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Россияне массированно атаковали Украину беспилотниками: взрывы раздавались в ряде областей

шахеди

В ночь на 1 октября 2024 года Украину атаковали вражеские дроны. Они летели с севера и юга. В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщали Воздушные силы.

По данным мониторинговых каналов, взрывы и работу ПВО было слышно в Полтавской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях.

Также, Киевская областная военная администрация около 2 часов сообщила о работе ПВО в регионы.

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Автор: 

ПВО (2784) Воздушные силы (2340) Шахед (1057)


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А де потужна паляниця янелоха за лям баксів? Чи все поки що на рівні сценарію, до зйомок ще не приступили?
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01.10.2024 08:12 Ответить
 
 