Зеленский об альтернативных планах мира для Украины: Дают Путину пространство для продолжения войны

Президент Владимир Зеленский считает, что альтернативные поиски мира и "половинчатые планы урегулирования" не приведут к прекращению войны.

Об этом он заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, когда некоторые предлагают альтернативы завершения войны, то это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, но и дает диктатору РФ Владимиру Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир, чтобы взять под контроль больше стран.

"Когда некоторые предлагают альтернативы, половинчатые планы урегулирования - так называемые наборы принципов - это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, которые больше всего пострадали от войны, это не только игнорирует реальность, но и дает Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир, чтобы взять под контроль больше стран", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "любые альтернативные попытки добиться мира "являются попытками добиться затишья, а не прекращения войны, поскольку глобальная инициатива - Формула мира существует уже два года".

"Возможно, кто-то хочет Нобелевскую премию за свою политическую биографию за замороженное перемирие вместо настоящего мира, но единственные награды, которые Путин даст вам в ответ, - это больше страданий и катастроф", - подчеркнул президент.

Напомним, что Китай и Бразилия продвигают в ООН совместный так называемый "мирный план" по Украине.

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Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

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