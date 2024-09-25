Зеленський та президент Панами Муліно обговорили реалізацію Формули миру
У Нью-Йорку відбулась зустріч Володимира Зеленського та президента Панами Хосе Муліно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Панами, а також за приєднання до Спільного комюніке за результатами Саміту миру.
"Дуже дякую вашій країні, вашому народові за те, що ви нас підтримуєте. І ми справді зараз почули гучний голос вашої країни. Ми справді це відчуваємо. Це дуже важливо для нас, для наших людей", - сказав президент.
Серед тем зустрічі, зокрема:
- реалізація Формули миру, посилення співпраці в межах Ради Безпеки ООН;
- розвиток двосторонніх відносин;
- а також умови, за яких вдасться забезпечити сталий і справедливий мир для України.
Україна й Панама домовилися розвивати співробітництво в сільському господарстві та інших галузях.
Крім того, Панама буде непостійним членом Радбезу ООН із 1 січня. Хосе Муліно зазначив, що намагатиметься всіляко підтримувати Україну на цьому майданчику.
Володимир Зеленський розповів про плани відкрити наступного року Посольство в Панамі, а також запросив Хосе Муліно приїхати в Україну з візитом.
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Мулино: Я не Шольц какой-нибудь, предлагаю сельское хозяйство или другие отрасли.
Переходим к следующей стране...
Дикий же отримав з бюджету 20 млн$ на формування з пінгвінів бойових бригад для ЗСУ. Гроші знайшли.
А пагаваріть?
цей "режимний об'єкт" займається тим же чим й більшість подібних- пиляє бюджет. А в зв'язку з тим, що бюджет2025 буде дефіцитним на 2/3, ЗЕпропогандист Дикий вирішив прібарахліться уже сьогодні.
І це пАтужна таємниця!
Оце він прям по адрєсу
В англійській панама є синонімом шахрайства/афери згадка про велике крадівництво при будівництві каналу.
Тож хто як не Панама підтримає ZePanama
До нормального політикуму цей недоцарьок не дотягує і ніколи не дотягне.