļubomu.
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25.09.2024 18:39 Відповісти
З брехуном трампом та ібанаріями-трампістами
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25.09.2024 18:40 Відповісти
Але свиню ЗЄ підклав демократам.
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25.09.2024 18:58 Відповісти
Свиню кацапи підклали США у 2016 році.таку руду з чубчиком
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25.09.2024 19:03 Відповісти
за кого в 2019 голосували за дурня і мерзотника а тепер вай вай
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25.09.2024 19:12 Відповісти
Ну якщо Петро Олексійович для тебе дурень то ти ******* кацап.
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25.09.2024 19:15 Відповісти
принят в США в 1939 г.; запретил государственным служащим состоять в политических партиях или организациях, которые «проповедуют свержение конституционной формы правления в Соединенных Штатах»

До чого тут громадянин України Зеленський? Віце-президент США намагається порушити конституційні права США? Трампойобнуті черговий раз пізданули чергову нісенітницю. Демократам і республіканцям при розумі пофіг. А трампонов могила не виправить.
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25.09.2024 20:03 Відповісти
Краще б думали щоб нічого з заводом не сталося після візиту того бідоносця.
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25.09.2024 18:36 Відповісти
РАШКІН: Поездка Зеленского в США перед выборами выглядит странно -

про цей товкмачив Рашкін на каналі Єрмакобанату- ФАБРИКА НОВИН вічному кремлівському слузі Медведчука-Кремля журналісту Юрію Бібіку
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25.09.2024 18:36 Відповісти
vin vse praviļno skazal. ja smotrel ce intervju na 24 kanaļe.
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25.09.2024 18:38 Відповісти
Але з іншого боку- хіба це не помилка запрошуючої сторони ? Думаю все ж таки що - ні не помилка а надзвичайно хитрий хід .
Робітників на заводі ніхто не перевіряв на відданість партіям а от роботу вони отримали й Україна надію.
Це ж можна зробити інший висновок - Трамп підтверджує, що перемога України у війні це не тема його агітації за себе.
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25.09.2024 18:45 Відповісти
Тобто, якщо подивитися тверезо . Кампанію Гарріс довго звинувачували у мовчанні про Україну .

Й ось вистрелило оце від республіканців - вони не хочуть бути вбивцями недобитої імперії комуністичного зла по-Рейганівськи . А самі Гарріс називають комуністкою...
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25.09.2024 18:49 Відповісти
trampisti ce jak rusņa - ļiš bi nagadjitj
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25.09.2024 18:51 Відповісти
Ja tak rozumiju vse v ramkah sesiji OOH....ce vse možlivo krutiti s raznih staron , ale na koristj UA ce ņijak ņepoidjot - divitsa : s nato poslaļi , *********** poslala , s dozvilom biti po moskve poslaļi , načaļi myčati pro potjeru teritorij....voobšem zermaki oblažaļis po polnoi.
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25.09.2024 18:50 Відповісти
То так - є що Єрмачатині гнати на Байдена. Тільки не все вами перелічене вірно. Тільки вівчарка Байдена ще не гавкнула про те, що оголошено не буде рішення про далекобійні враження Москви . Тим паче до виборів цього й не станеться . А от 6-го листопада - аби тільки Байден не передумав...
А все інше перелічене- так будуть в ОПУ перед виборами хаяти США . щоб потім йти нас вої перевибори в березні з типу ВАЙНАНАДАЄЛА а ПАРТНЄРИ ХРЕНОВІ

Але й тут команда Гарріс переграла навіть плани Єрмака з Кремлем
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25.09.2024 19:14 Відповісти
Одне паскудство та й годі, дістали вже.
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25.09.2024 18:36 Відповісти
Конгресмени-республіканці... вимагають провести розслідування його візиту у супроводі демократів Джерело:
**********
Шо за долбодятли? Кажуть, президент Рейган після замаху на нього опинився у лікарні і відразу, після операції, прийшовши до тями, запитав з притаманним йому гумором, чи присутні лікарі не належать до демократичної партії?

