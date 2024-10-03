Ночная атака "шахедов": силы ПВО поразили ночью около полутора десятков дронов, атаковавших Киев

В ночь на 3 октября россияне в очередной раз атаковали Киев "шахедами", в воздушном пространстве вокруг и над Киевом ПВО обезвредила около полутора десятков дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Ночью российская армия в очередной раз предприняла попытку нанести воздушный удар по Киеву! Тактика и приемы нападения остаются неизменными уже много месяцев подряд: ночь; использование ударных беспилотных летательных аппаратов вроде "Shahed"; заходы на город БпЛА врага с разных направлений и высот; атаки различными количественными группами", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 с половиной часов! Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи в постоянно добавлялись новые и новые БпЛА. Тем не менее, ни один из российских дронов своей цели не достиг.

"Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом примерно полтора десятка ударных беспилотников", - отметил Попко.

Он добавил, что по данным оперативной сводки, в результате российской атаки дронов зафиксировано падение обломков в Деснянском районе. Но последствия минимальны - обошлось без разрушений, пожара, Информация о пострадавших не поступала.

