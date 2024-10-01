Росіяни масовано атакували Україну безпілотниками: вибухи лунали у низці областей

У ніч проти 1 жовтня 2024 року Україну атакували ворожі дрони. Вони летіли з півночі та півдня. У кількох областях України була оголошена повітряна тривога

Як наформує Цензор.НЕТ, про це повідомляли Повітряні сили.

За даними моніторингових каналів, вибухи та роботу ППО було чутно у Полтавській, Черкаській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Також, Київська обласна військова адміністрація близько 2 години повідомила про роботу ППО у регіони.

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