Росіяни масовано атакували Україну безпілотниками: вибухи лунали у низці областей
У ніч проти 1 жовтня 2024 року Україну атакували ворожі дрони. Вони летіли з півночі та півдня. У кількох областях України була оголошена повітряна тривога
Як наформує Цензор.НЕТ, про це повідомляли Повітряні сили.
За даними моніторингових каналів, вибухи та роботу ППО було чутно у Полтавській, Черкаській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
Також, Київська обласна військова адміністрація близько 2 години повідомила про роботу ППО у регіони.
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показати весь коментар01.10.2024 08:12 Відповісти Мені подобається 5
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