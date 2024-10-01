Знищено 29 із 32 "Шахедів", 3 - локаційно втрачені, - Повітряні сили
У ніч на 1 жовтня 2024 року війська РФ атакували Україну з використанням ударних дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Скільки дронів запустив ворог?
За даними Повітряних сил, противник атакував Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ, Чауда - Крим).
Що вдалося знищити нашій ППО?
Як зазначається, в результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.
Як повідомлялося, вночі 1 жовтня окупанти запустили "Шахеди" з півночі та півдня.
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Evgen Paramonov #582135
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