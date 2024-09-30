РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12071 посетитель онлайн
Новости
887 5

НАТО усилило мониторинг воздушного пространства Румынии после нарушения авиапространства страны российскими "Шахедами"

НАТО посилило моніторинг повітряного простору Румунії

С 29 сентября НАТО начало дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Объединенного командования Военно-воздушных сил Альянса, информирует Цензор.НЕТ.

Решение о полетах AWACS было принято по рекомендации Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Отмечается, что привлечение еще одного самолета к мониторингу "поможет поддержать усиленное присутствие Альянса в регионе и отслеживать российскую военную активность".

Самолеты наблюдения "осуществляют мониторинг российской военной активности" на границах Альянса и усиливают способность Румынии реагировать на воздушные угрозы вблизи ее границ.

В НАТО отметили, что полеты будут проходить исключительно над территорией Альянса и будут осуществляться с авиабазы Превеза в Греции.

Читайте также: Атаки российских беспилотников на Украину и нарушение румынского воздушного пространства являются откровенным пренебрежением международного права, - МИД Румынии

Российские дроны на территории стран-членов НАТО

По данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой 8 сентября залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Это не первый раз, когда российские дроны нарушают воздушное пространство Румынии.

Читайте также: Румыния ищет российский дрон, который мог залететь в страну во время атаки на Одесщину

Автор: 

НАТО (10005) Румыния (1100) Шахед (1057)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужно обіс**лись.
показать весь комментарий
30.09.2024 19:53 Ответить
Ух ти...!!!
показать весь комментарий
30.09.2024 20:14 Ответить
Як там називаються ті, шо ******* дивитися як їхню жінку грають, але не приймати участь? Ага
показать весь комментарий
30.09.2024 20:35 Ответить
Зате кацапські дрони залітають виключно куди захочуть
показать весь комментарий
30.09.2024 20:41 Ответить
🤪 ....яка блискавична реакція ....
показать весь комментарий
30.09.2024 21:22 Ответить
 
 