Нічна атака "шахедів": уламки дронів впали у п’яти районах Київщини
Вночі ворог вкотре масовано атакував Київщину ударними дронами. В регіоні результативно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Уламки збитих ворожих цілей виявлено у п’яти районах області", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок падіння уламків у трьох районах зафіксовано загоряння трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано.
Нагадаємо, У ніч проти України ворог випустив 105 ударних безпілотників типу "шахед" з Орла, Курська, Приморськ-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму. Сили ППО збили 78 зі 105 ударних ворожих безпілотників, ще 23 локаційно втрачено. Один дрон полетів у напрямку Білорусі.
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