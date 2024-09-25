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Новини
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Зеленський та президент Панами Муліно обговорили реалізацію Формули миру

Володимир Зеленський та президент Панами Хосу Муліно

У Нью-Йорку відбулась зустріч Володимира Зеленського та президента Панами Хосе Муліно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Панами, а також за приєднання до Спільного комюніке за результатами Саміту миру.

"Дуже дякую вашій країні, вашому народові за те, що ви нас підтримуєте. І ми справді зараз почули гучний голос вашої країни. Ми справді це відчуваємо. Це дуже важливо для нас, для наших людей", - сказав президент.

Серед тем зустрічі, зокрема:

  • реалізація Формули миру, посилення співпраці в межах Ради Безпеки ООН;
  • розвиток двосторонніх відносин;
  • а також умови, за яких вдасться забезпечити сталий і справедливий мир для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресмени-республіканці вважають візит Зеленського на завод у Пенсильванії агітацією за Гарріс та вимагають розслідування

Україна й Панама домовилися розвивати співробітництво в сільському господарстві та інших галузях.

Крім того, Панама буде непостійним членом Радбезу ООН із 1 січня. Хосе Муліно зазначив, що намагатиметься всіляко підтримувати Україну на цьому майданчику.

Володимир Зеленський розповів про плани відкрити наступного року Посольство в Панамі, а також запросив Хосе Муліно приїхати в Україну з візитом.

Читайте: Зеленський та прем’єр Словенії Голоб обговорили реалізацію Формули миру

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Панама (78) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+7
******* мопсєль......... Потужна потужність!
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25.09.2024 19:52
+6
Оп-па... Наступне обговорення буде з пінгвінами Антарктиди?
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25.09.2024 20:03
+3
говорили балакали-сіли і заплакали
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25.09.2024 19:51
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говорили балакали-сіли і заплакали
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25.09.2024 19:51 Відповісти
Та нічого. Лише 190 країн лишається.
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25.09.2024 19:52 Відповісти
******* мопсєль......... Потужна потужність!
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25.09.2024 19:52 Відповісти
неабияка
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25.09.2024 20:09 Відповісти
Про Сергія Каналоша буде,чи ні ?Чи буде як з синком Пуйка ?)
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25.09.2024 19:52 Відповісти
Зеленский: Дай Taurus или гитлер капут!
Мулино: Я не Шольц какой-нибудь, предлагаю сельское хозяйство или другие отрасли.

Переходим к следующей стране...
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25.09.2024 19:56 Відповісти
Про '. План," " план " потрібен. Бо вже ломка.
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25.09.2024 21:03 Відповісти
До чого ж потужно та незламно.
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25.09.2024 20:01 Відповісти
панама цешо?
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25.09.2024 20:03 Відповісти
Оп-па... Наступне обговорення буде з пінгвінами Антарктиди?
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25.09.2024 20:03 Відповісти
У пiнгвiнiв немає Таурасiв. А от " В далеком созвездии Тау Кита.."
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25.09.2024 20:10 Відповісти
IQ Ze = IQ 73% = IQ пінгвіна
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25.09.2024 20:15 Відповісти
Чом би й ні?
Дикий же отримав з бюджету 20 млн$ на формування з пінгвінів бойових бригад для ЗСУ. Гроші знайшли.
А пагаваріть?
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25.09.2024 20:24 Відповісти
Милий Сірожа! Антарктична наукова станція - це режимний об'єкт. І мало хто знає, чим вона займається. Бо це державна таємниця. Ну не пінгвінами. Це точно.
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25.09.2024 20:33 Відповісти
Мила Оресто,
цей "режимний об'єкт" займається тим же чим й більшість подібних- пиляє бюджет. А в зв'язку з тим, що бюджет2025 буде дефіцитним на 2/3, ЗЕпропогандист Дикий вирішив прібарахліться уже сьогодні.
І це пАтужна таємниця!
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25.09.2024 23:24 Відповісти
Сергію, не слухайте пінгвінів. Вони брешуть більше, ніж Зєля!
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26.09.2024 03:43 Відповісти
А з банановою республікою буде обговорення?
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25.09.2024 20:10 Відповісти
Ти мав на увазі Еквадор , Сурінам ... звичайно будуть , якщо вже не відбулися.
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25.09.2024 20:25 Відповісти
А как Панама может помочь или хотя бы повлеять на войну с рашей?
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25.09.2024 20:20 Відповісти
Вовчіку зачьот!
Оце він прям по адрєсу
В англійській панама є синонімом шахрайства/афери згадка про велике крадівництво при будівництві каналу.
Тож хто як не Панама підтримає ZePanama
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25.09.2024 20:20 Відповісти
Походу як Лазаренко в Панаму хоче втекти, готує собі місце для втечі
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25.09.2024 20:23 Відповісти
якщо ОЦЕ не шиза, то що?
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25.09.2024 20:35 Відповісти
Без Сан-Марино не считово. На крайняк Гондурас.
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25.09.2024 20:51 Відповісти
Панама - це одна з тих країн яка не впровадила санкції проти російської банківської системи. Де ремонтують російські кораблі. Це та прокладка через яку течуть російські кошти до інших країн. Це та країна в якій кажуть що це не війна, а щось там росіяни не поділили з українцями. Це та країна яка надає вільний вступ російському бізнесу
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25.09.2024 22:13 Відповісти
От це рівень ЗЄ.
До нормального політикуму цей недоцарьок не дотягує і ніколи не дотягне.
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25.09.2024 22:31 Відповісти
 
 