Всі посміялися, та й по тому. А тут якісь дурачки на повному серйозі з претензіями.
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25.09.2024 18:41 Відповісти
Покатали Зеленского на С-17 даром вот проблема). Вот если бы АВ "Джеральд Форд" привлекли...
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25.09.2024 18:45 Відповісти
Цього .........знов використали.
Воно знов кудись вляпалось.
Тому що немає аналітиків, дипломатів, від слова зовсім.
Одні папіни сини. В тому числі і єрмак.
Яких штовхали , пропхали на гору. Але як особистості вони нічого не варті.
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25.09.2024 18:53 Відповісти
Ага. Невістка знову всралася.
І тільки святі трампісти - у білосніжно чистому спідньому. )))

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25.09.2024 18:59 Відповісти
Дурне з'їздило в турне. Підклало свиню демократам.

Можемо очікувати щирої подяки.
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25.09.2024 18:57 Відповісти
Дурне то дурне але повезли його туди демократи що при лхвладі зараз. Це крутий хід ва-банк ... Крута команда Гарріс я вважаю

Мені здається республіканці показали , що вон ПРОТИ РОЗГРОМУ РАШКИ .І Усі виступи в ООН були на темі війни в Україні Це усі поважні президенти друзі України агітували за Гарріс ?
Може МАГАпридурки ще й ООН прикриють - непогано б було . Так от рашка не захоче
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25.09.2024 19:08 Відповісти
Ага.
Зараз розслідування Конгресу щодо агітації ЗЄ за Гарріс тільки на користь їй мабуть піде.

А, якщо республіканці вивалять при цьому весь корупційний бекграунд ЗЄ, то Гарріс модна зливати воду.
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25.09.2024 19:12 Відповісти
Так це може бути у їхніх заготовках . Але це відбудеться ДО ВИБОРІВ , а після виборів, якщо вся гнилятина Банкової буде у світу на долоні- опора повертатися й Залужному , а вовці куди діватися, як не зробити уряд єднання . А до 20 січня Байден з партнерами може лупити , час є вовці поставити ультиматум ВЖЕ ПРИВСЕЛЮДНО- ТИ ПРЕЗІДЕНТ ЧИ ТИ ТРЯПКА У ЄРМАКА . Повертай генералів на фронт перемагати.
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25.09.2024 19:20 Відповісти
Та хіба воно на таке стулепне.
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25.09.2024 20:48 Відповісти
Так воно і було по факту. Якось безглуздо в саму кульмінацію предвиборчої компанії. Вже ж був прецедент з Хіларі. Хоча можливо йому Байден с Гаррис на вушко шепнули "що не важливо як проголосують,важливо як порахують" !
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25.09.2024 18:59 Відповісти
ЗЕ формально був на сесії ООН. А комнадта Гарріс його запросила до заводу у штаті де може перломитися різко рейтинг - БО ЗАВОД ДАВ РОБОТУ саме потенційним виборцям Трампа
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25.09.2024 19:23 Відповісти
Агитация Янелоха за кого-либо выглядит как агитация ПРОТИВ. Трампон, расслабься.
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25.09.2024 19:03 Відповісти
зганьбили республіканці славетні імена Рейгана і МакКейна
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25.09.2024 19:04 Відповісти
шо за дебіл чого туди партия чого лізти в партійні чвари а якщо Гаррі програє ні дебіл
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25.09.2024 19:11 Відповісти
Чучело гундоче обісралося по повній. Ще з респами побий горшки, щоб вони Україні геть кисень перекрили. Дебіл рояльний він і є дебіл, як такого імбецила можна було допускати до геополітики?
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25.09.2024 19:14 Відповісти
Зеленський тут ні до чого. Його використали.
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25.09.2024 19:27 Відповісти
Й гарно зроблено ! Рабочім работу, Заукраїнцям - підтримку, Трампу приходиться кричати що він не за підтримку України . Молодці в команді ГАРРІС-КРЕАТИВНІ
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25.09.2024 19:56 Відповісти
нелоха юзають всі кому не ліньки
не має воно мудрості
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25.09.2024 20:08 Відповісти
Зе при усій моїй любові до нього, САМ НЕ ПОЇХАВ по США - там було все організовано владою . Стенди з жовто-блакитгними картинками від американських діточок робітників заводу ..
А бісяться зараз Трампісти- бо робітники-це їхня територія , а допомога УКРАЇНІ - ТОЧНО НЕ ЇХНЯ ТЕМА. У той же час, коли усі Іларіонви кричать що Трамп краще допоможе Україні
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25.09.2024 19:51 Відповісти
Це вже було

chatGPT, на основі публікацій зробив такий висновок про 2016 рік

"В 2016 году Петр Порошенко встретился с Хиллари Клинтон, но не с Дональдом Трампом, в основном из-за политической позиции Украины и ожиданий в период президентских выборов в США. Украинские чиновники, включая членов администрации Порошенко, открыто поддерживали Клинтон и критиковали Трампа, в основном из-за его заявлений в отношении России и Крыма. В частности, высказывания Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией вызвали обеспокоенность в Украине.

