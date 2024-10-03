Ночная атака "шахедов": обломки дронов упали в пяти районах

Ночью враг в очередной раз массированно атаковал Киевщину ударными дронами. В регионе результативно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Обломки сбитых вражеских целей обнаружены в пяти районах области", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков в трех районах зафиксировано возгорание травяного настила и лесной подстилки. Все пожары ликвидированы.

Напомним, в ночь против Украины враг выпустил 105 ударных беспилотников типа "шахед" из Орла, Курска, Приморск-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму. Силы ПВО сбили 78 из 105 ударных вражеских беспилотников, еще 23 локационно потеряно. Один дрон улетел в направлении Беларуси.

Также читайте: Ночная атака "шахедов": силы ПВО поразили ночью около полутора десятков дронов, атаковавших Киев