У Сумах спостерігається задимленість через російські обстріли

У Сумах через російські обстріли виникли пожежі, внаслідок цього у місті спостерігається задимлення.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Задимленість, яка сьогодні зранку спостерігається у місті Суми – це наслідок ворожих обстрілів. Саме через ворожі атаки сталося загорання сухої рослинності" ,- йдеться в повідомленні.

Наразі рятувальники працюють над приборканням пожеж. Громадянам радять обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.

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Нагадаємо, 2 жовтня російські війська здійснили 75 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 168 вибухів.

Внаслідок нічної атаки "шахедів" 2 жовтня без світла та водопостачання залишилася Шостка.

Відомо, що в ніч на 3 жовтня російські війська випустили по Україні 105 "шахедів". Сили ППО знищили 78 ударних БПЛА, ще 23 локаційно втрачено.

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