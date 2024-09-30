НАТО усилило мониторинг воздушного пространства Румынии после нарушения авиапространства страны российскими "Шахедами"

С 29 сентября НАТО начало дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Объединенного командования Военно-воздушных сил Альянса, информирует Цензор.НЕТ.

Решение о полетах AWACS было принято по рекомендации Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Отмечается, что привлечение еще одного самолета к мониторингу "поможет поддержать усиленное присутствие Альянса в регионе и отслеживать российскую военную активность".

Самолеты наблюдения "осуществляют мониторинг российской военной активности" на границах Альянса и усиливают способность Румынии реагировать на воздушные угрозы вблизи ее границ.

В НАТО отметили, что полеты будут проходить исключительно над территорией Альянса и будут осуществляться с авиабазы Превеза в Греции.

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Российские дроны на территории стран-членов НАТО

По данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой 8 сентября залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Это не первый раз, когда российские дроны нарушают воздушное пространство Румынии.

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