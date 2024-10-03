Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 656 710 осіб (+1150 за добу), 8893 танки, 18 906 артсистем, 17 596 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 656 710 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника", - зазначили у Генштабі.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 656710 (+1150) осіб,

танків ‒ 8893 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 17596 (+17) од,

артилерійських систем – 18906 (+37) од,

РСЗВ – 1204 (+0) од,

засоби ППО ‒ 964 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16393 (+43),

крилаті ракети ‒ 2613 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 25750 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 3330 (+12)

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