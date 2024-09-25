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Новини Війна
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Зеленський про альтернативні плани миру для України: Дають Путіну простір для продовження війни

Зеленський в ООН про альтернативні мирні плани

Президент Володимир Зеленський вважає, що альтернативні пошуки миру та "половинчасті плани врегулювання" не приведуть до припинення війни.

Про це він заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами очільника держави, коли дехто пропонує альтернативи завершення війни, то це не лише ігнорує інтереси та страждання українців, але й дає диктатору РФ Володимиру Путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ, щоб взяти під контроль більше країн. 

"Коли дехто пропонує альтернативи, половинчасті плани врегулювання - так звані набори принципів - це не лише ігнорує інтереси та страждання українців, які найбільше постраждали від війни, це не лише ігнорує реальність, а й дає Путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ, щоб узяти під контроль більше країн", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "будь-які альтернативні спроби домогтися миру "є спробами домогтися затишшя, а не припинення війни, оскільки глобальна ініціатива - Формула миру існує вже два роки".

"Можливо, хтось хоче Нобелівську премію за свою політичну біографію за заморожене перемир’я замість справжнього миру, але єдині нагороди, які Путін дасть вам у відповідь", - наголосив президент.

Нагадаємо, що Китай та Бразилія просувають в ООН спільний так званий "мирний план" щодо України. 

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Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23954) ООН (3359)


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Топ коментарі
+3
цитата звідти до Портнікова -"Кажуть Вас Зеленський хоче зробити своїм радником ...Портніков - немає тієї реальності у світі, де я можу зустрітися з Зеленським"

Чалий - "У Зеленського є план миру але намає плану виходу з війни"

від мене - нахер їхм виходити з війни- щоб йти за грати?
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25.09.2024 18:15
+3
У нього не план, а еротична фантазія. Іноді здається що він дійсно весь час під кайфом.
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25.09.2024 18:23
+2
Зеленський шоб ти провалився на тої трибуні ... Гад ...їди у відставку !!!
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25.09.2024 18:22
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Нам потрібне НАТО, а не ЄС: Портников, Чалий, Клімкін про закінчення війни, мирний план Зеленського- ютуб
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25.09.2024 18:11 Відповісти
Нам потрібне і нато і єс
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25.09.2024 18:14 Відповісти
цитата звідти до Портнікова -"Кажуть Вас Зеленський хоче зробити своїм радником ...Портніков - немає тієї реальності у світі, де я можу зустрітися з Зеленським"

Чалий - "У Зеленського є план миру але намає плану виходу з війни"

від мене - нахер їхм виходити з війни- щоб йти за грати?
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25.09.2024 18:15 Відповісти
Нахрен нам той Зє. З квітня 2014 року мужик успішно херячить русню. Якого вам ще треба?Білецького у Гетьмани.
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25.09.2024 18:27 Відповісти
То він на фронті з плюшевими свинками бігав на замовлення Авакова?
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25.09.2024 19:08 Відповісти
Ти б побігав воїн. Чи твоя гробальна історична місія обсирати всіх героїв України?
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25.09.2024 19:18 Відповісти
Має бути офіційне звернення ВР,ОП,КМ до світової громадськості, до народів росії, щодо припинення знищення української енергетики, економіки України тощо...! В разі невиконання цієї вимоги, Україна має право на дзеркальну відповідь, по догмату:«А хто зробить шкоду ближньому своєму, тому треба зробити те саме, що він учинив. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб…» (Левит, 24,19-20) І мають знати-Україна вдарить!
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25.09.2024 19:38 Відповісти
Словоблуд фіговий,оприлюдь свій "план досягнення миру" а хвали те про що ніхто незнає
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25.09.2024 18:13 Відповісти
У нього не план, а еротична фантазія. Іноді здається що він дійсно весь час під кайфом.
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25.09.2024 18:23 Відповісти
...не здається
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25.09.2024 18:29 Відповісти
Зеленський шоб ти провалився на тої трибуні ... Гад ...їди у відставку !!!
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25.09.2024 18:22 Відповісти
Ой , якби він сказав що підтримує Китайсько - Бразильський план, тут 98 % дописувачів були би в екстазі! Це ж так знайомо і так ""добре та вигідно"" !!! Тільки би називався не Мінськ 3 , вже Наприклад Гонконг або Пекін 1.
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25.09.2024 18:23 Відповісти
Интересно когда приносят откат от закупок это приближает победу или отдаляет. Или какая разница??
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25.09.2024 18:25 Відповісти
А продовження прокачки російської нафти українською трубою в Угорщину і прибутки путіна від цього, які спрямовані на армію раші це зрада чи перемога ?!

Це дає простір для путіна?!
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25.09.2024 18:33 Відповісти
Заберите у него кокс. Его же плющит не по детски.
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25.09.2024 18:34 Відповісти
Луіза , не бзди. Президента слухає весь світ.
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25.09.2024 18:35 Відповісти
он хоть одни сутки был не под кайфом?
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25.09.2024 18:52 Відповісти
Альтернативний план для х* йла, є успішно реалізований ,українськими виборцями 🤡 , і це "всьо " більше нічого не треба !!!
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25.09.2024 18:54 Відповісти
Короче, обісралося по повній та ще й демократам свиню підклало.

А ці його спічі вже нікого не торкають. Тим більше в ООН.
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25.09.2024 19:04 Відповісти
Я чекаю, коли його вже почнуть ******* ногами хоч партнери, раз українці не здатні.
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25.09.2024 19:12 Відповісти
https://x.com/i/status/1838814841366036986 це вже роздвоювання особистості, чи ще ні?
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25.09.2024 20:55 Відповісти
 
 