Украинские дипломаты, под руководством посла Валерия Чалого, приняли решение не взаимодействовать с командой Трампа во время кампании, так как считали, что Клинтон одержит победу. Однако эта политическая стратегия оказалась ошибочной после неожиданной победы Трампа, и команде Порошенко пришлось прилагать усилия для налаживания отношений с новой администрацией, которая оставалась настороженной по отношению к Украине из-за ее поддержки Клинтон.

Порошенко встретился с Трампом лишь в июне 2017 года, уже после того, как Трамп занял пост президента, но первоначальный провал в установлении контактов с его командой во время кампании стал стратегической ошибкой украинского руководства​"
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25.09.2024 19:14 Відповісти
"Украинские чиновники, включая членов администрации Порошенко" - що за "адміністрація Порошенко"? Це що за установа така? Прізвища тих членів можна взнати?
Хто це брехав на Валерія Чалого - що під його керівництвом, ото дурне "вирішили"?

З того всього знаю лише про міністра МВС (з 27 лютого 2014) який постив у соцмережах карикатури на Трампа...
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25.09.2024 19:27 Відповісти
ну ти ж бачиш навіть по цим зворотам, що оце трампіське чмо заколіпастило касапську "версію"!
Шкода, що сьогодні адміни надто толерантні до таких касапських наративів...
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25.09.2024 19:36 Відповісти
Написано, що chatGPT зробив висновок

Наприклад по цим
https://www.rferl.org/a/ukraine-poroshenko-trump-meeting-russia-putin-sanctions-weapons/28564992.html

"Члени адміністрації Порошенка, включаючи його посла у Вашингтоні та українських законодавців, відкрито критикували Трампа та підтримували його опонента від Демократичної партії Гілларі Клінтон під час виборів 2016 року.

Багато хто зрештою видалив критичні зауваження щодо Трампа, які вони опублікували у своїх акаунтах у соціальних мережах після його перемоги на виборах."

https://www.politico.eu/article/ukrainian-efforts-to-sabotage-trump-backfire/
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25.09.2024 19:54 Відповісти
Я от і питаю: що це за така (державна) установа: "адміністрація Порошенко" і хто є ті "члени"? Чи входив до тієї уявної "адміністрації" міністр МВС Аваков?
Вам питання зрозуміле, чи потрібно ще більш докладно пояснити?
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25.09.2024 20:05 Відповісти
Відповідно до Указу Президента України В. Януковича від 25.12.2010 № 265/2010 Секретаріат Президента України ліквідовано та утворено Адміністрацію Президента України

