Россияне массированно атаковали Украину беспилотниками: взрывы раздавались в ряде областей
В ночь на 1 октября 2024 года Украину атаковали вражеские дроны. Они летели с севера и юга. В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщали Воздушные силы.
По данным мониторинговых каналов, взрывы и работу ПВО было слышно в Полтавской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях.
Также, Киевская областная военная администрация около 2 часов сообщила о работе ПВО в регионы.
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Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий01.10.2024 08:12 Ответить Мне нравится 5
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