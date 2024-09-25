Зеленський та президент Панами Муліно обговорили реалізацію Формули миру

У Нью-Йорку відбулась зустріч Володимира Зеленського та президента Панами Хосе Муліно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Панами, а також за приєднання до Спільного комюніке за результатами Саміту миру.

"Дуже дякую вашій країні, вашому народові за те, що ви нас підтримуєте. І ми справді зараз почули гучний голос вашої країни. Ми справді це відчуваємо. Це дуже важливо для нас, для наших людей", - сказав президент.

Серед тем зустрічі, зокрема:

реалізація Формули миру, посилення співпраці в межах Ради Безпеки ООН;

розвиток двосторонніх відносин;

а також умови, за яких вдасться забезпечити сталий і справедливий мир для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресмени-республіканці вважають візит Зеленського на завод у Пенсильванії агітацією за Гарріс та вимагають розслідування

Україна й Панама домовилися розвивати співробітництво в сільському господарстві та інших галузях.

Крім того, Панама буде непостійним членом Радбезу ООН із 1 січня. Хосе Муліно зазначив, що намагатиметься всіляко підтримувати Україну на цьому майданчику.

Володимир Зеленський розповів про плани відкрити наступного року Посольство в Панамі, а також запросив Хосе Муліно приїхати в Україну з візитом.

Читайте: Зеленський та прем’єр Словенії Голоб обговорили реалізацію Формули миру