Россияне массированно атаковали Украину беспилотниками: взрывы раздавались в ряде областей

В ночь на 1 октября 2024 года Украину атаковали вражеские дроны. Они летели с севера и юга. В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщали Воздушные силы.

По данным мониторинговых каналов, взрывы и работу ПВО было слышно в Полтавской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях.

Также, Киевская областная военная администрация около 2 часов сообщила о работе ПВО в регионы.

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