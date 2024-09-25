Конгресмени-республіканці вважають візит Зеленського на завод у Пенсильванії агітацією за Гарріс та вимагають розслідування

Конгресмени-республіканці підозрюють президента України Володимира Зеленського у підтримці кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.та вимагають провести розслідування його візиту у супроводі демократів на завод в Пенсильванії.

Про це ідеться у листі республіканців до генеральних інспекторів міністерств оборони та юстиції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Дев’ять законодавців-республіканців на чолі з конгресменом Ленсом Гуденом висловили занепокоєння тим, що Зеленський летів на військовому літаку C-17 і отримав захист Секретної служби під час свого візиту на завод. Вони вимагають надати інформацію про те, скільки коштів платників податків США було витрачено на безпеку та підтримку візиту Зеленського на завод.

"Якщо долари платників податків були використані для сприяння цьому візиту таким чином, що може порушити федеральні закони чи етичні принципи, важливо, щоб Конгрес і громадськість отримали повний звіт про ці витрати та мотиви візиту", — йдеться у листі.

Республіканці висловили підозри, що ця поїздка, під час якої Зеленського супроводжували високопосадовці Демократичної партії, була націлена на підтримку кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.

Законодавці також згадали слова українського президента, в яких він заявив, що республіканець Дональд Трамп та його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс можуть призвести до "глобального конфлікту". "Ці дії викликали серйозні побоювання у експертів щодо можливої ​​політичної мотивації візиту. Це може суперечити законодавству США", – йдеться у листі.

За словами конгресменів, існує ймовірність порушення закону Хетча, який забороняє держслужбовцям висловлювати підтримку кандидатам під час виборів.

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Конгресмен Ленс Гуден у соцмережі Х написав, що візит Зеленського до Пенсильванії був більше схожий на "передвиборчий трюк, ніж на дипломатичну місію". "Я закликаю до розслідування того, чи були використані податкові долари для політичної вигоди. Це було б не просто неетично; це було б порушенням федерального закону", — написав політик.

Водночас Politico пише, що іноземні лідери регулярно літають на військових літаках США під час подорожей по Сполучених Штатах. Видання зазначає, що представники республіканської партії "явно роздратовані тим, що цей візит, ймовірно, пішов на користь демократам у нестабільному штаті".

Нагадуємо, 23 вересня Зеленський в рамках візиту до США відвідав завод у Скрентоні, штат Пенсильванія. Разом із ним прибули й посадовці від Демократичної партії, як-от губернатор Джош Шапіро, сенатор Боб Кейсі та конгресмен Метт Картрайт.

25 вересня у штабі Трампа повідомили, що кандидат в президенти США від Республіканської партії не зустрінеться цього тижня з Зеленським.