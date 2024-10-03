У Сумах спостерігається задимленість через російські обстріли
У Сумах через російські обстріли виникли пожежі, внаслідок цього у місті спостерігається задимлення.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Задимленість, яка сьогодні зранку спостерігається у місті Суми – це наслідок ворожих обстрілів. Саме через ворожі атаки сталося загорання сухої рослинності" ,- йдеться в повідомленні.
Наразі рятувальники працюють над приборканням пожеж. Громадянам радять обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.
Нагадаємо, 2 жовтня російські війська здійснили 75 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 168 вибухів.
Внаслідок нічної атаки "шахедів" 2 жовтня без світла та водопостачання залишилася Шостка.
Відомо, що в ніч на 3 жовтня російські війська випустили по Україні 105 "шахедів". Сили ППО знищили 78 ударних БПЛА, ще 23 локаційно втрачено.
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