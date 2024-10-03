Общие боевые потери РФ с начала войны – около 656 710 человек (+1150 за сутки), 8893 танка, 18 906 артсистем, 17 596 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 656 710 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника", - отметили в Генштабе.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 656710 (+1150) человек,
- танков - 8893 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 17596 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 18906 (+37) ед,
- РСЗО - 1204 (+0) ед,
- средства ППО - 964 (+1) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16393 (+43),
- крылатые ракеты - 2613 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25750 (+58) ед,
- специальная техника - 3330 (+12)