Все інше можна запитати у автора Christopher Miller

"Members of Poroshenko's administration, including his ambassador to Washington and Ukrainian lawmakers, were openly critical of Trump and supportive of his Democratic opponent, Hillary Clinton, during the 2016 election."
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25.09.2024 20:24 Відповісти
Ви в курсі що АП - це канцелярія президента яка забезпечує його життєдіяльність? Тобто - вона не веде якусь зовнішньополітичну (або внутрішньополітичну) діяльність та не є якимось владним органом як то ВР, або Кабінет міністрів з Прем'єром.
Ви стверджуєте що ото що процитували: "Члени адміністрації Порошенка, включаючи його посла у Вашингтоні та українських законодавців..." - це і є АП?! В АП входять дипломати та нардепи ВР?!
Ви з альтернативного виміру?
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25.09.2024 20:36 Відповісти
А СПРОЬБУЙТЕ ЗАПИТАТА АНГЛІЙСЬКОЮ - ЯК В ГУГЛ ОТРИМАЄТЕ ЗОВІСМ ІНШЕ.
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25.09.2024 19:57 Відповісти
Я не про цю тему підтримки - так Україна протупила тоді. А от взагалі порівняйте відповіді на питання кацапськю до ШІ й на українське й на англомовне... Й ащутіте разніцу
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25.09.2024 20:00 Відповісти
взагалі-то тоді сам Трамп відмовився від рандеву. Якось Валерій Чалий в ефірі Еспресо (в передачі Портникова, чи Руденка, вже не згадаю) розказав, як це сталось, мовляв, на період сесії Генасамблеї ООН в нього був виборчий тур по "дикому Заходу"; хоча Порох був готовий прилетіти в будь-яке місто Техасу чи Арізони, був би вказаний час та місце... Але тоді вільного часу в Трампа не виявилось.
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25.09.2024 20:14 Відповісти
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25.09.2024 19:17 Відповісти
Що цікаво, програма перебування всіх без виключення президентів навіть в США погоджується задовго візиту, і не утаємничується. Тому питання до респів:
1. а чого ви не направили своїх представників на завод?
2. ЕрЗе хотів зустрітися з Трампом. Напевне, наше МЗС просило в штабу Трампа пропозиції програми перебування в контексті з вигоди для респів... Але ж - в рандеву трампісти відмовили! І в програмі - скоріш за все, також...
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25.09.2024 19:34 Відповісти
Трампістам той Зєля - до лампочки . Де він був , куди він їздив , вважаю що їм глибоко пох . Вони використовують його поїздку на завод суто для нападок на демократів . Бо на носі вибори , а рейтинги Камали не падають . Це називаються - зробили з мухи слона ,, на рівному місці .
Не було б цього , вони знайшли б щось інше .
Передвиборчі трюки тільки починаються . Лайно летітиме не лише в Зе , а й в інших президентів з інших країн , хто не вилизуватиме дупу їх сіятєльству - старому іржавому ********* .
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25.09.2024 20:01 Відповісти
ТАК ТОЧНО - завод та робітники то виборці типу МАГА , а ту така несвязуха та ще й у якому штаті. Хоч раз Вовку поюзали на користь Україні ...
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25.09.2024 20:05 Відповісти
згоден. Особливо з фразою "Трампістам той Зєля - до лампочки". І з цього потрібно починати.
ЗІ: і Порох в 2016-му був Трампу - до лампочки. Але потім за той випадок його юзали "Україна - на боці одного з кандидатів, за Клінтон".
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25.09.2024 20:17 Відповісти
То ось тому Кулебу звільнили - щоби не заважав потужно обсиратися перед партнерами парі потужних шоуменів (Єрмаку та Зеленському)...
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25.09.2024 19:34 Відповісти
Єрмак на заводі ховався від камер - Кремлю б це не сподобалося значить зі 123 фото з візиту на завод лиш на одній з послицею України поряд
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25.09.2024 20:02 Відповісти
Щось не віриться ,що наш вождь може вплинути на вибір американців , розсмішити зможе .
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25.09.2024 19:43 Відповісти
Та не вождь - а заяви МАГА, що вони вважають підтримку промисловістю США України - не їхнім передвиборчим стягом. Це логічно випливає - за кого й за що Трамп
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25.09.2024 20:07 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/20586 Олег Шарп :
"У запиті цитуються заяви Зеленського, що республіканський кандидат на посаду віце-президента Джей Ді Венс був «надто радикальний», а Трамп «насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він думає, що знає як». А також ставиться питання, чому президента України супроводжували лише демократи.

Нагадаю, Зеленський привселюдно говорив, що хоче зустрітися з Трампом, проте після його заяв, які розкритикували республіканці, Трамп на зустріч не погодився.

Здається, Трамп все більше точить зуб не тільки на Зеленського, а і на Україну в цілому - вона його просто дратує. Хоча незбалансована політика нинішньої влади на американському напрямі (невже так важко було просто обходити у своїх виступах тему американських виборів?) свою роль також зіграла".
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25.09.2024 19:50 Відповісти
ВСЕ БІЛЬШЕ ТОЧИТЬ ? А до цього що було заявами його синочка та ДІДЖЕЯВЕНСА
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25.09.2024 20:09 Відповісти
Республіканці можуть ***** штатами покатати. Він їхнього трампона підтримує.
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25.09.2024 20:02 Відповісти
Важко не погодитись .
.
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25.09.2024 20:11 Відповісти
А можна питання чим керована неескалація відрізняється від політики Трампа?
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25.09.2024 20:33 Відповісти
Довбойоби.
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25.09.2024 21:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sP8SNSNPW38 Реальная стратегия Дональда Трампа
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25.09.2024 21:32 Відповісти
 
 