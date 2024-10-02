У Євросоюзі затвердили режим санкцій у відповідь на гібридні загрози від Росії, – ЗМІ

Посли Європейського Союзу 2 жовтня погодили новий режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у соцмережі X.

"Новий механізм санкцій ЄС проти гібридних дій Росії схвалений послами країн-членів Євросоюзу", – зазначив він.

За його словами, механізм набуде чинності наступного тижня.

Днями стало відомо, що ЄС планує узгодити новий тематичний режим санкцій проти гібридних загроз з боку РФ. Поки що у ньому немає імен, але вони будуть додані в майбутньому.

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Раніше спецпредставник ЄС із питання дотримання санкцій Девід О'Салліван заявив, що нові санкції Євросоюзу можуть бути націлені на фінансові установи, які дозволяють Росії оплачувати імпорт товарів з країн Азії, які агресор використовує для війни в Україні.

За його словами, Євросоюз вже вжив заходів, щоб обмежити можливості для Москви обходити санкції через країни Центральної Азії, і зменшення цих потоків стало очевидним внаслідок дипломатичних зусиль у співпраці з Казахстаном, Узбекистаном, Вірменією та іншими країнами. Однак складнішим завданням є зупинення схожих потоків у Південно-Східній Азії, де країни є виробниками, а не просто транзитними станціями.