Минулої доби ворог найактивніше атакував на Курахівському та Покровському напрямках, - Генштаб

142 бойових зіткнення зафіксовано на фронті протягом минулої доби. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових і наступальних дій ворога. На Курахівському - 27 ворожих атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведення Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 69 авіаударів, зокрема скинув 126 КАБ. Крім цього, здійснив 4543 обстріли, з них 132 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Катеринівка, Павлівка, Кучерівка, Річки, Уланове, Великі Проходи, Харків, Вовчанськ, Черкаська Лозова, Дергачі, Лісна Стінка, Вишневе, Зелений Гай, Чунишине, Чернещина, Ямполівка, Никифорівка, Маркове, Часів Яр, Дружба, Краматорськ, Торецьк, Богоявленка, Катеринівка, Слов’янськ, Урожайне, Темирівка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Козацьке.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районі населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки та Торського.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Іванівського, Калинівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Диліївки, Торецька, Неліпівки, Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене Поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миколаївки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Курахове та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік населених пунктів Цукурине, Желанне Друге та Катеринівка.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Богоявленки.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Кам’янського.

На Придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири засоби протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб на вогневій позиції та два склади боєприпасів загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 17 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 43 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 58 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки окупантів.

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