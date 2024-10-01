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Росіяни масовано атакували Україну безпілотниками: вибухи лунали у низці областей

шахеди

У ніч проти 1 жовтня 2024 року Україну атакували ворожі дрони. Вони летіли з півночі та півдня. У кількох областях України була оголошена повітряна тривога

Як наформує Цензор.НЕТ, про це повідомляли Повітряні сили.

За даними моніторингових каналів, вибухи та роботу ППО було чутно у Полтавській, Черкаській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Також, Київська обласна військова адміністрація близько 2 години повідомила про роботу ППО у регіони.

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Автор: 

ППО (3224) Повітряні сили (2680) Шахед (1060)


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А де потужна паляниця янелоха за лям баксів? Чи все поки що на рівні сценарію, до зйомок ще не приступили?
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01.10.2024 08:12 Відповісти
 
 