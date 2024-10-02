РУС
В России подсудимых смогут отправлять на войну: Путин подписал закон

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, согласно которому подсудимых смогут отправлять на войну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Так, подсудимые смогут отправляться в армию, заключив контракт с Минобороны или попав под мобилизацию. Их полностью освободят от уголовной ответственности, когда они получат госнаграду или уволятся с военной службы.

Сейчас контракт на участие в войне могут подписать только те, кто находится под следствием или уже осужден по уголовному делу.

Украл-выпил-в пакет..
Ну от! Зара почнуть штампувати справи - в реєстрах місця не вистачить, тварюки....дайош Гулаги і тройки
Зараз у нас швиденько спишуть контрольну роботу.
Значить все менше бажаючих вбиватися і губити здоров'я навіть там, якщо росіяни почали розширювати інструменти примусу.
Вряд-ли
Просто эти гораздо дешевле
Шось ви відстали від часу. В ЗСУ вже давно і цілком офіційно воюють зеки, які засуджені за нетяжкі статті і виявили бажання.
А що за 2 млн деревʼяних вже нема бажаючих здохнути ?
А до того зеків на війну не відправляли? ***** просто на папері затвердив шо і так було.
************** недомосковия -будущая империя зеков.от весело им будет.
Так що бункєрного теж можуть по запарке відправити на фрот?
