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Знищено 29 із 32 "Шахедів", 3 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

шахеди атакують Україну

У ніч на 1 жовтня 2024 року війська РФ атакували Україну з використанням ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки дронів запустив ворог?

За даними Повітряних сил, противник атакував Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ, Чауда - Крим).

Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, в результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

Також читайте: Росіяни масовано атакували Україну безпілотниками: вибухи лунали у низці областей

Як повідомлялося, вночі 1 жовтня окупанти запустили "Шахеди" з півночі та півдня.

Автор: 

ППО (3224) Повітряні сили (2680) Шахед (1060)


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Что значит локаційно втрачени? Кем втрачени? Намі, чі орками?
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01.10.2024 09:24 Відповісти
Забить Мике баки...
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01.10.2024 09:33 Відповісти
Хто такий Мікі?
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01.10.2024 09:41 Відповісти
Ось https://youtu.be/gSseC6M6oOQ
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01.10.2024 09:55 Відповісти
Ким втрачені? Нами,чи орками?
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01.10.2024 09:57 Відповісти
Ось я теж міркую... ті, що в-ли по лікарні у мене в Сумах - збиті при ясному небі, чи... як там.... локаційно втрачені? А 10 чоловік і будівля.... що скаже ППО і влада... ми не варті захисту, напевно...
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02.10.2024 01:20 Відповісти
Киса, - продолжал Остап, - давайте и мы увековечимся. Забьем Мике баки. У меня, кстати, и мел есть! Ей-богу, полезу сейчас и напишу: «Киса и Ося здесь были».
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01.10.2024 09:35 Відповісти
Як повідомляв OBOZ.UA, під час операції ЗСУ https://war.obozrevatel.com/ukr/na-kurschini-likviduvali-komandira-desantno-shturmovogo-polku-okupantiv-rosijskij-************-zloviv-fpv-dron.htm в Курській області РФ був ліквідований командир кацапсько-гiтлеровського десантно-штурмового полку підполковник Олександр Курін "Шкіпер". Офіцер армії Путлера Адольфовiча поповнив список "двохотих" земляків внаслідок атаки FPV-дрона. Смикайся в пеклі покидька і нехай чорти відрізають тобі яйця.
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01.10.2024 11:34 Відповісти
 
 