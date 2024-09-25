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Новости Война
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Зеленский об альтернативных планах мира для Украины: Дают Путину пространство для продолжения войны

Зеленський в ООН про альтернативні мирні плани

Президент Владимир Зеленский считает, что альтернативные поиски мира и "половинчатые планы урегулирования" не приведут к прекращению войны.

Об этом он заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, когда некоторые предлагают альтернативы завершения войны, то это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, но и дает диктатору РФ Владимиру Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир, чтобы взять под контроль больше стран.

"Когда некоторые предлагают альтернативы, половинчатые планы урегулирования - так называемые наборы принципов - это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, которые больше всего пострадали от войны, это не только игнорирует реальность, но и дает Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир, чтобы взять под контроль больше стран", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "любые альтернативные попытки добиться мира "являются попытками добиться затишья, а не прекращения войны, поскольку глобальная инициатива - Формула мира существует уже два года".

"Возможно, кто-то хочет Нобелевскую премию за свою политическую биографию за замороженное перемирие вместо настоящего мира, но единственные награды, которые Путин даст вам в ответ, - это больше страданий и катастроф", - подчеркнул президент.

Напомним, что Китай и Бразилия продвигают в ООН совместный так называемый "мирный план" по Украине.

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Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20456) ООН (4176)


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Топ комментарии
+3
цитата звідти до Портнікова -"Кажуть Вас Зеленський хоче зробити своїм радником ...Портніков - немає тієї реальності у світі, де я можу зустрітися з Зеленським"

Чалий - "У Зеленського є план миру але намає плану виходу з війни"

від мене - нахер їхм виходити з війни- щоб йти за грати?
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25.09.2024 18:15
+3
У нього не план, а еротична фантазія. Іноді здається що він дійсно весь час під кайфом.
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25.09.2024 18:23
+2
Зеленський шоб ти провалився на тої трибуні ... Гад ...їди у відставку !!!
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25.09.2024 18:22
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Правила форума Совет форумчан
Нам потрібне НАТО, а не ЄС: Портников, Чалий, Клімкін про закінчення війни, мирний план Зеленського- ютуб
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25.09.2024 18:11 Ответить
Нам потрібне і нато і єс
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25.09.2024 18:14 Ответить
цитата звідти до Портнікова -"Кажуть Вас Зеленський хоче зробити своїм радником ...Портніков - немає тієї реальності у світі, де я можу зустрітися з Зеленським"

Чалий - "У Зеленського є план миру але намає плану виходу з війни"

від мене - нахер їхм виходити з війни- щоб йти за грати?
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25.09.2024 18:15 Ответить
Нахрен нам той Зє. З квітня 2014 року мужик успішно херячить русню. Якого вам ще треба?Білецького у Гетьмани.
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25.09.2024 18:27 Ответить
То він на фронті з плюшевими свинками бігав на замовлення Авакова?
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25.09.2024 19:08 Ответить
Ти б побігав воїн. Чи твоя гробальна історична місія обсирати всіх героїв України?
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25.09.2024 19:18 Ответить
Має бути офіційне звернення ВР,ОП,КМ до світової громадськості, до народів росії, щодо припинення знищення української енергетики, економіки України тощо...! В разі невиконання цієї вимоги, Україна має право на дзеркальну відповідь, по догмату:«А хто зробить шкоду ближньому своєму, тому треба зробити те саме, що він учинив. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб…» (Левит, 24,19-20) І мають знати-Україна вдарить!
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25.09.2024 19:38 Ответить
Словоблуд фіговий,оприлюдь свій "план досягнення миру" а хвали те про що ніхто незнає
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25.09.2024 18:13 Ответить
У нього не план, а еротична фантазія. Іноді здається що він дійсно весь час під кайфом.
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25.09.2024 18:23 Ответить
...не здається
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25.09.2024 18:29 Ответить
Зеленський шоб ти провалився на тої трибуні ... Гад ...їди у відставку !!!
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25.09.2024 18:22 Ответить
Ой , якби він сказав що підтримує Китайсько - Бразильський план, тут 98 % дописувачів були би в екстазі! Це ж так знайомо і так ""добре та вигідно"" !!! Тільки би називався не Мінськ 3 , вже Наприклад Гонконг або Пекін 1.
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25.09.2024 18:23 Ответить
Интересно когда приносят откат от закупок это приближает победу или отдаляет. Или какая разница??
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25.09.2024 18:25 Ответить
А продовження прокачки російської нафти українською трубою в Угорщину і прибутки путіна від цього, які спрямовані на армію раші це зрада чи перемога ?!

Це дає простір для путіна?!
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25.09.2024 18:33 Ответить
Заберите у него кокс. Его же плющит не по детски.
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25.09.2024 18:34 Ответить
Луіза , не бзди. Президента слухає весь світ.
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25.09.2024 18:35 Ответить
он хоть одни сутки был не под кайфом?
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25.09.2024 18:52 Ответить
Альтернативний план для х* йла, є успішно реалізований ,українськими виборцями 🤡 , і це "всьо " більше нічого не треба !!!
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25.09.2024 18:54 Ответить
Короче, обісралося по повній та ще й демократам свиню підклало.

А ці його спічі вже нікого не торкають. Тим більше в ООН.
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25.09.2024 19:04 Ответить
Я чекаю, коли його вже почнуть ******* ногами хоч партнери, раз українці не здатні.
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25.09.2024 19:12 Ответить
https://x.com/i/status/1838814841366036986 це вже роздвоювання особистості, чи ще ні?
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25.09.2024 20:55 Ответить
 
 