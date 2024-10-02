В России подсудимых смогут отправлять на войну: Путин подписал закон

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, согласно которому подсудимых смогут отправлять на войну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Так, подсудимые смогут отправляться в армию, заключив контракт с Минобороны или попав под мобилизацию. Их полностью освободят от уголовной ответственности, когда они получат госнаграду или уволятся с военной службы.

Сейчас контракт на участие в войне могут подписать только те, кто находится под следствием или уже осужден по уголовному делу.

