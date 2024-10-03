Нічна атака "шахедів": вибухи пролунали у Києві й області, на Хмельниччині та в Івано-Франківську
Російські загарбники вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Вибухи протягом ночі лунали у Києві та області, в Івано-Франківську й Хмельницькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
О 0:31 про вибухи у столиці на роботу ППО повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Він зазначив, що уламки впали у Деснянському районі.
"Падіння уламків біля житлового будинку - видимі пошкодження будівлі та пожежа відсутні. Інформація про постраждалих не надходила", - додав Попко.
Про роботу ППО у Київській області в обласній військовій адміністрації повідомили о 2:.38.
Про це серію вибухи на Хмельниччині повідомили кореспонденти "Суспільного". За їх даними вони пролунали близько 1:35 та 2:33.
Також кореспонденти "Суспільного" о 2:33 повідомили про вибухи в Івано-Франківську.
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