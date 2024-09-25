Зеленський про альтернативні плани миру для України: Дають Путіну простір для продовження війни

Президент Володимир Зеленський вважає, що альтернативні пошуки миру та "половинчасті плани врегулювання" не приведуть до припинення війни.

Про це він заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами очільника держави, коли дехто пропонує альтернативи завершення війни, то це не лише ігнорує інтереси та страждання українців, але й дає диктатору РФ Володимиру Путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ, щоб взяти під контроль більше країн.

"Коли дехто пропонує альтернативи, половинчасті плани врегулювання - так звані набори принципів - це не лише ігнорує інтереси та страждання українців, які найбільше постраждали від війни, це не лише ігнорує реальність, а й дає Путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ, щоб узяти під контроль більше країн", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "будь-які альтернативні спроби домогтися миру "є спробами домогтися затишшя, а не припинення війни, оскільки глобальна ініціатива - Формула миру існує вже два роки".

"Можливо, хтось хоче Нобелівську премію за свою політичну біографію за заморожене перемир’я замість справжнього миру, але єдині нагороди, які Путін дасть вам у відповідь", - наголосив президент.

Нагадаємо, що Китай та Бразилія просувають в ООН спільний так званий "мирний план" щодо України.

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Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

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