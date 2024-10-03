Ночная атака "шахедов": взрывы прогремели в Киеве и области, на Хмельнитчине и в Ивано-Франковске
Российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Взрывы в течение ночи раздавались в Киеве и области, в Ивано-Франковске и Хмельницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В 0:31 о взрывах в столице на работу ПВО сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Он отметил, что обломки упали в Деснянском районе.
"Падение обломков возле жилого дома - видимые повреждения здания и пожар отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала", - добавил Попко.
О работе ПВО в Киевской области в областной военной администрации сообщили в 2:38.
Об этой серии взрывов в Хмельницкой области сообщили корреспонденты "Суспільного". По их данным они прозвучали около 1:35 и 2:33.
Также корреспонденты "Суспільного" в 2:33 сообщили о взрывах в Ивано-Франковске.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль