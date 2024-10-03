Нічна атака "шахедів": сили ППО уразили вночі близько півтора десятка дронів, які атакували Київ

У ніч проти 3 жовтня росіяни вчергове атакували Київ "шахедами", у повітряному просторі навколо та над Києвом ППО знешкодила близько півтора десятка дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Вночі російська армія вкотре здійснила спробу завдати повітряного удару по Києву! Тактика та прийоми нападу залишаються незмінними вже багато місяців поспіль: ніч; використання ударних безпілотних літальних апаратів на кшталт "Shahed"; заходи на місто БпЛА ворога з різних напрямків та висот; атаки різними кількісними групами", - йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин!. Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі в постійно додавалися нові і нові БпЛА. Проте, жоден з російських дронів своєї мети не досяг.

"Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників", - зазначив Попко.

Він додав, що за даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі. Але наслідки мінімальні - обійшлося без руйнувань, пожежі, Інформація про постраждалих не надходила.

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