РУС
Новости
5 757 25

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 656 710 человек (+1150 за сутки), 8893 танка, 18 906 артсистем, 17 596 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 656 710 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника", - отметили в Генштабе.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 656710 (+1150) человек,
  • танков - 8893 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 17596 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 18906 (+37) ед,
  • РСЗО - 1204 (+0) ед,
  • средства ППО - 964 (+1) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16393 (+43),
  • крылатые ракеты - 2613 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25750 (+58) ед,
  • специальная техника - 3330 (+12)

Также читайте: В России подсудимых смогут отправлять на войну: Путин подписал закон

Ліквідація російських військових

Автор: 

армия РФ (20316) ликвидация (3965) уничтожение (7674)
Топ комментарии
+16
Минув 3879 день москальсько-української війни.
131! одиниця техніки та 1150! чумардосів за день.
Техніка просіла, але арта, логістика і спецтехніки файно.
Якась незрозуміла ситуація по літаках, чомусь відмінусований один, позавчора було 369, сьогодні 368.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 656 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
03.10.2024 08:59 Ответить
03.10.2024 08:59 Ответить
+9
03.10.2024 09:03 Ответить
03.10.2024 09:03 Ответить
+8
03.10.2024 08:43 Ответить
03.10.2024 08:43 Ответить
Шось була інфа про ніби-то збитий літак кацапів...
03.10.2024 08:03 Ответить
03.10.2024 08:03 Ответить
файтербомбер ще не подав відеодокази у ГШ
03.10.2024 09:05 Ответить
03.10.2024 09:05 Ответить
Але в статистиці замість цього чомусь мінуснули один.
03.10.2024 09:06 Ответить
03.10.2024 09:06 Ответить
просто у ГШ пішов зворотній відлік по авіаії.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:11 Ответить
03.10.2024 08:43 Ответить
03.10.2024 08:43 Ответить
Щось техніка знову почала просідати, невже у кацапів закінчилось залізо зібране для штурмів і тепер вони збирають знову.
03.10.2024 08:46 Ответить
03.10.2024 08:46 Ответить
скоріше в ЗСУ закінчиться БК, в т.ч. ППОшне.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:57 Ответить
Те що ракети для ппо на вагу золота давно не таємниця, а от за бк сумнівно, бо це означає, що кацапи мають відправляти сотні одиниць техніки в день в атаку та виробляти щоб покрити втрати, а з цим у них проблеми.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:02 Ответить
І головне логістика зі спецухою стабільні, так що палить є чим, а от мішеней (смертоносних) поменшало. Танки он вже п'яту добу "цифрами" вимірюються.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:28 Ответить
От через те, що поменшало мішеней можна припустити, що цапи накопичують на передовій втрачене, бо за останній час вони втратили техніки багацько.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:36 Ответить
Так це не припущення, саме так вони і діють, з травня це особливо стало помітним.
показать весь комментарий
03.10.2024 10:02 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
03.10.2024 08:56 Ответить
03.10.2024 08:56 Ответить
03.10.2024 08:59 Ответить
03.10.2024 09:03 Ответить
О, нова зупинка
03.10.2024 09:03 Ответить
ні, потяг проїжджає область без зупинки, і зразу попаде у Тольятті.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:10 Ответить
Не зупинка, а такий собі піт-стоп, обілетять 12 тисяч фанів і Тольяті
03.10.2024 09:20 Ответить
вони на ходу будуть заплигувати, коли потяг буде уповільнювати хід на полустанках.
03.10.2024 10:01 Ответить
З початку осені 40 тисяч чумардосів, осінь 22-го 41 тис.
03.10.2024 09:14 Ответить
03.10.2024 09:24 Ответить
 
 