Євросоюз планує новий режим санкцій через гібридні загрози з боку РФ, – ЗМІ

Європейський Союз планує 2 жовтня узгодити новий тематичний режим санкцій проти гібридних загроз з боку Росії.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у соцмережі X.

"Посли ЄС у середу узгодять новий тематичний режим санкцій проти російських гібридних загроз. Він буде офіційно формалізований наступного тижня. Імен поки немає, але вони будуть додані в майбутньому", – зазначив він.

За словами журналіста, спочатку Угорщина виступала за загальний режим санкцій, але в результаті сторони погодилися, що він буде зосереджений на російських погрозах.

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Раніше спецпредставник ЄС із питання дотримання санкцій Девід О'Салліван заявив, що нові санкції Євросоюзу можуть бути націлені на фінансові установи, які дозволяють Росії оплачувати імпорт товарів з країн Азії, які агресор використовує для війни в Україні.

За його словами, Євросоюз вже вжив заходів, щоб обмежити можливості для Москви обходити санкції через країни Центральної Азії, і зменшення цих потоків стало очевидним внаслідок дипломатичних зусиль у співпраці з Казахстаном, Узбекистаном, Вірменією та іншими країнами. Однак складнішим завданням є зупинення схожих потоків у Південно-Східній Азії, де країни є виробниками, а не просто транзитними станціями.