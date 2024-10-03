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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 656 710 осіб (+1150 за добу), 8893 танки, 18 906 артсистем, 17 596 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 656 710 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника", - зазначили у Генштабі.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 656710 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8893 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17596 (+17) од,
  • артилерійських систем – 18906 (+37) од,
  • РСЗВ – 1204 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 964 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16393 (+43),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25750 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3330 (+12)

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Ліквідація російських військових

Автор: 

армія рф (17557) ліквідація (3993) знищення (7357)


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Топ коментарі
+16
Минув 3879 день москальсько-української війни.
131! одиниця техніки та 1150! чумардосів за день.
Техніка просіла, але арта, логістика і спецтехніки файно.
Якась незрозуміла ситуація по літаках, чомусь відмінусований один, позавчора було 369, сьогодні 368.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 656 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
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03.10.2024 08:59
+9
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03.10.2024 09:03
+8
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03.10.2024 08:43
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Шось була інфа про ніби-то збитий літак кацапів...
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03.10.2024 08:03 Відповісти
файтербомбер ще не подав відеодокази у ГШ
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03.10.2024 09:05 Відповісти
Але в статистиці замість цього чомусь мінуснули один.
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03.10.2024 09:06 Відповісти
просто у ГШ пішов зворотній відлік по авіаії.
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03.10.2024 09:11 Відповісти
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03.10.2024 08:43 Відповісти
Щось техніка знову почала просідати, невже у кацапів закінчилось залізо зібране для штурмів і тепер вони збирають знову.
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03.10.2024 08:46 Відповісти
скоріше в ЗСУ закінчиться БК, в т.ч. ППОшне.
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03.10.2024 08:57 Відповісти
Те що ракети для ппо на вагу золота давно не таємниця, а от за бк сумнівно, бо це означає, що кацапи мають відправляти сотні одиниць техніки в день в атаку та виробляти щоб покрити втрати, а з цим у них проблеми.
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03.10.2024 09:02 Відповісти
І головне логістика зі спецухою стабільні, так що палить є чим, а от мішеней (смертоносних) поменшало. Танки он вже п'яту добу "цифрами" вимірюються.
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03.10.2024 09:28 Відповісти
От через те, що поменшало мішеней можна припустити, що цапи накопичують на передовій втрачене, бо за останній час вони втратили техніки багацько.
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03.10.2024 09:36 Відповісти
Так це не припущення, саме так вони і діють, з травня це особливо стало помітним.
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03.10.2024 10:02 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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03.10.2024 08:56 Відповісти
Минув 3879 день москальсько-української війни.
131! одиниця техніки та 1150! чумардосів за день.
Техніка просіла, але арта, логістика і спецтехніки файно.
Якась незрозуміла ситуація по літаках, чомусь відмінусований один, позавчора було 369, сьогодні 368.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 656 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
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03.10.2024 08:59 Відповісти
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03.10.2024 09:03 Відповісти
О, нова зупинка
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03.10.2024 09:03 Відповісти
ні, потяг проїжджає область без зупинки, і зразу попаде у Тольятті.
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03.10.2024 09:10 Відповісти
Не зупинка, а такий собі піт-стоп, обілетять 12 тисяч фанів і Тольяті
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03.10.2024 09:20 Відповісти
вони на ходу будуть заплигувати, коли потяг буде уповільнювати хід на полустанках.
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03.10.2024 10:01 Відповісти
З початку осені 40 тисяч чумардосів, осінь 22-го 41 тис.
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03.10.2024 09:14 Відповісти
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03.10.2024 09:24 Відповісти
 
 