Общие боевые потери РФ с начала войны – около 656 710 человек (+1150 за сутки), 8893 танка, 18 906 артсистем, 17 596 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 656 710 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника", - отметили в Генштабе.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 656710 (+1150) человек,

танков - 8893 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 17596 (+17) ед,

артиллерийских систем - 18906 (+37) ед,

РСЗО - 1204 (+0) ед,

средства ППО - 964 (+1) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16393 (+43),

крылатые ракеты - 2613 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25750 (+58) ед,

специальная техника - 3330 (+12)

